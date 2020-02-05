5 thứ đàn bà khôn phải giữ khư khư, dù có ‘đánh chết’ cũng quyết không buông

Phụ nữ yêu 05/02/2020 15:57

Chỉ khi giữ cho riêng mình 5 thứ này thì đàn bà khôn mới có được cuộc sống an yên viên mãn, chẳng cần giữ chồng cũng quấn quýt không rời.

Dù chồng có đòi đàn bà khôn cũng quyết không cho những thứ này, nhờ thế, họ được yêu chiều nâng niu, hạnh phúc cả đời.

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Đừng quá cầu toàn, cũng đừng ôm hết việc vào người đến mức lao lực - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe

Cuộc sống hôn nhân sẽ ngốn của đàn bà rất nhiều thời gian. Nếu thuở độc thân có thể rảnh rang đi ăn hàng quán, la cà café hay mua sắm thả ga sau giờ làm việc thì sau khi kết hôn đàn bà có chồng nào được thảnh thơi như thế.

Đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái sẽ tiêu tốn quỹ thời gian khổng lồ, khiến đàn bà gần như kiệt sức. Vậy nên, ngay hôm nay bạn hãy thay đổi ngay thói quen xấu này.

Đừng quá cầu toàn, cũng đừng ôm hết việc vào người đến mức lao lực. Chăm sóc bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp bạn hồi phục năng lượng sau một ngày mệt nhoài.

Quyền nuôi con

Là đàn bà, dù cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm êm đến mấy cũng đừng đặt toàn bộ lòng tin nơi chồng. Hãy nhớ, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng dạ của con người, đàn ông hôm nay thương vợ chưa chắc cả đời thủy chung.

Bởi vậy nên, đàn bà có thể mất chồng vào tay kẻ thứ ba nhưng nhất định đừng để con cái bị cướp mất. Bởi lẽ, khi bố mẹ chia ly, chỉ người mẹ mới có thể chăm sóc con cái chu toàn nhất.

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Đàn bà đừng vì lấy chồng mà bỏ rơi cha mẹ ruột - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ ruột

Công lao dưỡng dục của mẹ cha dù ta có dùng cả đời này cũng không thể báo đáp được. Khi đã làm mẹ, đàn bà sẽ càng thấu hiểu những cực nhọc khổ cực mà cha mẹ mình đã phải nếm trải khi nuôi nấng mình nên người.

Thế nên, đàn bà đừng vì lấy chồng mà bỏ rơi cha mẹ ruột. Hãy nhớ, đàn bà khôn ngoan sẽ biết cách dung hòa hai bên nội ngoại, săn sóc hỏi han và quan tâm cha mẹ ruột hết mực. Bởi lẽ, trong khi chúng ta còn cả tương lai dài phía trước thì cha mẹ lại chẳng còn nhiều thời gian như thế.

Tiền của

Khi lấy chồng, đàn bà có thể vì yêu vì thương mà hy sinh tất thảy cho gia đình. Họ nhịn ăn nhịn mặc, tằn tiện từng đồng để tiết kiệm tiền vun vén cho mái ấm, để chồng con được đủ đầy mà quên cả bản thân mình.

Đàn bà khờ dại quên mất rằng, nếu dốc cạn túi lo cho chồng mà không giữ lấy đồng nào cho riêng mình thì khi chồng ngoại tình họ sẽ lâm vào cảnh trắng tay.

Dù giàu có hay nghèo khó, đàn bà có gia đình nhất định phải có khoản tiền tiết kiệm bí mật để chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.

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Đừng vì có chồng mà buông xuôi, thả trôi nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

Nhan sắc

Là đàn bà, dù là đàn bà có khí chất hay đàn bà nông cạn thì bạn cũng đừng quên chăm sóc nhan sắc của mình thật tử tế. Nếu dư dả, bạn có thể mua lọ kem dưỡng da đắt tiền, nếu điều kiện eo hẹp bạn có thể dưỡng da bằng các nguyên liệu tự nhiên.

Đừng vì có chồng mà buông xuôi, thả trôi nhan sắc đến khi nhìn lại mới giật mình vì nếp nhăn xếp lớp, da mặt chảy xệ, thân hình xồ xề thì chồng đã đi ngoại tình, cặp kè bồ nhí từ thuở nào.

Là đàn bà, hãy nhét vào đầu những bài học đắt giá này để một đời an yên, không phải khổ vì đàn ông

Là đàn bà, hãy nhét vào đầu những bài học đắt giá này để một đời an yên, không phải khổ vì đàn ông

Một người đàn bà thông minh sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những điều này, nhờ thế họ chẳng phải rơi một giọt nước mắt nào vì đàn ông, càng già càng hạnh phúc.

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