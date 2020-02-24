Nếu nhiều chị em xem việc lấy chồng, sinh con là mục tiêu lớn của đời mình thì vẫn có rất nhiều phụ nữ độc thân yêu thích cuộc sống tự do, không ràng buộc.

Hẹn hò, kết hôn, sinh con là kế hoạch cuộc đời của rất nhiều phụ nữ. Vậy nhưng, vẫn có rất nhiều phụ nữ độc thân chẳng hề hứng thứ với vòng tròn ấy. Họ vẫn xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh và có mọi thứ, trừ một người chồng. Họ có thể yêu cuồng nhiệt, hết lòng nhưng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn - Ảnh minh họa: Internet Sợ hãi khi phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm Trong một cuộc hôn nhân, đàn ông càng được lợi bao nhiêu phụ nữ lấy chồng càng thua thiệt bấy nhiêu. Hôn nhân giúp đàn ông có người nâng khăn sửa túi, giặt giũ, nấu ăn, sinh con đẻ cái và chăm sóc bố mẹ. Trong khi đấy, phụ nữ lấy chồng sau 8 giờ chốn công sở về nhà lại quằn mình gồng gánh quá nhiều việc nhà, phải rời xa gia đình để làm dâu.

Chính vì sợ hãi phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, sợ rằng bản thân sẽ mệt mỏi đến mức sống bên người mình yêu mà chẳng hề cảm thấy hạnh phúc nên rất nhiều phụ nữ chọn cuộc sống độc thân. Họ có thể yêu cuồng nhiệt, hết lòng nhưng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn. Chính vì nỗi sợ tình yêu chân thành mình dành cho chồng bị chà đạp, sợ đàn ông thay lòng đổi dạ nên rất nhiều phụ nữ không dám dấn thân - Ảnh minh họa: Internet Sợ đối phương thay lòng đổi dạ, nuôi bồ nhí bên ngoài Phụ nữ lấy chồng, họ chẳng mong gì nhiều, chỉ cần người đàn ông hết lòng yêu thương, chung thủy một lòng. Vậy nhưng, nếu chẳng may lấy phải người chồng lăng nhăng, dù đã có vợ con đề huề nhưng vẫn tích cực tán tỉnh, mèo mả gà đồng bên ngoài bất chấp tất cả thì khổ cả đời.

Chính vì nỗi sợ tình yêu chân thành mình dành cho chồng bị chà đạp, sợ đàn ông thay lòng đổi dạ nên rất nhiều phụ nữ không dám dấn thân. Họ ái ngại trước cảnh có quá nhiều gia đình tan nát vì chồng ngoại tình, dù người vợ có tốt đến mấy thì cũng chẳng đủ sức hấp dẫn đàn ông bằng “của lạ”. Nếu không sớm vượt qua nỗi đau, không cho mình cơ hội thì bạn sẽ khó lòng có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Vẫn giữ trong lòng những nỗi đau ở quá khứ Người ta có thể mất vài phút để bắt đầu một cuộc tình, nhưng phải dùng một đời để quên được nó. Khi một cuộc tình kết thúc, tình yêu cả hai dành cho nhau có thể cạn nhưng nỗi đau mà nó để lại sẽ khiến phụ nữ day dứt, đau đớn mãi sau này. Chính vì đã phải chịu đựng quá nhiều thương tổn, con tim đã nát tan không ít lần nên dần dần phụ nữ sẽ chẳng còn niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Họ sợ rằng mình càng hết lòng đối phương càng dễ thay lòng, mình càng chân thành đối phương càng dối trá. Giống như chim sợ cành cong, sau một lần bị lừa dối phụ nữ bị phụ tình sẽ nảy sinh tâm lý đề phòng, không có cảm giác an toàn khi bắt đầu mối quan hệ mới. Nếu không sớm vượt qua nỗi đau, không cho mình cơ hội thì bạn sẽ khó lòng có được hạnh phúc.

Đừng chỉ biết điểm phấn tô son, phụ nữ khí chất nhất định phải biết những điều này Muốn trở thành người phụ nữ khí chất hơn người, ai gặp cũng yêu mến bạn chỉ cần ghi nhớ những điều đắt giá dưới đây là đủ, không hơn, không kém.

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