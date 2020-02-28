3 KỸ NGHỆ khiến đàn ông một khi đã rơi vào LƯỚI TÌNH của NGƯỜI THỨ BA sẽ chẳng thể thoát ra được

Phụ nữ yêu 28/02/2020 05:00

Chính vì nắm giữ những bí quyết đắt giá này nên một khi đã lang chạ với người thứ ba đàn ông sẽ chẳng thèm bận tâm đến vợ con, bất chấp tất cả để ngoại tình.

Đây chính là kỹ nghệ giúp người thứ ba giữ chân đàn ông cả đời, khiến nhân tình mê mệt mình đến già, nửa bước không rời.

nguoi thu ba 1
Ngược lại với người vợ hay cau có, người thứ ba lại luôn dịu dàng, vui vẻ và rất ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Luôn dịu dàng, ngọt ngào

Nếu về nhà, đàn ông thường phải đối diện với khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu và mệt mỏi của vợ khi cô ấy phải nấu nướng, dọn dẹp, chăm con. Những lời than phiền, quát tháo, thậm chí đay nghiến của vợ khiến đàn ông phát ngán.

Họ chán nản đến mức cảm thấy ám ảnh, sợ hãi và chỉ muốn đi đâu đó sau giờ tan tầm thay vì nhanh chóng trở về với vợ con.

Ngược lại, người thứ ba lại luôn dịu dàng, vui vẻ và rất ngọt ngào. Họ biết cách dùng ánh mắt hấp háy, đôi môi hững hờ và cả những lời âu yếm để lấy lòng đối phương. Vậy nên, mỗi khi bên nhau, chỉ cần được nghe nhân tình trò chuyện đã khiến đàn ông ngoại tình hân hoan yêu đời, hạnh phúc dâng trào.

nguoi thu ba 2
Sự hòa hợp gối chăn chính là một trong những nguyên do khiến đàn ông lăng nhăng khó lòng dứt tình với kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

"Hư hỏng" khi yêu

Tình dục là mấu chốt rất quan trọng, góp phần quyết định sự hạnh phúc của một cuộc hôn nhân. Rất nhiều người chồng thừa nhận rằng, họ ra ngoài lăng nhăng là vì “thèm của lạ”. Bởi trong tất cả những cuộc yêu họ luôn là người phải chủ động, luôn khơi mào và tự làm mọi thứ. Càng ngày, họ càng chán vợ, càng thấy chuyện ái ân nhạt nhẽo.

Trong khi đấy, người tình lại chẳng ngần ngại thể hiện ham muốn tình dục mạnh mẽ. Tiểu tam cuồng nhiệt, nuông chiều và sáng tạo trên giường nên đàn ông say đứ đừ. Bởi lẽ, dù có đòi hỏi hay gợi ý thì vợ cũng chẳng bao giờ chịu đáp ứng những yêu cầu “hư hỏng” mà chồng muốn.

Sự hòa hợp gối chăn chính là một trong những nguyên do khiến đàn ông lăng nhăng khó lòng rút chân khỏi mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

nguoi thu ba 3
Nếu vợ không quan tâm, chẳng thèm hỏi han và vô tâm với bạn đời thì đàn ông sẽ tìm đến người khác để được an ủi - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách lắng nghe

Dẫu biết rằng hôn nhân đè lên vai người phụ nữ quá nhiều trách nhiệm, gánh nặng. Dẫu biết rằng sau giờ tan làm lại phải lúi cúi bếp núc, chăm con khiến quỹ thời gian của phụ nữ không còn nhiều. Nhưng các cặp vợ chồng đừng tiếc dành cho nhau 10 phút mỗi đêm để tâm sự, chia sẻ những vui buồn sau một ngày dài.

Nếu vợ không quan tâm, chẳng thèm hỏi han và vô tâm với bạn đời thì đàn ông sẽ tìm đến người khác để được an ủi, động viên. Đáng buồn thay, người thứ ba sẽ xuất hiện đúng lúc này. Họ giúp đàn ông tìm thấy bình yên, khiến con tim gã chồng tệ bạc rung động trước người phụ nữ hiểu chuyện và tâm lý ấy.

Chẳng cần bí quyết giữ chồng cao siêu, phụ nữ chỉ cần làm được 3 điều mà kẻ thứ ba rất giỏi trên thì đã dư sức khiến chồng si mê không rời, bám vợ như sam.

Dù muốn đàn ông cũng chẳng thể ép buộc bản thân phải coi trọng 3 kiểu đàn bà này

Dù muốn đàn ông cũng chẳng thể ép buộc bản thân phải coi trọng 3 kiểu đàn bà này

Đây là những kiểu đàn bà đàn ông ghét cay ghét đắng, dù có đánh chết cũng chẳng thể ép mình xem trọng, càng chung sống càng xem thường ra mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba nhân tình của chồng chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này