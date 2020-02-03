Chỉ cần lòng không vướng bận 3 thứ này, đàn bà sẽ được hưởng phúc khí trời ban

Phụ nữ yêu 03/02/2020 16:36

Muốn cả đời an yên, đàn bà khôn phải biết buông bỏ những thứ này để tự giải phóng mình khỏi những vướng bận lo toan, trở nên xinh đẹp quý phái, khí chất ngời ngời.

Chính nhờ dám buông bỏ những thứ này nên đàn bà khôn ngoan một đời an yên, chẳng cần vướng bận bất cứ điều gì, chỉ việc an nhàn hưởng phúc khí trời cho.

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Đàn bà khôn bỏ ngoài tai thị phi, không dại dột hy sinh đời mình để làm hài lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Những lời thêu dệt về mình

Nếu đàn bà dại luôn để tâm những lời không hay về mình, luôn phải nhìn mặt người khác để sống thì đàn bà thông minh không như thế. Họ bỏ ngoài tai thị phi, không dại dột hy sinh đời mình để làm hài lòng người khác.

Nhờ thế, nàng luôn giữ được phẩm giá của mình, sống đường đường chính chính mà chẳng cần nhọc lòng vì những điều vô nghĩa. Tận hưởng từng phút giây trong đời, làm điều mình muốn, không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê nên càng về hậu vận mẫu phụ nữ có khí chất này càng hạnh phúc viên mãn.

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Nếu đàn bà nông cạn dễ dàng bỏ cuộc khi gặp chông chênh, thử thách thì đàn bà bản lĩnh lại kiên cường tiến về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Những suy nghĩ tiêu cực

Cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm, những bộn bề lo toan và cả những biến cố khó lường. Cách nhìn nhận vấn đề, tâm thế khi đối diện với những nỗi khổ khốn cùng sẽ quyết định đến cuộc sống của bạn.

Nếu đàn bà nông cạn dễ dàng bỏ cuộc khi gặp chông chênh, thử thách thì đàn bà bản lĩnh lại kiên cường tiến về phía trước. Tự tìm cách tháo gỡ những khúc mắc, giải quyết những vấn đề nan giải chính là cách để cô ấy tự kiến tạo đời mình. Vì thế nàng sẽ vui vẻ hân hoan, cuộc đời đáng sống hơn rất nhiều.

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Thay vì làm con chim bị nhốt trong lồng thì phụ nữ hãy ra sức khẳng định giá trị của bản thân để trở thành phượng hoàng kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

Bám víu vào đàn ông

Phụ nữ lấy chồng, dù khôn hay dại cũng đừng bao giờ cho phép bản thân sống phụ thuộc vào đàn ông. Bởi lẽ, chỉ khi tự kiếm ra tiền, làm chủ tài chính, có sự nghiệp riêng thì phụ nữ mới có tiếng nói trong gia đình.

Một khi đã chấp nhận sống bám thì cả đời bạn cũng chẳng thể ngẩng cao đầu, luôn phải luồn cúi để đổi lấy cuộc sống an nhàn. Hãy nhớ, thay vì làm con chim bị nhốt trong lồng thì phụ nữ hãy ra sức khẳng định giá trị của bản thân để trở thành phượng hoàng kiêu hãnh.

Có như thế bạn mới chẳng cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống, dẫu chồng ngoại tình thì vẫn có sẵn đường lui cho mình, không phải nhục nhã chấp nhận kiếp chung chồng.

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