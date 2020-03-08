Rất nhiều đàn ông đã tận dụng thời điểm vợ mang thai để ngoại tình. Họ viện lý do rằng do bị “bỏ đói” chuyện gối chăn, do sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, do bị vợ khước từ những đòi hỏi nên mới ra ngoài cặp kè đàn bà khác.

Dù có đàng hoàng, chung thủy, yêu vợ thương con đến mấy thì trong những thời điểm đàn ông dễ ngoại tình nhất này chồng bạn cũng khó giữ mình. Muốn bảo vệ mái ấm, muốn hôn nhân ấm êm phụ nữ hãy khắc cốt ghi tâm những lời xương máu dưới đây.

Có khá nhiều nguyên nhân khiến các cặp đôi phải chấp nhận sống xa nhau sau khi cưới. Có thể do công việc, do điều kiện sống hoặc do cả hai chấp nhận không sống cùng để giữ công việc hiện tại, để kiếm được một khoản tiền kha khá làm vốn rồi mới về chung một nhà.

Họ quên mất rằng, vợ mang thai đứa con của cả hai, cô ấy đã phải chấp nhận không ít mệt mỏi từ những cơn ốm nghén, những cơn đau rạn da thịt. Ấy vậy mà, người chồng bội bạc lại phớt lờ tất cả, vì ham muốn nhục dục mà phản bội bạn đời.

Thế nhưng, chính vì “xa mặt cách lòng” trong những đêm chăn đơn gối chiếc đàn ông sẽ khó lòng giữ được mình. Họ khát khao được yêu thương an ủi, dễ bị xiêu lòng trước người phụ nữ hiền hòa, khéo léo và sẵn lòng sẻ chia với mình mọi điều trong cuộc sống.

Thế nên, vợ chồng không có thời gian bên nhau sẽ vô tình tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen ngang. Khiến chồng dù yêu vợ đến mấy cũng đang tâm phản bội, dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

Khi đã có tài chính dư dả, sự nghiệp vững vàng đàn ông lại ham muốn được khám phá sự mới mẻ ở những cuộc tình vụng trộm - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông có sự nghiệp vững vàng

Thuở hàn vi, đàn ông dù muốn cũng chẳng thể cặp kè bên ngoài vì điều kiện kinh tế không cho phép. Hơn cả, lúc ấy họ hàm ơn vợ vì vẫn đồng ý bên mình khi khốn khó, cơ hàn mà không hề oán than nửa lời.

Tuy nhiên, khi đã có tài chính dư dả, sự nghiệp vững vàng đàn ông lại ham muốn được khám phá sự mới mẻ ở những cuộc tình vụng trộm. Họ dần chán người vợ đã già nua theo năm tháng, đã muốn đua đòi cặp bồ cho bằng bạn bằng bè, muốn được nếm “phở” khi đã quá chán “cơm nhà”.

Chỉ cần có được sự tôn trọng, ghi nhận của đàn bà khác thì đàn ông có gia đình sẽ ngã vào vòng tay của người tình ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Khi không được vợ xem trọng

Đàn ông vẫn được xem là trụ cột gia đình, là cây tùng cây bách để vợ tựa nương. Trong gia đình, nếu vợ cậy mình làm được nhiều tiền hơn mà tỏ thái độ trịch thượng, xem thường chồng thì đàn ông sẽ tự ái, tự ti về bản thân.

Chính vì không được coi trọng nên họ sẽ dễ dàng tìm đến người phụ nữ khác để được san sẻ, quan tâm. Chỉ cần có được sự tôn trọng, ghi nhận của đàn bà khác thì đàn ông có gia đình sẽ ngã vào vòng tay của người tình ngay lập tức.

Lúc này, dù vợ có khóc than van nài, có dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể kéo chồng về với gia đình. Bởi lẽ, lúc này anh ấy đã thay lòng đổi dạ, đã dành hết tình yêu cho người phụ nữ kia.