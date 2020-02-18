5 lý do khiến phụ nữ liều lĩnh ngoại tình, bất chấp việc bị mang điều tiếng cả đời

Ngoại tình 18/02/2020 17:16

Có rất nhiều lý do khiến người phụ nữ ngoại tình, dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng dẫu biết rằng, trong mối quan hệ sai trái ấy mình sẽ mất nhiều hơn được.

Khi phụ nữ ngoại tình, họ cứ mãi đắm chíì trong tình yêu mới mà cố tình phớt lờ sự thật rằng cắm sừng chồng khiến bản thân đau đớn không khác gì việc chồng bội bạc.

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Vì một phút yếu lòng, vì một giây xao xuyến mà phụ nữ có gia đình trót ngã vào vòng tay đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

1. Không làm chủ được cảm xúc

Có rất nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ thay lòng đổi dạ, dù có chồng con đề huề vẫn lang chạ với đàn ông khác. Một trong những nguyên do ấy chính là do cô ấy không làm chủ được cảm xúc của mình.

Vì một phút yếu lòng, vì một giây xao xuyến mà phụ nữ có gia đình trót ngã vào vòng tay đàn ông lạ. Sau đấy, dù có hối hận đến nhường nào thì họ cũng không thể xóa sạch những gì đã xảy ra.

2. Trả thù chồng trăng hoa

Dù đã dùng trăm phương nghìn kế vẫn không thể khiến chồng bỏ thói trăng hoa nên phụ nữ đã tuyệt vọng đến mức ngoại tình để trả thù chồng.

Họ muốn chồng phải nếm trải cảm giác bị phản bội, đề phòng với người bạn đời đầu ấp tay gối như chính bản thân mình đã phải cam chịu trước đây.

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Vì tình yêu dành cho chồng đã vơi bớt nên phụ nữ dễ thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

3. Tình cảm vợ chồng nguội lạnh

Hôn nhân như một mầm cây, càng ra sức vun vén, chăm sóc ắt càng xanh tươi, phát triển. Ngược lại, nếu cứ vô tâm, hời hợt vì nghĩ đối phương đã là vợ chồng của mình mà thờ ơ thì tình cảm vợ chồng sẽ dần nguội lạnh.

Vì tình yêu dành cho chồng đã vơi bớt, vì không còn dành quá nhiều tình cảm cho bạn đời nên chỉ cần có đàn ông khác ra sức chinh phục, đeo đuổi thì phụ nữ có chồng sẽ khó lòng giữ mình trước cám dỗ.

4. Thiếu sex

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng có những ham muốn bản năng, cũng muốn được thỏa mãn khi ái ân. Nếu chồng chỉ làm chuyện ấy cho có, chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân mà không hề quan tâm đến cảm nhận của vợ thì sẽ khiến vợ ấm ức.

Sự bực dọc vì không được thỏa mãn ấy sẽ thôi thúc phụ nữ phản bội chồng, lên giường với đàn ông khác để khỏa lấp những gì đang thiếu hụt.

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Sự hằn học, cáu gắt và gia trưởng của đàn ông khiến vợ chán ghét đến mức muốn ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

5. Chồng vô tâm

Không ít phụ nữ thừa nhận rằng, họ cạn tâm với bạn đời là vì đối phương quá vô tâm. Ngày mới yêu săn sóc, quan tâm bao nhiêu thì sau khi kết hôn đàn ông càng ỷ lại, thờ ơ với vợ bấy nhiêu.

Không còn những ngọt ngào lãng mạn, chẳng còn những buổi trò chuyện thâu đêm hay tâm sự tỉ tê. Sự hằn học, cáu gắt và gia trưởng của đàn ông khiến vợ chán ghét đến mức muốn ngoại tình để được yêu thương.

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