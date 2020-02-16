Đàn bà làm 3 việc này chẳng khác nào tự triệt tiêu phúc đức, cả đời bất hạnh

Phụ nữ yêu 16/02/2020 12:00

Dù có ăn chay niệm Phật, bố thí chúng sinh nhưng phạm phải 3 đại kỵ dưới đây thì đàn bà bất hạnh đừng trách vì sao đời mình hẩm hiu, mất hết phúc đức.

Là đàn bà, nhất định phải ngẩng cao đầu mà sống thật hạnh phúc, an yên. Đừng vì những sai lầm không đáng có mà biến mình thành người đàn bà bất hạnh, cả đời trầm luân.

dan ba bat hanh 1
Bản thân và gia đình là ưu tiên hàng đầu, là những người ta nên đối tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Keo kiệt với bản thân và người nhà

Có nhiều người rất lạ, khi ra đường, gặp những hoàn cảnh khó khăn họ có thể phát tâm bố thí, giúp đỡ người mình không hề quen biết. Họ làm việc thiện, mong đối phương vượt qua khốn cùng, cũng là tích thêm công đức cho bản thân.

Ấy vậy mà, với bản thân và người nhà họ lại rất keo kiệt. Một đồng để chi tiêu cho mình cũng không dám chi, biếu bố mẹ tiền cũng suy tính trước sau.

Họ quên mất rằng, bản thân và gia đình là ưu tiên hàng đầu, là những người ta nên đối tốt nhất. Dù có làm việc thiện khắp nơi nhưng lại vô tâm, bất hiếu với mẹ cha, nhẫn tâm với chính mình thì bạn cũng sẽ khó lòng có được cuộc sống an yên.

dan ba bat hanh 2
Là đàn bà, đừng dại nói lời khẩu nghiệp kẻo phải gánh nghiệp báo nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Thích nói xấu sau lưng người khác

Những lời Phật dạy có nói, việc tùy tiện đánh giá người khác, ăn không nói có sẽ khiến gia chủ vướng tội khẩu nghiệp, gây nên rất nhiều hiềm khích, hiểu lầm không đáng có.

Thay vì sân si, ganh ghét hay hơn thua vì người khác tài giỏi, thông minh, xinh đẹp hơn mình bạn hãy nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Bởi lẽ, những lời nói xấu sau lưng chẳng thể hạ thấp đối phương nhưng có thể khiến bạn trở nên xấu xí, đáng ghét trong mắt người đời. Là đàn bà, đừng dại nói lời khẩu nghiệp kẻo phải gánh nghiệp báo nặng nề.

dan ba bat hanh 3
Đừng để những thứ phù phiếm khiến bản thân quên mất rằng, đâu mới là nơi chốn bình yên  - Ảnh minh họa: Internet

Không trân trọng người yêu thương mình

Là đàn bà, đừng bao giờ tham phú phụ bần, bị vật chất làm cho mờ mắt mà quay sang phụ bạc người đã hết lòng yêu thương mình. Hãy nhớ, tiền của thể mua được rất nhiều thứ, nhà cao cửa rộng, chăn ấm nệm êm là điều ai cũng mong có được. Thế nhưng, một người đàn ông yêu mình chân thành thì dù có dùng cá núi vàng cũng chẳng mua được.

Vậy nên, đàn bà thông minh hay nông cạn cũng đừng để những thứ phù phiếm khiến bản thân quên mất rằng, đâu mới là nơi chốn bình yên, mới là người có thể cùng mình già đi trong hạnh phúc.

4 sai lầm khiến đàn bà có chồng ngoại tình trở nên đáng thương hơn bao giờ hết...

4 sai lầm khiến đàn bà có chồng ngoại tình trở nên đáng thương hơn bao giờ hết...

Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà cần vượt qua cảm xúc để có thể đưa ra những cách ứng xử khôn ngoan, đừng biến mình thành kẻ đáng thương trong mắt người đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà nông cạn tội khẩu nghiệp lời phật dạy

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 0 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này