Phụ nữ làm 4 điều này sẽ bị đàn ông xem thường, khinh rẻ

Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi cả đàn ông lẫn phụ nữ phải học cách thích ứng với những khác biệt, những thói hư tật xấu nơi bạn đời. Người nhu người cương, mềm nắn rắn buông mới có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình, vợ chồng chung sống trăm năm vẫn mặn nồng như ngày đầu.

Chỉ cần một lần cũng không làm 4 điều này thì cả đời phụ nữ thông minh sẽ ngập trong hạnh phúc, được chồng nuông chiều như bà hoàng, nửa bước không rời.

Chỉ khi đã nguội lạnh, tơ tưởng đến đàn bà khác chàng mới đưa ra những “yêu sách” bắt vợ phục tùng.

Nếu phụ nữ thay đổi bản thân để làm hài lòng đàn ông, nếu cứ tự nhào nặn nên một con người hoàn toàn khác với chính mình thì cũng vô ích. Bởi lẽ, người chồng yêu vợ sẽ bao dung cho cả những điều chưa hoàn hảo nơi cô ấy. Chỉ đàn ông thay lòng mới bắt vợ phải thay đổi bản thân để làm hài lòng mình.

Một khi đàn ông biết vợ hoang phí họ ắt sẽ không còn tin cậy, quay sang ngờ vực - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu xài hoang phí

Phụ nữ chính là tay hòm chìa khóa của cả gia đình, là người quản lý tài chính, quyết định kế hoạch chi tiêu để cân bằng tiền bạc trong nhà. Phải làm sao để cả nhà có cuộc sống đủ đầy nhưng vẫn có một món tiền tiết kiệm cho tương lai.

Vậy nên, bạn đừng dại “vung tay quá trán”, tiêu xài hoang phí kẻo đến khi sa cơ thất thế lại chẳng có tiền để tự giúp mình.

Một khi đàn ông biết vợ tiêu xài hoang phí họ ắt sẽ không còn tin cậy, quay sang ngờ vực, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, ngột ngạt.

Hãy cho anh ấy cơ hội để cùng bạn săn sóc, nuôi dạy con - Ảnh minh họa: Internet

Tự mình chăm con

Con là con chung của cả hai vợ chồng, dù đàn ông có vụng về, lóng ngóng đến mấy thì phụ nữ khôn ngoan cũng đừng giành hết việc chăm con về mình. Hãy cho anh ấy cơ hội để cùng bạn săn sóc, nuôi dạy con, hãy để chàng hiểu thấu những vất vả, mệt mỏi mà phụ nữ phải trải qua.

Có như thế, đàn ông mới biết thương vợ nhiều hơn, mới sống có trách nhiệm và quan tâm con cái. Nhờ thế, các thành viên trong gia đình càng thêm gắn kết, yêu thương nhau.

Không chỉ làm chủ tài chính cá nhân, bạn là niềm tự hào khiến chồng muốn khoe với mọi người -Ảnh minh họa: Internet

Bỏ rơi sự nghiệp

Dù đã lấy chồng sinh con thì phụ nữ vẫn phải có sự nghiệp của riêng mình. Hãy cố gắng không ngừng, nỗ lực vươn lên để gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ chốn công sở. Khi ấy, bạn không chỉ làm chủ tài chính cá nhân mà còn là niềm tự hào khiến chồng muốn khoe với mọi người.

Nếu dại khờ bỏ rơi sự nghiệp, lẹt đẹt mãi với chức danh nhân viên vì đã có gia đình thì bạn sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp và bị chồng xem thường.