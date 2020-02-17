Chỉ đàn ông tệ bạc mới làm điều này với người phụ nữ mình yêu

Phụ nữ yêu 17/02/2020 17:10

Trong khi đàn ông tốt luôn tìm cách khiến người phụ nữ mình yêu hạnh phúc thì gã đàn ông tồi chỉ mang đến cho cô ấy khổ đau, dằn vặt.

Muốn biết mình có đang yêu nhầm đàn ông tồi hay không, chị em chỉ cần nhìn vào cách anh ấy cư xử hàng ngày sẽ rõ.

dan ong toi 1
 Đàn ông tệ bạc sẽ luôn muốn chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc tranh luận - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây chính là những dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu nhầm đàn ông tệ bạc, nếu không sớm rời xa đừng trách vì sao đời mình khổ hạnh.

Gây sự, cãi nhau vô cớ

Một khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ luôn sẵn lòng nhún nhường, bỏ qua những sai lầm của đối phương để giữ gìn mối quan hệ. Dù mình không hề làm điều gì có lỗi, nhưng làm người mình yêu buồn thì họ vẫn cảm thấy rất ăn năn.

Ngược lại, đàn ông tệ bạc sẽ luôn muốn chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc tranh luận. Thậm chí, vì đã thay lòng đổi dạ, đang chất chứa hình bóng phụ nữ khác trong tim nên họ cứ kiếm chuyện gây sự với vợ mà chẳng màng cô ấy sẽ đau khổ, tổn thương như thế nào.

dan ong toi 2
Thay vì nhẫn nhịn, chấp nhận để chồng sỉ vả, chửi bới mình bạn cần thẳng thắn cấm tiệt chàng làm điều ấy - Ảnh minh họa: Internet

Chê bai ngoại hình

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, ngoại hình chính là ấn tượng đầu tiên khiến đàn ông chú ý khi gặp gỡ một người phụ nữ. Tuy nhiên, bấy nhiêu không thể quyết định tất cả bởi sự hòa hợp về tính cách, quan điểm sống, đam mê mới có thể giúp cả hai gắn bó lâu dài.

Đàn ông thường xuyên chê bai ngoại hình của vợ, mang vợ ra so sánh với phụ nữ khác chứng tỏ họ đã chán vợ, đã muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân hiện tại. Thay vì nhẫn nhịn, chấp nhận để chồng sỉ vả, chửi bới mình bạn cần thẳng thắn cấm tiệt chàng làm điều ấy.

Bạn có quyền được trân trọng, thương yêu. Nếu đối phương đã cạn tình cạn nghĩa thì cứ rời đi, chẳng việc gì phải làm tổn thương nhau bằng những lời cay độc.

dan ong toi 3
Việc lấn át, dằn mặt vợ nơi công cộng là hành động không thể chấp nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Cãi nhau trước mặt người ngoài

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng xem trọng sĩ diện, cũng muốn được giữ thể diện chốn đông người. Nếu chồng mặc sức chửi bới, nhục mạ bạn chốn đông người mà chẳng hề sợ bạn xấu hổ thì anh ấy chính là người đàn ông quá tệ bạc.

Ông bà ta vẫn nói “vợ chồng đóng cửa bảo nhau”, đàn ông thương vợ thừa hiểu điều ấy nên dù vợ có sai thì trước mắt người ngoài chàng cũng đứng về phía bạn đời. Chờ đến khi về nhà, khi chỉ có hai người anh ấy mới phân tích phải trái cho bạn hiểu. Việc lấn át, dằn mặt vợ nơi công cộng là hành động không thể chấp nhận được.

Phụ nữ ‘thỏa mãn’ được 4 điều này, chẳng cần bùa mê thuốc lú đàn ông vẫn say đứ đừ

Phụ nữ ‘thỏa mãn’ được 4 điều này, chẳng cần bùa mê thuốc lú đàn ông vẫn say đứ đừ

Chỉ cần cho đàn ông được ‘thỏa mãn’ 4 điều này thì bạn sẽ nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ quyến rũ ngút trời, khiến chàng tự nguyện thủy chung cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tệ đàn ông thương vợ chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 25 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này