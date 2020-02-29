Sợ bị lợi dụng chính là nỗi sợ luôn ám ảnh tâm trí đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là những điều đàn ông ngoại tình sợ nhất, dù có yêu người tình đến mấy, chán ghét vợ đến đâu họ cũng không thể thoát khỏi những ám ảnh này.

Họ sợ rằng, mình sẽ bị nhân tình lợi dụng tiền bạc, hãm hại hay đe dọa hòng phá nát gia đình hiện tại. Thế nên, sau những giây phút hoan loạc trên giường, nằm bên bồ nhí nhưng lòng đàn ông trăng hoa vẫn đứng ngồi không yên.

Dù thừa nhận vì mối quan hệ vợ chồng không vui vẻ, hôn nhân nhàm chán nên mới tìm vui bên ngoài nhưng đàn ông trăng hoa vẫn sợ mình bị lợi dụng. Dù yêu nhân tình là thế nhưng sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn chẳng thể đặt trọn lòng tin nơi người phụ nữ chấp nhận làm kẻ thứ ba kia.

Chỉ cần vợ nói điều gì đấy sẽ khiến họ chột dạ mà lo lắng bồn chồn đúng như câu nói 'có tật giật mình' - Ảnh minh họa: Internet

Sợ bị vợ phát giác

Dám ngoại tình, lén lút qua lại với đàn bà khác sau lưng vợ nhưng người chồng ngoại tình nào cũng lo sợ bị vợ phát hiện. Họ dùng đủ cách để che giấu mối quan hệ sai trái kia, dùng mọi cách để không ai hay biết mình đang nuôi bồ nhí.

Thế nhưng, chỉ cần vợ nói điều gì đấy sẽ khiến họ chột dạ mà lo lắng bồn chồn đúng như câu nói “có tật giật mình”.

Dù vẫn si mê kẻ đến sau nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng, sau cùng, vợ mới là người thật lòng thật dạ yêu thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Sợ nhân tình đòi hỏi danh phận

Đa phần đàn ông ngoại tình là vì thèm của lạ, dù tiểu tam có hấp dẫn đến mấy thì trong lòng họ vẫn thầm khinh thường. Họ cho rằng, một người phụ nữ chen ngang vào gia đình người khác, chấp nhận sống trong bóng tối thì không được đòi hỏi danh phận.

Một khi người tình yêu cầu họ phải ly hôn, hoặc yêu cầu họ phải nhanh chóng lấy cô ta làm vợ thì đàn ông sẽ trở mặt ngay.

Dù vẫn si mê kẻ đến sau nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng, sau cùng, vợ mới là người thật lòng thật dạ yêu thương mình.

Dù dám liều mạng cặp bồ nhưng đàn ông nào cũng cầu xin vợ đừng để con cái biết chuyện xấu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sợ con cái khinh thường

Đàn ông xem trọng nhất chính là sĩ diện. Dù đã trở nên tệ hại trong mắt vợ nhưng chồng ngoại tình vẫn sợ sẽ bẽ mặt trước con cái. Họ sợ rằng, khi biết cha không chung thủy, cặp kè bên ngoài thì con cái sẽ không còn tôn trọng, quay sang khinh thường, chán ghét mình.

Đây chính là lý do vì sao dù dám liều mạng cặp bồ nhưng đàn ông nào cũng cầu xin vợ đừng để con cái biết chuyện xấu của mình.