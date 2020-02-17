Chỉ đàn ông tệ bạc mới làm điều này với người phụ nữ mình yêu

Dưới đây chính là những dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu nhầm đàn ông tệ bạc, nếu không sớm rời xa đừng trách vì sao đời mình khổ hạnh.

Muốn biết mình có đang yêu nhầm đàn ông tồi hay không, chị em chỉ cần nhìn vào cách anh ấy cư xử hàng ngày sẽ rõ.

Ngược lại, đàn ông tệ bạc sẽ luôn muốn chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc tranh luận. Thậm chí, vì đã thay lòng đổi dạ, đang chất chứa hình bóng phụ nữ khác trong tim nên họ cứ kiếm chuyện gây sự với vợ mà chẳng màng cô ấy sẽ đau khổ, tổn thương như thế nào.

Một khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ luôn sẵn lòng nhún nhường, bỏ qua những sai lầm của đối phương để giữ gìn mối quan hệ. Dù mình không hề làm điều gì có lỗi, nhưng làm người mình yêu buồn thì họ vẫn cảm thấy rất ăn năn.

Thay vì nhẫn nhịn, chấp nhận để chồng sỉ vả, chửi bới mình bạn cần thẳng thắn cấm tiệt chàng làm điều ấy - Ảnh minh họa: Internet

Chê bai ngoại hình

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, ngoại hình chính là ấn tượng đầu tiên khiến đàn ông chú ý khi gặp gỡ một người phụ nữ. Tuy nhiên, bấy nhiêu không thể quyết định tất cả bởi sự hòa hợp về tính cách, quan điểm sống, đam mê mới có thể giúp cả hai gắn bó lâu dài.

Đàn ông thường xuyên chê bai ngoại hình của vợ, mang vợ ra so sánh với phụ nữ khác chứng tỏ họ đã chán vợ, đã muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân hiện tại. Thay vì nhẫn nhịn, chấp nhận để chồng sỉ vả, chửi bới mình bạn cần thẳng thắn cấm tiệt chàng làm điều ấy.

Bạn có quyền được trân trọng, thương yêu. Nếu đối phương đã cạn tình cạn nghĩa thì cứ rời đi, chẳng việc gì phải làm tổn thương nhau bằng những lời cay độc.

Việc lấn át, dằn mặt vợ nơi công cộng là hành động không thể chấp nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Cãi nhau trước mặt người ngoài

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng xem trọng sĩ diện, cũng muốn được giữ thể diện chốn đông người. Nếu chồng mặc sức chửi bới, nhục mạ bạn chốn đông người mà chẳng hề sợ bạn xấu hổ thì anh ấy chính là người đàn ông quá tệ bạc.

Ông bà ta vẫn nói “vợ chồng đóng cửa bảo nhau”, đàn ông thương vợ thừa hiểu điều ấy nên dù vợ có sai thì trước mắt người ngoài chàng cũng đứng về phía bạn đời. Chờ đến khi về nhà, khi chỉ có hai người anh ấy mới phân tích phải trái cho bạn hiểu. Việc lấn át, dằn mặt vợ nơi công cộng là hành động không thể chấp nhận được.