Dù có ăn chay niệm Phật, bố thí chúng sinh nhưng phạm phải 3 đại kỵ dưới đây thì đàn bà bất hạnh đừng trách vì sao đời mình hẩm hiu, mất hết phúc đức.

Là đàn bà, nhất định phải ngẩng cao đầu mà sống thật hạnh phúc, an yên. Đừng vì những sai lầm không đáng có mà biến mình thành người đàn bà bất hạnh, cả đời trầm luân. Bản thân và gia đình là ưu tiên hàng đầu, là những người ta nên đối tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet Keo kiệt với bản thân và người nhà Có nhiều người rất lạ, khi ra đường, gặp những hoàn cảnh khó khăn họ có thể phát tâm bố thí, giúp đỡ người mình không hề quen biết. Họ làm việc thiện, mong đối phương vượt qua khốn cùng, cũng là tích thêm công đức cho bản thân.

Ấy vậy mà, với bản thân và người nhà họ lại rất keo kiệt. Một đồng để chi tiêu cho mình cũng không dám chi, biếu bố mẹ tiền cũng suy tính trước sau. Họ quên mất rằng, bản thân và gia đình là ưu tiên hàng đầu, là những người ta nên đối tốt nhất. Dù có làm việc thiện khắp nơi nhưng lại vô tâm, bất hiếu với mẹ cha, nhẫn tâm với chính mình thì bạn cũng sẽ khó lòng có được cuộc sống an yên.

Là đàn bà, đừng dại nói lời khẩu nghiệp kẻo phải gánh nghiệp báo nặng nề - Ảnh minh họa: Internet Thích nói xấu sau lưng người khác Những lời Phật dạy có nói, việc tùy tiện đánh giá người khác, ăn không nói có sẽ khiến gia chủ vướng tội khẩu nghiệp, gây nên rất nhiều hiềm khích, hiểu lầm không đáng có. Thay vì sân si, ganh ghét hay hơn thua vì người khác tài giỏi, thông minh, xinh đẹp hơn mình bạn hãy nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Bởi lẽ, những lời nói xấu sau lưng chẳng thể hạ thấp đối phương nhưng có thể khiến bạn trở nên xấu xí, đáng ghét trong mắt người đời. Là đàn bà, đừng dại nói lời khẩu nghiệp kẻo phải gánh nghiệp báo nặng nề. Đừng để những thứ phù phiếm khiến bản thân quên mất rằng, đâu mới là nơi chốn bình yên - Ảnh minh họa: Internet Không trân trọng người yêu thương mình Là đàn bà, đừng bao giờ tham phú phụ bần, bị vật chất làm cho mờ mắt mà quay sang phụ bạc người đã hết lòng yêu thương mình. Hãy nhớ, tiền của thể mua được rất nhiều thứ, nhà cao cửa rộng, chăn ấm nệm êm là điều ai cũng mong có được. Thế nhưng, một người đàn ông yêu mình chân thành thì dù có dùng cá núi vàng cũng chẳng mua được. Vậy nên, đàn bà thông minh hay nông cạn cũng đừng để những thứ phù phiếm khiến bản thân quên mất rằng, đâu mới là nơi chốn bình yên, mới là người có thể cùng mình già đi trong hạnh phúc.

4 sai lầm khiến đàn bà có chồng ngoại tình trở nên đáng thương hơn bao giờ hết... Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà cần vượt qua cảm xúc để có thể đưa ra những cách ứng xử khôn ngoan, đừng biến mình thành kẻ đáng thương trong mắt người đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-lam-3-viec-nay-chang-khac-nao-tu-triet-tieu-phuc-duc-ca-doi-bat-hanh-351072.html