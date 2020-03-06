Không phải vợ, đây mới là 3 người phụ nữ khiến đàn ông dù có ‘đầu thai’ cũng không thể quên

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng ganh tỵ với mối tình đầu của chồng mình. Bởi lẽ, dù đã là quá khứ nhưng cô ấy chính là người sở hữu quá nhiều cái lần đầu tiên. Từ cái nắm tay rụt rè, nụ hôn vụng về hay những cái ôm nhiều cảm xúc đều thuộc về mối tình đầu.

Dù đã là quá khứ, dẫu chỉ lướt ngang đời nhau trong giây phút nhưng những người phụ nữ khiến đàn ông nhớ mãi này sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí phái mạnh.

Là một người vợ, là một người phụ nữ khôn ngoan bạn chớ dại ghen với mối tình đầu của chồng. Bởi lẽ, làm như thế thì chỉ ôm tủi hờn vào người.

Chính vì thế nên, dù đã không còn duyên nợ, đã mãi mãi chẳng thể tái hợp nhưng đàn ông vẫn đau đáu với thanh xuân rực rỡ ấy. Họ trân quý những gì đã qua, lưu giữ mọi ký ức tốt đẹp khi hẹn hò với người yêu cũ. Bởi lẽ, nhờ cô ấy mà đàn ông mới biết rung động là gì, hạnh phúc, đau khổ và cả những tổn thương là như thế nào.

Dù chia tay đã lâu, dù chẳng hề liên lạc với người cũ nhưng đàn ông vẫn không thể quên người phụ nữ bội bạc năm xưa - Ảnh minh họa: Internet

Người từng phản bội mình

Trước khi kết hôn, đàn ông có thể đã trải qua một, hai hay vài mối tình. Mỗi cuộc tình đã qua đều để lại những dư vị riêng, cảm xúc riêng. Tuy nhiên, điều khiến đàn ông nhớ mãi chính là người phụ nữ đã phản bội mình.

Với người yêu cũ, đàn ông có thể nhớ về sự đáng yêu của cô gái này, sự sắc sảo của cô gái kia nhưng điều làm họ ấn tượng mãi không quên chính là cô gái đã “cắm sừng” mình.

Cảm giác bị phản bội không hề dễ chịu, những tổn thương, đau khổ phải nếm trải trong quá khứ càng không dễ chịu. Thế nên, dù chia tay đã lâu, dù chẳng hề liên lạc với người cũ nhưng đàn ông vẫn không thể quên người phụ nữ bội bạc năm xưa.

Phụ nữ càng hư trên giường càng trở nên quyến rũ chết người trong mắt nam nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tình một đêm

Phụ nữ vẫn nhầm tưởng rằng chỉ là tình một đêm, chung chạ với nhau trong thoáng qua thì đàn ông sẽ chẳng có chút ấn tượng gì với người phụ nữ trong bóng tối kia. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh điều ngược lại.

Chính vì chỉ được chung chăn gối một đêm, chính vì chỉ gặp nhau một lần trong đời nên cả đàn ông lẫn đối phương đều hết mình, cuồng nhiệt khi ái ân. Sự mãnh liệt, bốc đồng và phóng khoáng pha chút hoang dại kia sẽ khiến đàn ông dù đàng hoàng, cổ hủ đến mấy cũng say đứ đừ.

Hãy nhớ, phụ nữ càng hư trên giường càng trở nên quyến rũ chết người trong mắt nam nhân.