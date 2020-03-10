4 câu nói dối kinh điển của đàn ông, mọi phụ nữ đều bị lừa!

Phụ nữ yêu 10/03/2020 17:14

Nhờ những câu nói dối kinh điển của đàn ông này nên phái mạnh dễ dàng qua mặt nửa kia, khiến phụ nữ sẵn lòng dốc cạn ruột gan với mình mà chẳng hề ngờ vực.

Dưới đây chính là những câu nói dối kinh điển của đàn ông, phụ nữ chớ dại tin “sái cổ” kẻo bị qua mặt hết lần này đến lần khác.

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Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ không bao giờ 'kể công', càng không ba hoa về tình cảm mình dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Anh chưa bao giờ yêu ai nhiều như em

Khi cưa cẩm, tán tỉnh đàn ông nào cũng muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với đối phương. Họ yêu chiều, chăm sóc và quan tâm đến một nửa từng chút một. Bất cứ khi nào người yêu cần, dù đang nửa đêm hay mưa gió đàn ông cũng chạy đến ngay lập tức.

Thế nhưng, nếu vin vào những quan tâm ấy để nói rằng “anh chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế” thì bạn cần phải xem lại. Bởi lẽ, một người đàn ông yêu thật lòng sẽ không bao giờ “kể công”, càng không ba hoa về tình cảm mình dành cho bạn.

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Một khi đã biết quá rõ về những kỷ niệm đẹp, về những hạnh phúc bạn đã từng có được trong quá khứ anh ấy sẽ chẳng thể bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Anh không ghen với người yêu cũ của em

Không chỉ phụ nữ, cả đàn ông cũng rất tò mò về người yêu cũ của đối phương. Dù miệng nói “anh không ghen với quá khứ của em”, “chuyện đã qua, em không muốn nhắc lại cũng chẳng sao” nhưng trong thâm tâm, đàn ông nào cũng muốn được tường tận về những ngày đã qua ấy.

Thế nhưng, một khi đã biết quá rõ về những kỷ niệm đẹp, về những hạnh phúc bạn đã từng có được trong quá khứ anh ấy sẽ chẳng thể bao dung được như đã nói. Thậm chí, họ còn ghen ngược với người yêu cũ, nghi ngờ lòng chung thủy của bạn.

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Nếu anh ấy nói rằng không quan trọng ngoại hình thì thực ra chàng đang nói dối - Ảnh minh họa: Internet

Anh yêu em vì em là chính em chứ không phải vì vẻ ngoài

Không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”. Chính vì đàn ông thường dễ bị cuốn hút, hấp dẫn bởi vẻ ngoài của một người phụ nữ nên ngoại hình chính là ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng, giúp bắt đầu một mối quan hệ.

Nếu anh ấy nói rằng không quan trọng ngoại hình thì thực ra chàng đang nói dối. Là phụ nữ, bạn đừng vì lời thảo mai kia mà quên mất việc làm đẹp, chăm sóc và yêu thương bản thân kẻo khi già nua, xuống sắc đàn ông thay lòng mà cặp kè với người khác sau lưng mình.

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Nếu có thể vì bạn mà đổi thay thì chàng ắt đã yêu bạn rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Anh hứa, anh sẽ thay đổi

Một người đàn ông tử tế sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình chứ không phải là những lời hứa suông. Khi trót làm bạn buồn, thay vì thề non hẹn biển “anh hứa, anh sẽ không bao giờ như thế nữa” như đàn ông trăng hoa, đàn ông chung tình sẽ tự kiểm điểm bản thân, không cho phép mình tái phạm.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nếu có thể vì bạn mà đổi thay thì chàng ắt đã yêu bạn rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình.

Vậy nên, muốn biết đàn ông yêu chân thành hay không, muốn biết mình có yêu nhầm người, lấy nhầm chồng hay không phụ nữ đừng bỏ qua bài viết trên.

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