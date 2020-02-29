Dù có thể bất chấp tất cả để lên giường với đàn bà khác nhưng đàn ông ngoại tình vẫn không thôi thấp thỏm lo sợ vì 4 điều này.
- Phụ nữ ‘thỏa mãn’ được 4 điều này, chẳng cần bùa mê thuốc lú đàn ông vẫn say đứ đừ
- Chỉ đàn ông tệ bạc mới làm điều này với người phụ nữ mình yêu
Đây chính là những điều đàn ông ngoại tình sợ nhất, dù có yêu người tình đến mấy, chán ghét vợ đến đâu họ cũng không thể thoát khỏi những ám ảnh này.
Sợ bị lợi dụng
Dù thừa nhận vì mối quan hệ vợ chồng không vui vẻ, hôn nhân nhàm chán nên mới tìm vui bên ngoài nhưng đàn ông trăng hoa vẫn sợ mình bị lợi dụng. Dù yêu nhân tình là thế nhưng sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn chẳng thể đặt trọn lòng tin nơi người phụ nữ chấp nhận làm kẻ thứ ba kia.
Họ sợ rằng, mình sẽ bị nhân tình lợi dụng tiền bạc, hãm hại hay đe dọa hòng phá nát gia đình hiện tại. Thế nên, sau những giây phút hoan loạc trên giường, nằm bên bồ nhí nhưng lòng đàn ông trăng hoa vẫn đứng ngồi không yên.
Sợ bị vợ phát giác
Dám ngoại tình, lén lút qua lại với đàn bà khác sau lưng vợ nhưng người chồng ngoại tình nào cũng lo sợ bị vợ phát hiện. Họ dùng đủ cách để che giấu mối quan hệ sai trái kia, dùng mọi cách để không ai hay biết mình đang nuôi bồ nhí.
Thế nhưng, chỉ cần vợ nói điều gì đấy sẽ khiến họ chột dạ mà lo lắng bồn chồn đúng như câu nói “có tật giật mình”.
Sợ nhân tình đòi hỏi danh phận
Đa phần đàn ông ngoại tình là vì thèm của lạ, dù tiểu tam có hấp dẫn đến mấy thì trong lòng họ vẫn thầm khinh thường. Họ cho rằng, một người phụ nữ chen ngang vào gia đình người khác, chấp nhận sống trong bóng tối thì không được đòi hỏi danh phận.
Một khi người tình yêu cầu họ phải ly hôn, hoặc yêu cầu họ phải nhanh chóng lấy cô ta làm vợ thì đàn ông sẽ trở mặt ngay.
Dù vẫn si mê kẻ đến sau nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng, sau cùng, vợ mới là người thật lòng thật dạ yêu thương mình.
Sợ con cái khinh thường
Đàn ông xem trọng nhất chính là sĩ diện. Dù đã trở nên tệ hại trong mắt vợ nhưng chồng ngoại tình vẫn sợ sẽ bẽ mặt trước con cái. Họ sợ rằng, khi biết cha không chung thủy, cặp kè bên ngoài thì con cái sẽ không còn tôn trọng, quay sang khinh thường, chán ghét mình.
Đây chính là lý do vì sao dù dám liều mạng cặp bồ nhưng đàn ông nào cũng cầu xin vợ đừng để con cái biết chuyện xấu của mình.