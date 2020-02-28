Dù có già nua xấu xí thì phụ nữ khôn ngoan vẫn được chồng nuông chiều như bà hoàng nhờ bí quyết này

Phụ nữ yêu 28/02/2020 08:44

Chỉ cần dắt túi bí quyết giữ chồng của phụ nữ khôn ngoan này chồng ắt “đội vợ lên đầu”, gái lạ có dâng tận miệng vẫn một mực từ chối vì trong lòng chỉ có mỗi vợ.

Đây chính là bí quyết giữ chồng giúp phụ nữ khôn ngoan có cuộc sống hôn nhân ấm êm viên mãn, bên nhau nhiều năm vẫn mặn nồng như tuần trăng mật.

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Phụ nữ khôn ngoan không quên ân cần hỏi han, tâm sự hay hẹn hò với chồng ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Dành thời gian cho nhau

Dẫu biết rằng cuộc sống có quá nhiều áp lực, mỏi mệt nhưng phụ nữ đừng bao giờ để những lo lắng ấy khiến mình trở nên bi quan. Hãy nhớ, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, nếu bế tắc đừng ngần ngại chia sẻ với bạn đời. Đấy chính là cơ hội để cả hai san sẻ bớt những nhọc nhằn.

Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách tận dụng thời gian khi vợ chồng bên nhau để chia sẻ, tâm sự mọi điều. Họ không quên ân cần hỏi han, tâm sự hay gửi con cho ông bà để hẹn hò với chồng ngày cuối tuần.

Nhờ thế, dù cưới nhau 10 năm hay 20 năm thì cuộc hôn nhân của phụ nữ khôn ngoan luôn ấm nồng, hạnh phúc như ngày đầu.

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Càng cố chấp bắt ép, càng ra sức khuyên can chồng thay đổi theo ý mình sẽ càng phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhận những thiếu sót nơi bạn đời

Một người vợ thông minh sẽ chẳng dại ra sức thay đổi chồng bởi họ thừa hiểu đấy là điều không thể. Người xưa có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, thay vì bắt đối phương phải thay đổi để làm hài lòng mình thì người vợ tinh tế sẽ chấp nhận chung sống hòa bình với những điều chưa hoàn hảo ấy.

Nàng hiểu rằng, chỉ khi chính đối phương muốn cải thiện bản thân thì mới có hiệu quả. Càng cố chấp bắt ép, càng ra sức khuyên can sẽ càng phản tác dụng.

Cũng vậy, thay vì phán xét chồng phụ nữ cần học cách lắng nghe để vợ chồng thêm gắn bó.

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Thay vì khó chịu khi chồng đi nhậu bạn hãy tự tạo niềm vui cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Không kiểm soát chồng

Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần được tôn trọng cuộc sống cá nhân. Khi chồng đi nhậu với bạn bè thay vì cau có, khó chịu hay liên tục gọi điện thoại bắt anh ấy phải về ngay bạn hãy để chàng được thoải mái.

Trong lúc đấy, bạn hoàn toàn có thể hẹn bạn bè cafe, mua sắm hay ngồi tám với nhau đủ chuyện trên đời.

Tôn trọng các mối quan hệ, thời gian riêng tư và những thói quen cố hữu chính là những quyền lợi mà đàn ông nào cũng muốn có được.

Chỉ cần thuộc lòng 3 cách giữ chồng trên thì cả đời bạn sẽ chẳng bao giờ phải đi đánh ghen, cũng chẳng phải rơi giọt nước mắt nào vì đàn ông. Ngược lại, bạn sẽ cả đời an yên, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Nếu phạm phải những điều đại kỵ dưới đây, dù có xinh đẹp, hấp dẫn đến mấy bạn vẫn thuộc mẫu phụ nữ đàn ông chán ghét, chẳng muốn lại gần.

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