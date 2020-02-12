4 điều phụ nữ càng làm đàn ông càng ghét, dù muốn cũng đừng mơ giữ chân họ

Là phụ nữ, nhất định phải có cho mình một công việc với mức thu nhập có thể nuôi sống bản thân và để dành được một khoản phòng thân. Bạn càng có công việc tốt, càng biết tính toán cho tương lai đàn ông càng thấy tin cậy, người khác dù muốn cũng không thể xem thường.

Dù bạn có quyến rũ, thông minh đến mấy nhưng một khi đã rơi vào những mẫu phụ nữ đàn ông chán ghét thì dẫu có dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể có được tình yêu của họ.

Bởi lẽ, trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông rất cần một người vợ có thể cùng mình gầy dựng sự nghiệp, chia sẻ gánh nặng kinh tế. Nếu phải nuôi vợ ắt chàng sẽ thấy mệt mỏi, gánh trách nhiệm nặng nề.

Ngược lại, nếu cứ “siêng ăn nhác làm”, chỉ tập trung làm đẹp hòng mồi chài đàn ông giàu có để mong đổi đời thì bạn sẽ chẳng thể nhận được sự tôn trọng từ phái mạnh.

Phụ nữ đừng dại nói xấu sau lưng người khác trước mặt chàng - Ảnh minh họa: Internet

Sống hai mặt

Hãy nhớ, đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn đủ bao dung để chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn. Dẫu người phụ nữ bên cạnh có nông nổi, bộp chộp thì anh ấy vẫn yêu sự ngây ngô, non trẻ ấy.

Đừng vì muốn lấy lòng chàng mà sống khác với bản thân, cũng đừng dại nói xấu sau lưng người khác trước mặt chàng.

Đàn ông ghét nhất là kiểu phụ nữ sống hai mặt “bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”.

Phụ nữ đừng đua đòi với đời, cố tỏ ra sang chảnh trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Sống ảo trên mạng xã hội

Nếu có vật chất dư dả, bạn hoàn toàn có quyền chưng diện, mua sắm quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền và cả hàng hiệu để dát lên người. Bạn cũng có thể dành thời gian đi du lịch khắp nơi, tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho mình.

Tuy nhiên, nếu vẫn đang “chạy ăn từng bữa” với đồng lương ba cọc ba đồng bạn đừng đua đòi với đời, tỏ ra sang chảnh trên mạng xã hội. Việc làm ấy chẳng hề khiến bạn “sang chảnh” hơn mà chỉ khiến bạn ngày càng túng thiếu, khổ cực và mãi bần hàn mà thôi.

Dẫu không nói ra nhưng phái mạnh lại luôn ngầm quan sát người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cư xử vô lễ với người lớn tuổi

Đừng tưởng đàn ông hời hợt vô tâm và không đủ tinh tế để có thể dựa vào những biểu hiện hằng ngày nhằm đánh giá về nhân phẩm, đạo đức của một người. Dẫu không nói ra nhưng phái mạnh lại luôn ngầm quan sát để biết rằng người phụ nữ bên cạnh có biết cách đối nhân xử thế, có tử tế như cách cô ấy thể hiện hay không.

Nếu bạn cư xử vô lễ với người lớn tuổi, không biết chào hỏi khi gặp gỡ bạn bè, sẵn sàng cau có khó chịu và cãi nhau trước mặt người ngoài, không giữ thể diện cho đối phương thì anh ấy sẽ chạy dài.