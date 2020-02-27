Phụ nữ làm được 3 điều này sẽ khiến chồng say đắm cả đời

Thay vì than phiền chồng sau khi kết hôn trở nên khô khan, vô tâm thì phụ nữ hãy là người chủ động giữ lửa hôn nhân. Hãy cứ ngọt ngào với chồng như thuở mới hẹn hò, hãy thường xuyên khen ngợi, động viên anh ấy mỗi khi chàng làm điều gì cho bạn. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến đàn ông thấy được ghi nhận, vui vẻ và phấn khởi.

Dù mới yêu hay đã cưới 10 năm thì chỉ cần làm được 3 điều này bạn sẽ là người phụ nữ quyến rũ , khiến chàng đứng ngồi không yên, răm rắp nghe lời.

Có được người vợ tâm lý, khéo léo như thế thì dù mệt mỏi chán chường đến mấy, chỉ cần trở về nhà chồng sẽ được giải tỏa mọi phiền muộn ngay.

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu rằng, nịnh chồng chẳng những giúp cuộc sống hôn nhân yên ổn, ngày càng gắn bó. Mà đấy còn là hành động giúp chồng sống trách nhiệm với gia đình hơn.

Mỗi đêm ái ân khi ấy đều là một bữa tiệc thịnh soạn với những món ngon khiến chàng mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Biết ăn mặc gợi cảm

Phụ nữ đừng vì sợ bị chồng đánh giá, sợ người khác hiểu sai về mình mà không dám ướm lên người những bộ quần áo gợi cảm. Hãy nhớ, không phải tự nhiên mà người ta vẫn nói “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”.

Khi ra đường, bạn có thể ăn mặc thanh lịch, đúng hoàn cảnh với áo sơ mi tinh tế khi đi làm, đầm dài duyên dáng khi đi tiệc và đầm ngủ gợi cảm khi ở bên chồng.

Một chiếc đầm ngủ màu đỏ mỏng manh, bộ đồ lót ren nóng bỏng sẽ khiến chàng chỉ muốn quấn lấy bạn không rời. Mỗi đêm ái ân khi ấy đều là một bữa tiệc thịnh soạn với những món ngon khiến chàng mê mệt.

Dẫu xảy ra không ít xích mích, hiểu lầm thì phụ nữ cũng đừng vì thế mà ghét bỏ cha mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Biết quan tâm nhà chồng

Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, đấy còn là chuyện của hai bên gia đình. Đàn ông lấy vợ, không chỉ lấy người phụ nữ mình thương yêu mà họ sẽ chọn người có thể hết lòng thương yêu gia đình mình.

Vậy nên, dẫu việc sống cùng nhà chồng với những khác biệt về lối sống, tư tưởng khiến bạn mất khá nhiều thời gian để thích nghi. Dẫu xảy ra không ít xích mích, hiểu lầm thì phụ nữ cũng đừng vì thế mà ghét bỏ cha mẹ chồng.

Chỉ cần bạn biết cách vun vén, khéo léo trong ứng xử và dùng sự chân thành để đối đãi với người nhà của anh ấy thì dám chắc, mọi người sẽ dùng chính tình yêu thương ấy để đáp lại.