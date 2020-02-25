Trong mắt phụ nữ, đàn ông làm được 3 điều này còn hấp dẫn hơn cả đại gia!

Bước chân vào cuộc sống hôn nhân, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều chỉ mưu cầu hạnh phúc. Ai cũng mong sẽ có thể cùng bạn đời nắm tay nhau vượt qua mọi gian truân, sóng gió, vui vẻ an yên mỗi ngày. Một người đàn ông thương vợ dù giàu có, tài giỏi đến mấy thì khi về nhà vẫn sẽ luôn dịu dàng, chăm sóc cho người phụ nữ của mình.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không bạn chỉ cần kiểm chứng xem chàng đã làm được 3 điều này cho mình hay chưa.

Chính sự trân trọng, nuông chiều ấy đã là minh chứng cho tình yêu chàng dành cho người phụ nữ của đời mình.

Họ không bao giờ chê bai vẻ ngoài, tài năng hay bất cứ điều gì ở vợ. Thậm chí, dù vợ còn rất nhiều thiếu sót nhưng chàng vẫn bao dung tất thảy, bảo vệ vợ trước mặt người khác.

Họ chấp nhận cúi đầu nói lời xin lỗi, chấp nhận ôm hết thua thiệt về mình để vợ không phải rơi thêm giọt nước mắt tủi hờn nào - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng nhận sai dù không hề có lỗi

Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống sẽ khó tránh khỏi những bất hòa, xung đột. Nếu đàn ông gia trưởng, cộc cằn có thể lớn tiếng quát nạt, hơn thua đến cùng, thậm chí sẵn sàng dùng nắm đấm đế giành thế thượng phong thì người đàn ông chung thủy không như thế.

Họ chấp nhận cúi đầu nói lời xin lỗi, chấp nhận ôm hết thua thiệt về mình để vợ không phải rơi thêm giọt nước mắt tủi hờn nào. Dẫu biết rằng, người sai mới là vợ nhưng làm vợ khóc chính là lỗi của họ.

Chàng sẽ kiên nhẫn chờ cơn thịnh nộ nguôi ngoai, chờ khi vợ bình tĩnh mới từ tốn phân tích phải trái. Lúc đấy, dám chắc dù vợ có cứng đầu đến mấy cũng mỉm cười mà nói “em xin lỗi, em sai rồi”.

Họ ủng hộ sự nghiệp của vợ, luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ bất cứ khi nào bạn đời cần - Ảnh minh họa: Internet

Ủng hộ sự nghiệp của vợ

Thay vì đùn đẩy hết việc nhà cho vợ, lấy cớ tập trung phát triển sự nghiệp để vợ phải một mình cáng đáng mọi việc như những ông chồng vô tâm thì đàn ông thương vợ không như thế. Họ xem trách nhiệm chăm sóc, vun vén gia đình là nghĩa vụ chung, không câu nệ bất cứ điều gì.

Chàng không muốn vợ phải đánh đổi sự nghiệp cho gia đình, cũng không muốn cản trợ công danh của bạn đời. Họ ủng hộ sự nghiệp của vợ, luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ bất cứ khi nào bạn đời cần.

Có được người chồng tâm lý như thế, phụ nữ nào cũng hạnh phúc an yên, chẳng còn mong mỏi nào hơn.