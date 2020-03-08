Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ hơn thua 3 thứ này với chồng, phụ nữ khờ dại cứ ngoan cố làm trái

Phụ nữ yêu 08/03/2020 12:24

Nhờ không hơn thua, tranh giành 3 thứ này với chồng nên phụ nữ khôn ngoan có cuộc sống sung sướng như bà hoàng.

Nếu phụ nữ khôn ngoan kiên quyết nói không với 3 việc này thì phụ nữ khờ dại cứ làm điều ngược lại nên bất hạnh triền miên, càng già càng khổ.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan sẽ kéo chồng vào bếp để anh ấy cùng vợ nấu ăn, rửa bát và làm việc nhà mà không hề cau có, khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không tranh giành việc nhà với chồng

Phụ nữ khờ dại thường nghĩ rằng chỉ cần cúc cung tận tụy, ra sức vun vén, ôm hết việc nhà vào người thì ắt sẽ được chồng ghi nhận, thương yêu. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Phụ nữ càng đảm đang, tranh giành làm việc nhà thì ắt sẽ khiến chồng trở thành người đàn ông vô tâm, ích kỷ và không có trách nhiệm với gia đình.

Thay vào đấy, phụ nữ khôn ngoan sẽ kéo chồng vào bếp để anh ấy cùng vợ nấu ăn, rửa bát và làm việc nhà mà không hề cau có, khó chịu. Bởi lẽ, đấy vốn dĩ là trách nhiệm, nghĩa vụ đương nhiên trong một gia đình.

phu nu khon ngoan 2
Nhờ sự khéo léo, tâm lý ấy nên chẳng cần bí quyết giữ chồng nào thì người vợ thông minh cũng dư sức khiến chồng chết mê chết mệt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan chẳng dại hơn thua

Cuộc sống hôn nhân sẽ có những lúc cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng giận hờn, cáu bẳn và chiến tranh lạnh chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Những lúc như thế, thay vì tranh cãi, lớn tiếng để giành phần thắng về mình thì người phụ nữ thông minh sẽ “cơm sôi bớt lửa”.

Họ im lặng để chồng thỏa sức trút giận, họ không lời qua tiếng lại, càng không đôi co với chồng. Họ để bạn đời có thời gian giải tỏa cảm xúc, chờ khi đối phương bình tĩnh mới nói chuyện phải trái.

Nhờ sự khéo léo, tâm lý ấy nên chẳng cần bí quyết giữ chồng nào thì người vợ thông minh cũng dư sức khiến chồng chết mê chết mệt cả đời.

phu nu khon ngoan 3
 Hãy để anh ấy được tự tay chăm sóc đứa con bé bỏng của mình, dù có vụng về, lóng ngóng thì dần dần chồng sẽ thuần thục - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không giành chăm sóc, dạy dỗ con cái

Con cái là con chung, phụ nữ đừng ỷ mình là người mang nặng đẻ đau mà giành toàn quyền quyết định việc chăm sóc, nuôi dạy con theo ý mình. Bởi lẽ, chỉ khi thống nhất phương pháp nuôi dạy thì vợ chồng bạn mới có thể giáo dục con phát triển toàn diện.

Là phụ nữ, dù khôn hay dại bạn cũng đừng tước mất quyền được làm cha của chồng. Hãy để anh ấy được tự tay chăm sóc đứa con bé bỏng của mình, dù có vụng về, lóng ngóng thì dần dần chồng sẽ thuần thục.

Hơn cả, quá trình chăm con sẽ giúp xây dựng tình cảm cha con, gia đình thêm gắn kết, chồng càng thấu hiểu những vất vả, lo toan mà vợ phải nếm trải.

Không phải vợ, đây mới là 3 người phụ nữ khiến đàn ông dù có ‘đầu thai’ cũng không thể quên

Không phải vợ, đây mới là 3 người phụ nữ khiến đàn ông dù có ‘đầu thai’ cũng không thể quên

Dưới đây chính là những người phụ nữ khiến đàn ông nhớ mãi, dẫu đã kết hôn, có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc họ vẫn chẳng thể quên.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ thông minh bí quyết giữ chồng đàn ông thương vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này