Dù cặp kè với bồ nhí, ăn nằm với đàn bà khác và xem thường vợ ra mặt nhưng chồng ngoại tình vẫn ngoan cố giữ lấy cuộc hôn nhân đẫm nước mắt là vì những điều sau.

Những tưởng đàn ông ngoại tình vì chán vợ, mệt mỏi với cuộc hôn nhân hiện tại thì họ sẽ hào hứng với việc ly hôn. Vậy nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Họ muốn bảo toàn danh dự, muốn trói buộc vợ cả đời trong cuộc hôn nhân bội bạc. Họ bất chấp tất cả, bất chấp những gì mình đã làm khiến vợ phải chịu quá nhiều tổn thương, thua thiệt mà vẫn không chịu hối lỗi.

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng muốn xây dựng hình tượng chuẩn mực trong mắt người đời. Thế nên, dù cặp kè với nhân tình, phản bội vợ con nhưng những người chồng ngoại tình lại chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Hơn cả, đàn ông bội bạc sợ rằng, một khi ly hôn thì việc mình ngoại tình sẽ bị vợ công khai với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình không ly hôn vì sợ thất thoát tiền bạc

Hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đi kèm. Thế nên, khi ly hôn tất nhiên đàn ông phải có nghĩa vụ trợ cấp nuôi con, chấp nhận phán quyết phân chia tài sản.

Vì sợ vợ được hưởng lợi nhiều từ cuộc ly hôn, sợ rằng con cái sẽ bị mẹ của chúng giáo dục để chống lại mình. Vì sợ phải hao tốn tiền bạc và mất đi một giúp việc không lương nên chồng trăng hoa không chịu buông tay, giải thoát cho người vợ đáng thương của mình.

Họ muốn con cái lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, có đủ mẹ cha - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình không ly hôn vì nghĩ cho con cái

Rất nhiều đàn ông lăng nhăng thừa nhận rằng, dù chẳng còn chút tình cảm nào với vợ, dẫu đã say đứ đừ nhân tình nhưng họ vẫn quyết giữ lấy gia đình. Họ muốn con cái lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, có đủ mẹ cha. Họ sợ con cái sẽ thiệt thòi, hoặc nếu sau này vợ tái hôn thì con sẽ không được đối xử tử tế.

Đặc biệt, đàn ông ngoại tình sợ nhất chính là con cái biết được chuyện xấu của mình mà quay sang khinh rẻ, xem thường cha.

Người chồng bất nhân quyết giữ vợ bên cạnh, không chịu ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình không ly hôn vì tham lam, muốn có tất cả

Bản tính tham lam khiến những người chồng bội bạc muốn được qua lại với nhiều phụ nữ cùng lúc để “đổi vị”. Hôm nay ngủ với cô này, mai ăn nằm với cô kia, mốt lại về bên vợ là những gì họ muốn.

Vì nghĩ phụ nữ lấy chồng vốn giỏi hy sinh, sợ điều tiếng nên đàn ông thay lòng vin vào đấy để có được điều mình muốn. Họ thừa hiểu sẽ chẳng ai chăm sóc, yêu thương và nuôi dạy con cái tận tâm như mẹ của chúng. Vậy nên, người chồng bất nhân quyết giữ vợ bên cạnh, không chịu ly hôn.