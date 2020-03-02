Ngỡ ngàng trước lý do phụ nữ dù đã ngoài 40 vẫn cắm sừng chồng

Phụ nữ yêu 02/03/2020 19:18

Ở ngưỡng 40, tưởng chừng như đã yên ổn bên chồng con sống an phận đến cuối đời thì lại có không ít nguyên do khiến phụ nữ ngoại tình ở độ tuổi này.

Có rất nhiều nguyên do khiến phụ nữ ngoại tình, sẵn sàng bất chấp danh sự, nhân phẩm để cắm sừng chồng. Thế nhưng, chỉ có 4 lý do khiến phụ nữ 40 dấn thân vào mối quan hệ ngoài luồng.

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Khi gặp được người đàn ông mạnh mẽ chuyện gối chăn thì dám chắc, phụ nữ yếu lòng sẽ khó giữ được lòng chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Không hòa hợp chuyện gối chăn

Phụ nữ ở ngưỡng 40, độ tuổi đủ mặn mà, sâu sắc và biết mình muốn gì, cần gì. Tất nhiên, đàn bà 40 cũng chẳng còn non trẻ để khép nép, e dè mà giấu đi những ham muốn thầm kín của mình. Họ dám thẳng thắn đưa ra những đòi hỏi, thoải mái thể hiện những xúc cảm riêng tư bên người đàn ông của đời mình chẳng chút e dè. Vậy nên, càng hòa hợp chuyện gối chăn, càng được thỏa mãn khi ân ái hôn nhân càng gắn bó, bền chặt.

Ngược lại, nếu chồng không đáp ứng được nhu cầu sinh lý, thờ ơ và lãnh đạm thì lâu dần phụ nữ chán chồng, chẳng còn thiết tha gần gũi là điều hiển nhiên.

Khi gặp được người đàn ông mạnh mẽ chuyện gối chăn và cuồng nhiệt thì dám chắc, phụ nữ yếu lòng sẽ khó giữ được lòng chung thủy.

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Phụ nữ 40 dễ bị thu hút bởi những điều mới mẻ ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Đang ở giai đoạn hồi xuân

Nữ giới ở giai đoạn hồi xuân dễ thay đổi tâm sinh lý.  Lúc này, những người vợ bắt đầu khao khát được quay lại những tháng năm thanh xuân tươi đẹp. Vì muốn sống bản năng, bất cần và dám phiêu lưu mạo hiểm như thời son trẻ nên phụ nữ 40 dễ bị thu hút bởi những điều mới mẻ ngọt ngào.

Thế nên, dù hôn nhân hạnh phúc, chồng con đề huề nhưng phụ nữ tuổi 40 vẫn liều mình nếm thử những phút giây ngoài vợ ngoài chồng. Sau những đê mê khoái lạc xác thân, sau những ấp ôm âu yếm với nhân tình họ sẽ chẳng còn thiết tha chồng con.

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Vì nhận thức được mình xinh đẹp, hấp dẫn nên họ có nhiều cơ hội bắt đầu chuỗi ngày đắm chìm trong mối quan hệ sai trái - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều thời gian cho chính mình

Nếu phụ nữ 30 vẫn đang loay hoay với việc sinh con đẻ cái, phụ nữ 35 bận chăm con tất tả thì phụ nữ 40 gần như đã ổn định về mọi thứ. Họ có sự nghiệp như ý, con cái đã có thể tự chăm sóc bản thân và một người chồng cùng mình gánh vác gia đình.

Tuy nhiên, chính sự ổn định ấy khiến phụ nữ 40 có quá nhiều thời gian cho bản thân. Họ có tiền để chăm sóc nhan sắc, không ngại chi tiền để làm đẹp níu kéo thanh xuân. Rất có thể, vì nhận thức được mình xinh đẹp, hấp dẫn nên họ thử “thả thính” đàn ông khác không ngờ lại bắt đầu chuỗi ngày đắm chìm trong mối quan hệ sai trái.

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Từ sự hờn tủi, uất ức ấy phụ nữ dễ bị sự ủi an, động viên của đàn ông khác làm cho xiêu lòng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng thiếu quan tâm, chia sẻ

“Tương kính như tân” chính là chìa khóa giúp giữ lửa hôn nhân của các cặp đôi hạnh phúc. Nhờ luôn trân trọng, giữ gìn và quan tâm đối phương nên dù bên nhau nhiều năm thì cảm xúc, tình yêu cả hai dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Ngược lại, nếu chồng vô tâm, đi làm về chỉ biết ngồi xem tivi mặc vợ phải làm tất cả việc nhà, phải một mình chăm con thì ắt khiến vợ tủi thân. Từ sự hờn tủi, uất ức ấy phụ nữ dễ bị sự ủi an, động viên của đàn ông khác làm cho xiêu lòng mà ngã vào vòng tay người tình lúc nào không hay.

Dù có già nua xấu xí thì phụ nữ khôn ngoan vẫn được chồng nuông chiều như bà hoàng nhờ bí quyết này

Dù có già nua xấu xí thì phụ nữ khôn ngoan vẫn được chồng nuông chiều như bà hoàng nhờ bí quyết này

Chỉ cần dắt túi bí quyết giữ chồng của phụ nữ khôn ngoan này chồng ắt “đội vợ lên đầu”, gái lạ có dâng tận miệng vẫn một mực từ chối vì trong lòng chỉ có mỗi vợ.

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