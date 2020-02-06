99% đàn ông chán vợ đều để lộ những dấu hiệu này, phụ nữ nên biết để đề phòng

Nếu vợ chồng hạnh phúc, thương yêu mặn nồng thường cùng lên giường đi ngủ, ôm lấy nhau thật chặt trước khi chìm vào giấc ngủ thì đàn ông chán vợ sẽ không làm như thế.

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất không phải là nhan sắc phai tàn, vóc dáng sồ sề, thứ họ sợ nhất chính là nhìn thấy những dấu hiệu đàn ông chán vợ chính xác nhất.

Một người đàn ông thương vợ sẽ luôn thấu hiểu những hy sinh, thiệt thòi mà bạn đời đã phải chấp nhận khi làm vợ, làm mẹ. Những vết rạn chằng chịt, những ngấn mỡ thừa hay làn da nám do thai nghén là những gì phụ nữ phải đánh đổi để có được những đứa trẻ kết tinh của hôn nhân viên mãn.

Họ thường xuyên đi ngủ trước vợ để không phải hỏi han quan tâm hay trả lời những câu hỏi của bạn đời. Chính vì lòng đã nguội lạnh nên mọi việc vợ làm, mọi điều vợ nói đều khiến họ bực dọc, khó chịu.

Thế nên, nếu đột nhiên chồng quay sang chê bai “sao em béo thế, trông cứ như cái lu ấy”, “em xem da mặt em kìa, như cơm cháy, chán chẳng muốn nhìn luôn đấy” thì đấy là lúc bạn đành phải chấp nhận sự thật chồng không còn yêu mình như trước.

Những lời hằn học, cáu gắt, lớn tiếng liên tục bị trút xuống đầu người vợ dẫu cô ấy chẳng làm gì có lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên cáu gắt với vợ

Khi đã cạn tình cạn nghĩa, đã tơ tưởng đến người phụ nữ khác đàn ông sẽ khó dối lòng để có thể quan tâm yêu thương vợ như trước. Những lời hằn học, cáu gắt, lớn tiếng liên tục bị trút xuống đầu người vợ dẫu cô ấy chẳng làm gì có lỗi.

Người đàn ông bội bạc cố ý làm thế để bạn đời không làm phiền mình, cho họ thời gian hú hí, qua lại với nhân tình mà chẳng sợ bị ngờ vực.

Không trò chuyện với vợ trong bữa cơm

Bữa cơm gia đình không chỉ là lúc cả nhà quây quần bên nhau bên những món ăn ngon, hợp khẩu vị. Cũng không chỉ là nơi để người vợ trổ tài nấu nướng mà còn là nơi để đàn ông thương vợ dành cho bạn đời những hỏi han tâm sự riêng tư, gần gũi nhất.

Một trong những dấu hiệu đàn ông chán vợ chính là họ sẽ lảng tránh những bữa cơm nhà, sẽ chẳng mấy hào hứng khi nếm món ăn vợ nấu. Thậm chí, họ sẽ ăn vội cho qua bữa mà chẳng trò chuyện với vợ nửa lời.

Khi đàn ông thay lòng, họ sẽ dần trở nên chán ghét bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

So sánh vợ với phụ nữ khác

Khi đàn ông yêu thật lòng, trong tâm trí họ chỉ có duy nhất người phụ nữ hiện tại. Người khác dù xinh đẹp, thông minh hay sắc sảo đến mấy cũng chẳng thể chiếm được góc nhỏ nào trong trái tim họ.

Tuy nhiên, khi đàn ông thay lòng, họ sẽ dần trở nên chán ghét bạn đời. Việc đem vợ ra so sánh với phụ nữ khác, khiến vợ mất mặt, tổn thương lòng tự trọng chính là giới hạn sau cùng, chứng tỏ anh ấy đã muốn đẩy mối quan hệ vào đường cùng.