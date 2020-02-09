5 tội lỗi đáng sợ hơn cả ngoại tình của đàn ông, hại vợ khổ đau mòn kiếp 

Phụ nữ yêu 09/02/2020 12:00

Không phải ngoại tình, đàn ông tệ bạc nhất là khi phạm phải 5 tội lỗi tày trời này, nếu không sớm thay đổi đừng trách vì sao dù yêu đến mấy vợ cũng đòi ly hôn.

Dẫu đàn ông tệ bạc có thể dùng vô số lý do để bao biện cho những sai lầm của mình, vậy nhưng, nếu vợ có hành động tương tự như thế thì họ lại chẳng thể chấp nhận.

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Đàn ông tệ bạc thường xuyên tâm sự với đàn bà khác bên ngoài nhưng lại chẳng hé môi nửa lời với vợ về những tâm tư trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

1. Thường xuyên tâm sự với người phụ nữ khác

Vợ chồng không chỉ là mối quan hệ yêu đương, đấy còn là gia đình, là tình thân, là gắn bó ruột rà. Thế nên, đàn bà nào cũng muốn mình là người chồng tìm đến để tâm sự tỉ tê, để trút hết những sầu muộn trong lòng anh ấy.

Đây không chỉ là cách thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm mà còn là cách đàn ông chứng minh rằng vợ chính là người họ tin yêu đến mức chẳng hề dè chừng bất cứ điều gì.

Một khi chồng thường xuyên tâm sự với đàn bà khác bên ngoài nhưng lại chẳng hé môi nửa lời với vợ về những tâm tư trong lòng thì chắc chắn, tình cảm vợ chồng sẽ sứt mẻ ít nhiều.

2. Giữ lại mọi hình ảnh, kỷ vật với người yêu cũ

Chẳng đàn bà nào lại khờ dại đến mức đi ghen tuông với người yêu cũ của chồng, họ càng không ngờ nghệch đến mức bắt chồng phải xóa sạch ký ức với người xưa. Cô ấy thừa tinh tế để hiểu rằng, dù đã chia tay nhưng người phị nữ kia là hoài niệm khắc sâu trong tim chồng mình.

Thế nhưng, đàn bà dù bao dung đến mấy cũng chẳng thể chấp nhận được việc chồng vẫn giữ mọi hình ảnh, kỷ vật và những thứ liên quan đến người cũ. Hành động này chứng tỏ anh ấy vẫn còn nhớ nhung quay quắt người xưa, chỉ cần có cơ hội sẽ ngoại tình ngay lập tức.

Nếu đàn ông cứ tham lam, không xem trọng bạn đời thì đừng trách vì sao vợ chán chồng, muốn ly hôn để tự giải thoát cho mình.

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Nếu không giữ khoảng cách an toàn với tình cũ thì nguy cơ đàn ông lén lút 'nối lại tình xưa' sau lưng vợ là rất cao - Ảnh minh họa: Internet

3. Lén theo dõi người yêu cũ trên mạng xã hội

Chẳng ai có thể bắt đàn ông quên đi người yêu cũ, bởi lẽ, đấy là một phần trong quá khứ của họ. Tuy nhiên, đàn ông thương vợ chính vì sợ vợ buồn nên họ sẽ tự nhắc bản thân không theo dõi người yêu cũ trên mạng xã hội.

Người xưa có câu “tình cũ không rủ cũng tới”, nếu không giữ khoảng cách an toàn với tình cũ thì nguy cơ đàn ông lén lút “nối lại tình xưa” sau lưng vợ là rất cao.

4. Quá thân thiết với đồng nghiệp nữ

“Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh”, “giữa anh và cô ta không có gì cả” chính là những câu nói dối kinh điển của đàn ông trăng hoa. Họ thân thiết với đồng nghiệp nữ đến mức sẵn sàng làm thay phần việc của cô ấy, thường xuyên đi ăn riêng sau giờ làm việc hay tán chuyện với nhau cả buổi tối mà lại xem đấy là việc bình thường?

Chỉ đàn ông vô tâm, thay lòng mới cố ý làm tổn thương vợ như thế. Bởi lẽ, nếu là người đàn ông tử tế thì anh ta đã không bỏ rơi vợ để dành thời gian cho đàn bà khác.

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Chị em còn tiếc nuối người chồng trăng hoa này làm gì để khổ đau mòn kiếp - Ảnh minh họa: Internet

5. Tán tỉnh người phụ nữ khác

Một khi đã “bắt tận tay, day tận mặt” những tin nhắn chồng tán tỉnh người đàn bà khác thì bạn đừng tự lựa dối mình thêm nữa. Chồng bạn đang muốn ngoại tình, đang cố gắng bắt đầu mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng với kẻ thứ ba kia.

Nếu anh ấy đã thay lòng, đã không còn chung thủy thì chị em còn tiếc nuối người chồng trăng hoa này làm gì để khổ đau mòn kiếp.

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