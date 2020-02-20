Người đàn bà từng làm kẻ thứ ba tiết lộ 3 sự thật nhục nhã bản thân phải chịu đựng

Phụ nữ yêu 20/02/2020 18:00

Một khi đã chấp nhận làm kẻ thứ ba, chen ngang vào mối quan hệ của người khác thì đàn bà phải chịu đựng để 3 nỗi đau này giày vò mình.

Dù vô tình hay cố ý, nếu đã cúi đầu làm người thứ ba thì cả đời này bạn hãy nhớ kỹ những điều xương máu này.

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Làm đàn bà khác tổn thương để giành giật thì thứ tình yêu nhuốm màu tội lỗi ấy thì bạn sẽ phải trả giá đắt - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đóng vai nạn nhân

Chẳng ai bắt bạn phải làm người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác. Chẳng ai bắt bạn phải giật chồng thiên hạ, dùng chung đàn ông cả. Làm tiểu tam là một sự lựa chọn, và người trong cuộc hoàn toàn chủ động làm điều ấy.

Thế nên, nếu đã có gan đạp lên dư luận, làm đàn bà khác tổn thương để giành giật thì thứ tình yêu nhuốm màu tội lỗi ấy thì bạn phải trả giá đắt.

Sau này, dù bị người tình phụ bạc, bỏ rơi mà cặp kè với đàn bà khác thì cũng chẳng ai thương thay khóc mướn cho bạn.

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Lời của đàn ông ngoại tình, đàn bà chỉ nên nghe rồi để đấy chứ đừng dại nhớ lâu, tin sâu kẻo đớn đau cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Lời hứa của đàn ông ngoại tình là thứ không đáng tin nhất

Hãy nhớ, đàn ông ngoại tình có thể lừa dối người đàn bà đầu ấp tay gối để cặp kè bên ngoài, có thể duy trì cuộc hôn nhân hiện tại mà vợ không hề phát giác thì đấy chẳng hề là người tử tế.

Khi lấy vợ, đàn ông cũng đã từng thề non hẹn biển, cũng từng hứa sẽ chăm sóc, yêu thương bạn đời suốt kiếp. Ấy vậy mà, chưa kịp cùng nhau già đi trong hạnh phúc thì gã đàn ông tệ bạc đã thay lòng đổi dạ, tìm vui bên ngoài.

Lời của đàn ông ngoại tình, đàn bà chỉ nên nghe rồi để đấy chứ đừng dại nhớ lâu, tin sâu kẻo đớn đau cả đời.

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Khi tiểu tam muốn làm chính thất, hối thúc việc ly hôn thì người tình lại trở mặt - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mơ mộng về một đám cưới

Đàn bà ngu dại nhất chính là mơ về một mái ấm với đàn ông trăng hoa. Khi bắt đầu mối quan hệ, đàn ông nào cũng tỏ ra đáng thương, bất hạnh để có được sự đồng cảm của đối phương. Họ cứ dùng câu thần chú “hôn nhân của anh không hạnh phúc”, “vợ chồng anh đang ly thân”, “hãy cho anh thời gian, anh sẽ sớm bỏ cô ta để lấy em làm vợ” để làm đàn bà khờ dại tin sái cổ.

Để khi tiểu tam muốn làm chính thất, hối thúc việc ly hôn thì người tình lại trở mặt. Họ thẳng thắn tuyên bố, nếu chấp nhận mối quan hệ trong bóng tối thì sẽ tiếp tục yêu đương, nếu không thì đường ai nấy đi.

Lúc này, dù có nhận ra bộ mặt thật, dù có dứt khoát buông tay thì kẻ thứ ba cũng không bao giờ lấy lại được tình yêu, thanh xuân đã hoang phí bấy lâu nay.

Là đàn bà, dù nghèo túng đến mấy cũng không được để bản thân thiếu thốn 3 thứ này!

Là đàn bà, dù nghèo túng đến mấy cũng không được để bản thân thiếu thốn 3 thứ này!

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ cho phép mình thiếu 3 thứ này, nhờ thế họ có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cả đời.

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Từ khóa:   kẻ thứ ba đàn ông ngoại tình đàn ông tệ bạc

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