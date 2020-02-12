4 điều phụ nữ càng làm đàn ông càng ghét, dù muốn cũng đừng mơ giữ chân họ

Phụ nữ yêu 12/02/2020 18:13

Nếu phạm phải những điều đại kỵ dưới đây, dù có xinh đẹp, hấp dẫn đến mấy bạn vẫn thuộc mẫu phụ nữ đàn ông chán ghét, chẳng muốn lại gần.

Dù bạn có quyến rũ, thông minh đến mấy nhưng một khi đã rơi vào những mẫu phụ nữ đàn ông chán ghét thì dẫu có dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể có được tình yêu của họ.

4 điều phụ nữ càng làm đàn ông càng ghét, dù muốn cũng đừng mơ giữ chân họ - Ảnh 1
Nếu chỉ tập trung làm đẹp hòng mồi chài đàn ông giàu có để mong đổi đời thì bạn sẽ chẳng thể nhận được sự tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Lười lao động

Là phụ nữ, nhất định phải có cho mình một công việc với mức thu nhập có thể nuôi sống bản thân và để dành được một khoản phòng thân. Bạn càng có công việc tốt, càng biết tính toán cho tương lai đàn ông càng thấy tin cậy, người khác dù muốn cũng không thể xem thường.

Ngược lại, nếu cứ “siêng ăn nhác làm”, chỉ tập trung làm đẹp hòng mồi chài đàn ông giàu có để mong đổi đời thì bạn sẽ chẳng thể nhận được sự tôn trọng từ phái mạnh.

Bởi lẽ, trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông rất cần một người vợ có thể cùng mình gầy dựng sự nghiệp, chia sẻ gánh nặng kinh tế. Nếu phải nuôi vợ ắt chàng sẽ thấy mệt mỏi, gánh trách nhiệm nặng nề.

4 điều phụ nữ càng làm đàn ông càng ghét, dù muốn cũng đừng mơ giữ chân họ - Ảnh 2
Phụ nữ đừng dại nói xấu sau lưng người khác trước mặt chàng - Ảnh minh họa: Internet

Sống hai mặt

Hãy nhớ, đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn đủ bao dung để chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn. Dẫu người phụ nữ bên cạnh có nông nổi, bộp chộp thì anh ấy vẫn yêu sự ngây ngô, non trẻ ấy.

Đừng vì muốn lấy lòng chàng mà sống khác với bản thân, cũng đừng dại nói xấu sau lưng người khác trước mặt chàng.

Đàn ông ghét nhất là kiểu phụ nữ sống hai mặt “bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”.

4 điều phụ nữ càng làm đàn ông càng ghét, dù muốn cũng đừng mơ giữ chân họ - Ảnh 3
Phụ nữ đừng đua đòi với đời, cố tỏ ra sang chảnh trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Sống ảo trên mạng xã hội

Nếu có vật chất dư dả, bạn hoàn toàn có quyền chưng diện, mua sắm quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền và cả hàng hiệu để dát lên người. Bạn cũng có thể dành thời gian đi du lịch khắp nơi, tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho mình.

Tuy nhiên, nếu vẫn đang “chạy ăn từng bữa” với đồng lương ba cọc ba đồng bạn đừng đua đòi với đời, tỏ ra sang chảnh trên mạng xã hội. Việc làm ấy chẳng hề khiến bạn “sang chảnh” hơn mà chỉ khiến bạn ngày càng túng thiếu, khổ cực và mãi bần hàn mà thôi.

4 điều phụ nữ càng làm đàn ông càng ghét, dù muốn cũng đừng mơ giữ chân họ - Ảnh 4
Dẫu không nói ra nhưng phái mạnh lại luôn ngầm quan sát người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cư xử vô lễ với người lớn tuổi

Đừng tưởng đàn ông hời hợt vô tâm và không đủ tinh tế để có thể dựa vào những biểu hiện hằng ngày nhằm đánh giá về nhân phẩm, đạo đức của một người. Dẫu không nói ra nhưng phái mạnh lại luôn ngầm quan sát để biết rằng người phụ nữ bên cạnh có biết cách đối nhân xử thế, có tử tế như cách cô ấy thể hiện hay không.

Nếu bạn cư xử vô lễ với người lớn tuổi, không biết chào hỏi khi gặp gỡ bạn bè, sẵn sàng cau có khó chịu và cãi nhau trước mặt người ngoài, không giữ thể diện cho đối phương thì anh ấy sẽ chạy dài. 

4 đại kỵ đàn bà thông minh không bao giờ làm, đàn bà dại cứ phạm phải nên bị đàn ông chán ghét

4 đại kỵ đàn bà thông minh không bao giờ làm, đàn bà dại cứ phạm phải nên bị đàn ông chán ghét

Muốn đàn ông say mê một đời, đàn bà thông minh chẳng phải áp dụng bí quyết giữ chân chồng, chỉ cần không phạm phải những sai lầm tai hại này là đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   mẫu phụ nữ đàn ông ghét điều đàn ông ghét ở phụ nữ những điều đàn ông ghét

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 12 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này