4 điều tuyệt mật đàn bà khôn không bao giờ nói với ai, kể cả mẹ lẫn bạn thân

Vợ chồng dù hòa hợp đến mấy cũng sẽ có những bất hòa, khác biệt trong tính cách, suy nghĩ và lối sống. Đàn ông dù thương vợ đến mấy cũng không thể thay đổi bản thân để làm vợ hài lòng hoàn toàn. Anh ấy sẽ có những thói xấu khiến bạn mệt mỏi, khó chịu nhưng đàn bà thông minh sẽ chẳng dại đi kể xấu chồng với người khác.

Một người đàn bà khôn ngoan có thừa thông minh để kiểm soát lời nói của mình. Họ hiểu rằng đâu là điều mình nên chia sẻ, đâu là những lời dù có đánh chết cũng chẳng dại hé môi.

Tài chính là vấn đề rất nhạy cảm, nó nên là bí mật của riêng hai vợ chồng thay vì công khai với tất cả mọi người. Dù có thân đến mấy, dù có là gia đình của mình thì đàn bà có chồng cũng không nên tiết lộ thu nhập, số dư trong tài khoản cho ai khác biết.

Họ tôn trọng bạn đời như tôn trọng chính bản thân mình. Nàng không muốn chồng bị đánh giá, nhìn nhận sai chỉ vì những điều chưa hoàn hảo. Chính nhờ luôn giữ bí mật điều này giúp chồng nên đàn bà hiểu chuyện được chồng cưng yêu, nuông chiều cả đời.

Việc làm tưởng chừng vô tư này có thể khiến gia đình bạn gặp phải những rắc rối không đáng có như bị những người không đáng tin đề nghị vay mượn, kẻ xấu rình rập, rước trộm vào nhà.

Có khoản tiền riêng sẽ giúp bạn dám ngẩng cao đầu rời bỏ người chồng tệ bạc khi anh ấy thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet

Tài sản trước hôn nhân

Không chỉ giữ kín với người ngoài, đàn bà thông minh càng nên giấu kín như bưng về tài sản trước hôn nhân của mình. Đây chính là cách để bảo vệ bạn trước những tình huống bất ngờ, là đường lui an toàn nhất.

Có khoản tiền riêng chẳng những giúp bạn có được quỹ tài chính phòng khi bất trắc, mà còn giúp bạn dám ngẩng cao đầu rời bỏ người chồng tệ bạc khi anh ấy thay lòng đổi dạ.

Có công việc, có tài sản, có tiền, không dựa dẫm kinh tế nên đối phương sẽ chẳng thể dùng tiền để trói chân bạn vào cuộc hôn nhân dối lừa thêm ngày nào nữa.

Một người đàn bà tinh tế sẽ luôn chỉ nói về 1 mối tình duy nhất trong quá khứ, mối tình mờ nhạt, nhàm chán nhất - Ảnh minh họa: Internet

Số lượng người yêu cũ

Dù chồng có gặng hỏi đủ điều thì đàn bà cũng đừng bao giờ khai thật về số người yêu cũ trong quá khứ. Dẫu miệng nói “anh không thèm ghen với quá khứ của em”, “người yêu cũ của em có gì hơn anh chứ”, “anh chỉ muốn biết về những gì em đã trải qua” nhưng lòng đàn ông luôn hậm hực vì đã để vuột mất quá nhiều cái lần đầu tiên với bạn.

Vậy nên, một người đàn bà tinh tế sẽ luôn chỉ nói về 1 mối tình duy nhất trong quá khứ, mối tình mờ nhạt, nhàm chán nhất để chồng không cảm thấy tổn thương hay ghen tuông với những gì đã qua.