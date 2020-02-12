4 sai lầm khiến đàn bà có chồng ngoại tình trở nên đáng thương hơn bao giờ hết...

Ngoại tình 12/02/2020 17:03

Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà cần vượt qua cảm xúc để có thể đưa ra những cách ứng xử khôn ngoan, đừng biến mình thành kẻ đáng thương trong mắt người đời.

Đàn bà có chồng ngoại tình, sau khi đã khóc lóc đớn đau hãy lau khô nước mắt để tỉnh táo mà tránh xa những sai lầm “chết người” này kẻo chồng khinh thường, tiểu tam hả hê, đáng thương đến tận cùng.

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Chẳng người thứ ba nào có cơ hội chen chân nếu chồng bạn không cho phép điều ấy xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Đánh ghen

Tâm lý chung của đàn bà có gia đình chính là, một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là lỗi lầm thuộc về kẻ thứ ba. Chính ả đàn bà kia đã chèo kéo, dụ dỗ và gạ dẫm nên chồng mới phản bội vợ con, cởi đồ ăn nằm với cô ta.

Bạn hãy tỉnh táo để nhớ rằng, chẳng người thứ ba nào có cơ hội chen chân nếu chồng bạn không cho phép điều ấy xảy ra. Việc đánh ghen dằn mặt tình địch chẳng thể giải quyết được mấu chốt vấn đề mà còn khiến bạn trở thành kẻ đáng ghét trong mắt bạn đời.

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Dẫu sau này cả hai có quay về bên nhau thì anh ấy vẫn chẳng thể ngẩng cao đầu mà sống - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ về nhà bố mẹ

Bạn và chồng đã trưởng thành, thế nên, khi xảy ra bất cứ vấn đề gì cả hai cần tự giải quyết với nhau. Việc làm ầm lên rồi xách vali về nhà chẳng những khiến mẹ cha buồn phiền vì thấy con gái bị chồng phản bội, mà còn thất vọng về con rể.

Đặc biệt, hành động hấp tấp này của bạn còn khiến đàn ông xấu hổ, nhục nhã trước mặt bố mẹ vợ. Dẫu sau này cả hai có quay về bên nhau thì anh ấy vẫn chẳng thể ngẩng cao đầu mà sống.

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Nếu biết lý lẽ thì cô ấy đã không chấp nhận kiếp nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Gặp kẻ thứ ba để dằn mặt

Việc điều tra về tung tích, nhân thân của kẻ thứ ba để biết rõ về kẻ đã phá nát gia đình mình là điều hoàn toàn không nên. Việc tìm gặp cô ta để dằn mặt, nói chuyện phải trái càng không đáng.

Bạn là vợ hợp pháp, được cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật công nhận thì hà cớ gì phải hạ mình ngồi chung với hạng đàn bà hư thân trắc nết, quyết giật chồng người kia. Nếu biết lý lẽ thì cô ấy đã không chấp nhận kiếp nhân tình.

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Đừng vội vàng đòi ly hôn ngay khi biết chồng ngoại tình nếu chưa nghe anh ấy giải thích - Ảnh minh họa: Internet

Đòi ly hôn ngay

Bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng có thăng trầm của nó, phải trải qua những sóng gió, thách thức các cặp đôi mới hiểu được mình cần nhau đến mức nào, yêu nhau sâu đậm đến đâu.

Đừng vội vàng đòi ly hôn ngay khi biết chồng ngoại tình nếu chưa nghe anh ấy giải thích, trình bày và cố gắng thay đổi vì nhau. Đừng để sau này, khi trở thành đàn bà ly hôn lại phải thốt ra câu nói “giá như ngày ấy mình bao dung hơn” thì đã quá muộn.

Chỉ cần giữ bình tĩnh, dặn lòng không được phạm phải những sai lầm tai hại này thì bạn sẽ đủ thời gian để có thể ứng xử khôn ngoan, tinh tế. Nhờ thế mà cả chồng lẫn kẻ thứ ba đều phải tự thấy xấu hổ, chủ động rời xa nhau.

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