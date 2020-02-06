Vợ có 4 đặc điểm này, chồng tay trắng cũng thành đại gia, đổi đời ngoạn mục

Chính nhờ có kinh nghiệm sống, đã nếm trải không ít cam go, khốn khó nên người phụ nữ từng trải sẽ có thể đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho chồng.

Phụ nữ chính là phong thủy của cả gia đình, thế nên, nếu lấy được người phụ nữ thông minh , biết vun vén lo toan thì đàn ông ắt công thành danh toại, gia đình chồng hưng thịnh bội phần.

Đàn ông sợ nhất chính là mẫu phụ nữ “gió chiều nào theo chiều ấy”, vì không có chính kiến, không dám bảo vệ quan điểm của mình nên cô ấy “tiền hậu bất nhất”, không đáng tin cậy.

Đúng như câu nói “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, không chỉ là “quân sư” đắc lực cho chồng, người phụ nữ khôn ngoan này còn biết cách phát triển sự nghiệp riêng, không cho phép mình trở thành gánh nặng của bạn đời.

Thế nên, nếu lấy được phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ, can trường và dám nghĩ dám làm thì chắc chắn đấy chính là người vợ vượng phu ích tử, giúp chồng tay trắng làm nên cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Một khi nghỉ việc ở nhà chồng nuôi thì chính họ sẽ co cụm đời mình trong bốn vách tường - Ảnh minh họa: Internet

Nỗ lực phát triển sự nghiệp riêng

Phụ nữ nông cạn sẽ thích được bao nuôi, được chồng cung phụng mà không cần phải đầu tắt mặt tối chốn công sở. Họ quên mất rằng, một khi nghỉ việc ở nhà chồng nuôi thì chính họ sẽ co cụm đời mình trong bốn vách tường.

Nếu vợ có sự nghiệp riêng, thăng tiến và tự kiếm ra tiền thì dù cô ấy không kiếm được quá nhiều tiền nhưng vẫn có thể mặc đẹp mỗi ngày, mở rộng mối quan hệ và làm chủ đời mình. Khi chồng ngoại tình, cặp kè bên ngoài họ sẽ chẳng ngần ngại buông tay để giải thoát cho nhau.

Cô ấy khéo léo nhẫn nhịn, trước mặt thiên hạ luôn nói tốt về chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hòa đồng, biết giữ thể diện cho chồng

Đàn ông vốn xem trọng sĩ diện, các mối quan hệ xã hội. Vậy nên, trước mặt người ngoài, họ luôn muốn được nể trọng. Nếu người vợ nông cạn sẵn sàng cãi nhau với chồng chốn đông người, khiến anh ấy xấu hổ chán chường thì phụ nữ tinh tế không như thế.

Cô ấy khéo léo nhẫn nhịn, trước mặt thiên hạ luôn nói tốt về chồng. Chờ đến khi đã về nhà, khi chỉ có hai người nàng mới phân tích phải trái đúng sai để chồng rút kinh nghiệm.