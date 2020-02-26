3 lý do dù đã chia tay nhưng phụ nữ vẫn lén lút theo dõi Facebook của người yêu cũ

Phụ nữ yêu 26/02/2020 15:18

Dù không còn yêu, dù đã dứt tình cạn nghĩa nhưng sau khi chia tay phụ nữ vẫn âm thầm theo dõi trang cá nhân của người yêu cũ là vì 3 lý do này.

Đây chính là nguyên nhân khiến phụ nữ không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, dù đã chia tay nhưng vẫn lén lút “nhòm ngó” Facebook của người yêu cũ.

3 lý do dù đã chia tay nhưng phụ nữ vẫn lén lút theo dõi Facebook của người yêu cũ - Ảnh 1
Sau khi đã chia tay nếu đàn ông có thể nhanh chóng thoát ra khỏi những gì đã qua thì phụ nữ không như thế - Ảnh minh họa: Internet

Tò mò về cuộc sống của đối phương hậu chia tay

Phụ nữ khi yêu thường dốc cạn lòng, yêu cuồng nhiệt đắm say đến mức tường tận về một nửa của mình như trong lòng bàn tay. Thế nhưng, sau khi đã chia tay nếu đàn ông có thể nhanh chóng thoát ra khỏi những gì đã qua thì phụ nữ không như thế.

Họ mất rất nhiều thời gian để làm quen với thực tại, sau những chới với chông chênh mới có thể bình tâm. Tuy nhiên, dù từng bị người đàn ông phản bội, từng bị đối phương đối xử tệ bạc đến mấy thì sau khi đường ai nấy đi phụ nữ vẫn muốn biết anh ấy đang sống ra sao, có hạnh phúc hay không.

Đây chính là lý do vì sao phụ nữ thường lén lút theo dõi Facebook của người yêu cũ, dù lắm lúc họ đã tự dặn lòng không nên làm như thế.

3 lý do dù đã chia tay nhưng phụ nữ vẫn lén lút theo dõi Facebook của người yêu cũ - Ảnh 2
Một khi đã biết những thông tin ấy, họ sẽ ngầm so sánh mình với người yêu mới của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Ngầm so sánh bản thân với bạn người mới của đối phương

Khi đã biết về cuộc sống mới của đối phương, khi đã biết anh ấy đang vui vẻ, thành công thì điều phụ nữ muốn biết nhất chính là chân dung người đến sau.

Người yêu mới của người yêu cũ có xinh đẹp không, cô ấy là người như thế nào, hai người họ bên nhau có hạnh phúc không là những thắc mắc khiến phụ nữ tò mò đến bứt rứt.

Một khi đã biết những thông tin ấy, họ sẽ ngầm so sánh mình với người yêu mới của đối phương, dù lòng không hề muốn như thế.

Người yêu mới càng hơn mình nhiều điểm phụ nữ dại khờ càng buồn đau, chán chường và khổ đau mải miết nhưng vẫn chẳng thể bỏ được thói quen này.

3 lý do dù đã chia tay nhưng phụ nữ vẫn lén lút theo dõi Facebook của người yêu cũ - Ảnh 3
Họ thầm ghen tuông với người mới, thầm tự trách mình đã vuột mất người đàn ông ấy nhưng không thể thay đổi được gì - Ảnh minh họa: Internet

Vẫn còn vấn vương tình cũ

Đây chính là thực tế mà rất nhiều phụ nữ muốn che giấu. Dù đã chia tay nhưng trong lòng họ vẫn không ngừng yêu, vẫn nặng lòng, vẫn nuôi hy vọng yêu lại người cũ. Họ thầm ghen tuông với người mới, thầm tự trách mình đã vuột mất người đàn ông ấy nhưng không thể thay đổi được gì.

Chính vì cứ tự giam cầm mình trong tình yêu vô vọng ấy, cứ nhốt mình trong quá khứ bi thương nên phụ nữ hậu chia tay khó có thể tìm được tình yêu mới hơn đàn ông.

Trong mắt phụ nữ, đàn ông làm được 3 điều này còn hấp dẫn hơn cả đại gia!

Trong mắt phụ nữ, đàn ông làm được 3 điều này còn hấp dẫn hơn cả đại gia!

Một người đàn ông lắm của nhiều tiền có thể cho bạn cuộc sống sung túc, đủ đầy nhưng chỉ khi làm được 3 điều này thì đấy mới là người đàn ông yêu thật lòng.

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