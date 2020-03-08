Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ hơn thua 3 thứ này với chồng, phụ nữ khờ dại cứ ngoan cố làm trái

Phụ nữ khờ dại thường nghĩ rằng chỉ cần cúc cung tận tụy, ra sức vun vén, ôm hết việc nhà vào người thì ắt sẽ được chồng ghi nhận, thương yêu. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Nếu phụ nữ khôn ngoan kiên quyết nói không với 3 việc này thì phụ nữ khờ dại cứ làm điều ngược lại nên bất hạnh triền miên, càng già càng khổ.

Thay vào đấy, phụ nữ khôn ngoan sẽ kéo chồng vào bếp để anh ấy cùng vợ nấu ăn, rửa bát và làm việc nhà mà không hề cau có, khó chịu. Bởi lẽ, đấy vốn dĩ là trách nhiệm, nghĩa vụ đương nhiên trong một gia đình.

Phụ nữ càng đảm đang, tranh giành làm việc nhà thì ắt sẽ khiến chồng trở thành người đàn ông vô tâm, ích kỷ và không có trách nhiệm với gia đình.

Nhờ sự khéo léo, tâm lý ấy nên chẳng cần bí quyết giữ chồng nào thì người vợ thông minh cũng dư sức khiến chồng chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan chẳng dại hơn thua

Cuộc sống hôn nhân sẽ có những lúc cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng giận hờn, cáu bẳn và chiến tranh lạnh chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Những lúc như thế, thay vì tranh cãi, lớn tiếng để giành phần thắng về mình thì người phụ nữ thông minh sẽ “cơm sôi bớt lửa”.

Họ im lặng để chồng thỏa sức trút giận, họ không lời qua tiếng lại, càng không đôi co với chồng. Họ để bạn đời có thời gian giải tỏa cảm xúc, chờ khi đối phương bình tĩnh mới nói chuyện phải trái.

Nhờ sự khéo léo, tâm lý ấy nên chẳng cần bí quyết giữ chồng nào thì người vợ thông minh cũng dư sức khiến chồng chết mê chết mệt cả đời.

Hãy để anh ấy được tự tay chăm sóc đứa con bé bỏng của mình, dù có vụng về, lóng ngóng thì dần dần chồng sẽ thuần thục - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không giành chăm sóc, dạy dỗ con cái

Con cái là con chung, phụ nữ đừng ỷ mình là người mang nặng đẻ đau mà giành toàn quyền quyết định việc chăm sóc, nuôi dạy con theo ý mình. Bởi lẽ, chỉ khi thống nhất phương pháp nuôi dạy thì vợ chồng bạn mới có thể giáo dục con phát triển toàn diện.

Là phụ nữ, dù khôn hay dại bạn cũng đừng tước mất quyền được làm cha của chồng. Hãy để anh ấy được tự tay chăm sóc đứa con bé bỏng của mình, dù có vụng về, lóng ngóng thì dần dần chồng sẽ thuần thục.

Hơn cả, quá trình chăm con sẽ giúp xây dựng tình cảm cha con, gia đình thêm gắn kết, chồng càng thấu hiểu những vất vả, lo toan mà vợ phải nếm trải.