Nắm thóp phụ nữ ngoại tình qua những dấu hiệu không thể chối cãi!

Phụ nữ yêu 26/02/2020 21:48

Một khi phụ nữ ngoại tình, dù có cố gắng che giấu tinh vi đến mấy cũng sẽ vô tình để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này, chồng tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Nếu đàn ông ngoại tình về nhà vẫn có thể giả vờ chung thủy, xem như không có chuyện gì xảy ra thì phụ nữ ngoại tình lại không làm được như thế. Vậy nên, họ sẽ để lộ những sơ hở, dễ dàng bị chồng nắm thóp.

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Nàng muốn mình lúc nào cũng rạng rỡ, hấp dẫn và gây sự chú ý với người tình - Ảnh minh họa: Internet

Chưng diện quá đà

Phụ nữ vốn thích làm đẹp, luôn chỉn chu, gọn gàng mỗi khi ra đường. Tuy nhiên, nếu bỗng dưng cô ấy chăm chút vẻ ngoài một cách quá đà, chăm diện trang phục gợi cảm và chẳng ngần ngại bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để chuẩn bị trước khi rời khỏi nhà thì quả bất thường.

Dám chắc, chính vì đã tơ tưởng đến đàn ông khác nên họ mới chăm chỉ làm đẹp đến thế. Nàng muốn mình lúc nào cũng rạng rỡ, hấp dẫn và gây sự chú ý với người tình nên chẳng ngần ngại phô diễn những gì cuốn hút nhất của mình.

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Họ muốn đẩy những xung đột lên đến đỉnh điểm, để lấy cớ 'em quá mệt mỏi rồi, mình ly hôn đi' - Ảnh minh họa: Internet

Gây sự vô cớ, hay cáu gắt

Hôn nhân dù hạnh phúc đến mấy, vợ chồng dù hòa hợp đến đâu cũng khó tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Thế nhưng, thay vì chửi bới, gắt gỏng hay cố ý làm to chuyện thì người phụ nữ yêu thật lòng sẽ nhẫn nại vun đắp, xoa dịu đối phương để giữ hòa khí gia đình.

Một khi người phụ nữ thường xuyên kiếm cớ gây sự, trách móc và cáu gắt với bạn đời thì đấy là lúc họ đã quá chán nản với hôn nhân. Họ muốn đẩy những xung đột lên đến đỉnh điểm, để lấy cớ “em quá mệt mỏi rồi, mình ly hôn đi”.

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Lơ là chuyện gối chăn, thậm chí từ chối hay trả bài mỗi khi làm chuyện ấy chính là báo động đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trả bài khi gần gũi chồng

Nếu đàn ông có thể lên giường với bất cứ cô gái nào họ muốn thì phụ nữ chỉ có cảm xúc khi ái ân với người đàn ông họ yêu. Nếu đã chất chứa hình bóng của kẻ thứ ba trong lòng thì nữ giới sẽ không còn chút ham muốn nào khi nằm bên chồng.

Lơ là chuyện gối chăn, thậm chí từ chối hay trả bài mỗi khi làm chuyện ấy chính là báo động đỏ cho mối quan hệ của cả hai.

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Đàn bà ngoại tình bỏ rơi con cái để chạy theo tiếng gọi của con tim, mặc cho việc làm này sẽ khiến họ 'thân bại danh liệt' - Ảnh minh họa: Internet

Không quan tâm gia đình

Dù đàn ông có sẵn lòng chia sẻ việc nhà với vợ, chẳng ngần ngại rửa chén nấu cơm thì sau cùng, phụ nữ vẫn là người lo toan, sắp xếp mọi thứ trong gia đình. Thế nhưng, nếu bỗng dưng cô ấy lơ là mọi thứ, chẳng còn quan tâm đến chồng con thì quả đáng nghi.

Rồi bạn sẽ thấy, tình yêu trong bóng tối sẽ khiến người phụ nữ thay lòng quên mất lý trí, quên đi cả những nghĩa tình bấy lâu nay với chồng.

Đàn bà ngoại tình bỏ rơi con cái để chạy theo tiếng gọi của con tim, mặc cho việc làm này sẽ khiến họ “thân bại danh liệt”, chồng con khổ lây vẫn mặc kệ.

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