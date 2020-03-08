Những thời điểm đàn ông dễ ngoại tình nhất, vợ hãy cảnh giác kẻo bị cắm sừng

Phụ nữ yêu 08/03/2020 12:00

Dưới đây chính là những thời điểm đàn ông dễ ngoại tình nhất, nếu không muốn hôn nhân tan vỡ, bị chồng lừa dối chị em hãy đề cao cảnh giác.

Dù có đàng hoàng, chung thủy, yêu vợ thương con đến mấy thì trong những thời điểm đàn ông dễ ngoại tình nhất này chồng bạn cũng khó giữ mình. Muốn bảo vệ mái ấm, muốn hôn nhân ấm êm phụ nữ hãy khắc cốt ghi tâm những lời xương máu dưới đây.

thoi diem dan ong de ngoai tinh 1
Người chồng bội bạc đang tâm phớt lờ tất cả những hy sinh của vợ, vì ham muốn nhục dục mà phản bội bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ mang thai

Rất nhiều đàn ông đã tận dụng thời điểm vợ mang thai để ngoại tình. Họ viện lý do rằng do bị “bỏ đói” chuyện gối chăn, do sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, do bị vợ khước từ những đòi hỏi nên mới ra ngoài cặp kè đàn bà khác.

Họ quên mất rằng, vợ mang thai đứa con của cả hai, cô ấy đã phải chấp nhận không ít mệt mỏi từ những cơn ốm nghén, những cơn đau rạn da thịt. Ấy vậy mà, người chồng bội bạc lại phớt lờ tất cả, vì ham muốn nhục dục mà phản bội bạn đời.

thoi diem dan ong de ngoai tinh 2
Vợ chồng không có thời gian bên nhau sẽ vô tình tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen ngang - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng ở xa nhau

Có khá nhiều nguyên nhân khiến các cặp đôi phải chấp nhận sống xa nhau sau khi cưới. Có thể do công việc, do điều kiện sống hoặc do cả hai chấp nhận không sống cùng để giữ công việc hiện tại, để kiếm được một khoản tiền kha khá làm vốn rồi mới về chung một nhà.

Thế nhưng, chính vì “xa mặt cách lòng” trong những đêm chăn đơn gối chiếc đàn ông sẽ khó lòng giữ được mình. Họ khát khao được yêu thương an ủi, dễ bị xiêu lòng trước người phụ nữ hiền hòa, khéo léo và sẵn lòng sẻ chia với mình mọi điều trong cuộc sống.

Thế nên, vợ chồng không có thời gian bên nhau sẽ vô tình tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen ngang. Khiến chồng dù yêu vợ đến mấy cũng đang tâm phản bội, dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

thoi diem dan ong de ngoai tinh 3
Khi đã có tài chính dư dả, sự nghiệp vững vàng đàn ông lại ham muốn được khám phá sự mới mẻ ở những cuộc tình vụng trộm - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông có sự nghiệp vững vàng

Thuở hàn vi, đàn ông dù muốn cũng chẳng thể cặp kè bên ngoài vì điều kiện kinh tế không cho phép. Hơn cả, lúc ấy họ hàm ơn vợ vì vẫn đồng ý bên mình khi khốn khó, cơ hàn mà không hề oán than nửa lời.

Tuy nhiên, khi đã có tài chính dư dả, sự nghiệp vững vàng đàn ông lại ham muốn được khám phá sự mới mẻ ở những cuộc tình vụng trộm. Họ dần chán người vợ đã già nua theo năm tháng, đã muốn đua đòi cặp bồ cho bằng bạn bằng bè, muốn được nếm “phở” khi đã quá chán “cơm nhà”.

thoi diem dan ong de ngoai tinh 4
Chỉ cần có được sự tôn trọng, ghi nhận của đàn bà khác thì đàn ông có gia đình sẽ ngã vào vòng tay của người tình ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Khi không được vợ xem trọng

Đàn ông vẫn được xem là trụ cột gia đình, là cây tùng cây bách để vợ tựa nương. Trong gia đình, nếu vợ cậy mình làm được nhiều tiền hơn mà tỏ thái độ trịch thượng, xem thường chồng thì đàn ông sẽ tự ái, tự ti về bản thân.

Chính vì không được coi trọng nên họ sẽ dễ dàng tìm đến người phụ nữ khác để được san sẻ, quan tâm. Chỉ cần có được sự tôn trọng, ghi nhận của đàn bà khác thì đàn ông có gia đình sẽ ngã vào vòng tay của người tình ngay lập tức.

Lúc này, dù vợ có khóc than van nài, có dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể kéo chồng về với gia đình. Bởi lẽ, lúc này anh ấy đã thay lòng đổi dạ, đã dành hết tình yêu cho người phụ nữ kia.

Không phải vợ, đây mới là 3 người phụ nữ khiến đàn ông dù có ‘đầu thai’ cũng không thể quên

Không phải vợ, đây mới là 3 người phụ nữ khiến đàn ông dù có ‘đầu thai’ cũng không thể quên

Dưới đây chính là những người phụ nữ khiến đàn ông nhớ mãi, dẫu đã kết hôn, có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc họ vẫn chẳng thể quên.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình kẻ thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này