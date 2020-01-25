4 sai lầm đàn bà ly hôn đừng dại phạm phải kẻo tự bóp nát đời mình!

Phụ nữ yêu 25/01/2020 05:00

Dưới đây chính là 4 sai lầm đàn bà ly hôn chớ dại phạm phải kẻo nửa đời còn lại phải sống trong hối tiếc, day dứt khôn nguôi…

Một khi đàn bà ly hôn, dám bỏ chồng để được trở lại cuộc sống độc thân thì bạn cần đủ tỉnh táo để tránh xa những sai lầm tai hại này. Nếu không, đừng trách vì sao con cái xem thường, chồng cũ chán ghét.

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Nếu đã chấp nhận buông tay, phụ nữ ly hôn đừng bao giờ xem chồng cũ như kẻ thù - Ảnh minh họa: Internet

Xem chồng cũ như kẻ thù

Đàn bà lấy nhầm chồng có quyền oán hận, trách móc người đàn ông trong quá khứ. Lúc anh ấy cầu hôn đã hứa hẹn đủ điều, đã thề non hẹn biển sẽ một đời sắt son nhưng sau cùng lại thay lòng đổi dạ, tự biến mình thành người chồng ngoại tình thì rất đáng trách.

Vậy nhưng, nếu đã chấp nhận buông tay, cho cả hai cơ hội có cuộc sống mới thì phụ nữ ly hôn đừng bao giờ xem chồng cũ như kẻ thù. Dù có là một người chồng tệ bạc thì anh ấy vẫn là cha của con bạn, hai người vẫn sẽ có mối liên hệ cả đời.

Hãy cố gắng bình thường hóa mối quan hệ với anh ấy, đấy chính là việc ý nghĩa nhất bạn có thể làm cho con mình.

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Nếu không thể kể tốt về chồng cũ thì đàn bà hãy im lặng để bảo vệ lòng tự tôn cho bố của con mình - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu chồng cũ

Thực tế có rất nhiều nguyên nhân khiến vợ chồng ly hôn chứ không chỉ vì ngoại tình. Những khác biệt không thể dung hòa, chẳng thể tìm được tiếng nói chung cũng có thể khiến hôn nhân tan vỡ. Dù ly hôn với bất cứ lý do nào thì dám chắc, ngay chính người vợ cũng chẳng dám nói rằng mình không phạm phải sai lầm.

Thế nên, nếu không thể kể tốt về chồng cũ thì bạn hãy im lặng để bảo vệ lòng tự tôn cho bố của con mình. Đừng khiến con phải vừa nếm trải nỗi đau gia đình ly tán lại còn phải quay sang thù ghét người đã sinh ra mình.

Xấu hổ trước bạn bè

Hôn nhân thất bại chẳng có gì đáng xấu hổ cả, ngược lại, bạn phải thấy tự hào khi mang tiếng đàn bà một đời chồng. Bởi chí ít, bạn dám bỏ người đàn ông tệ bạc kia mà sống cho đời mình, dám buông bỏ những hờn ghen đau khổ để được sống an yên.

Đời đàn bà, thà độc thân mà hạnh phúc còn hơn vướng vào gã đàn ông vũ phu, trăng hoa và chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

Bước vào mối quan hệ mới quá nhanh

Cô đơn, mệt mỏi và những áp lực không tên khiến phụ nữ ly hôn chông chênh ít nhiều. Lúc này, họ sẽ nhạy cảm và dễ dàng ngã vào vòng tay người đàn ông quan tâm, yêu chiều và giúp đỡ mình nhiều điều trong cuộc sống.

Vậy nhưng, trước khi nhận lời yêu của bất cứ ai bạn cần tỉnh táo để tự hỏi bản thân rằng “tình cảm mình dành cho đối phương đã đủ lớn chưa? Đấy có phải là tình yêu không” để không lặp lại sai lầm trong quá khứ.

3 hấp lực khó cưỡng của đàn bà hư, đàn bà ngoan đọc xong sẽ thấy mình quá dại!

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Đàn bà hư đủ thông minh để biết mình muốn gì, cần gì, họ hiểu tâm lý đàn ông nên sẽ khiến đối phương phải vì mình mà thay đổi, tình nguyện yêu chiều một đời.

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