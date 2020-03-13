Đàn ông nào cũng muốn lấy được người phụ nữ thế này làm vợ!

Phụ nữ yêu 13/03/2020 18:38

Đây chính là mẫu phụ nữ đàn ông muốn lấy làm vợ nhất, một khi cưới được họ sẽ cưng yêu, chiều chuộng, cả đời không thèm ngoại tình.

Không phải ngực nở mông cong, đây mới là mẫu phụ nữ đàn ông muốn lấy làm vợ nhất, chị em nên tham khảo.

mau phu nu dan ong muon lay lam vo 1
Khi gặp được người phụ nữ lạc quan, yêu đời và suy nghĩ tích cực thì chính cô ấy sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực

Cuộc sống có quá nhiều áp lực, mệt mỏi, thế nên, nếu gặp phải người phụ nữ đa sầu đa cảm và có suy nghĩ cực đoan thì sẽ càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Vậy nên, khi gặp được người phụ nữ lạc quan, yêu đời và suy nghĩ tích cực thì chính cô ấy sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tốt. Càng tiếp xúc, trò chuyện và chung sống với người phụ nữ tinh tế này đàn ông càng vững vàng trước cuộc sống.

mau phu nu dan ong muon lay lam vo 2
 Người phụ nữ thông minh sẽ chấp nhận con người thật của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Không bắt anh ấy phải thay đổi theo ý mình muốn

Một người phụ nữ khôn ngoan hiểu rõ rằng ai cũng có những ưu và khuyết điểm, ai cũng có những điều chưa hoàn hảo. Thay vì bắt đối phương phải thay đổi, phải sống khác đi để làm hài lòng mình thì người phụ nữ thông minh sẽ chấp nhận con người thật của anh ấy.

Nàng hiểu rằng, chính bản thân mình cũng có những khiếm khuyết. Họ yêu người đàn ông của mình, yêu luôn cả những thiếu sót kia.

mau phu nu dan ong muon lay lam vo 3
Họ sẽ dùng tình yêu nồng nàn, sự yêu chiều để đáp lại tấm chân tình ấy - Ảnh minh họa: Internet

Dành sự tin yêu tuyệt đối

Đàn ông sợ nhất chính là phụ nữ cuồng ghen. Họ sợ khi phải đối diện với hàng tá câu hỏi: Anh đi đâu về? Anh ra ngoài với ai? Sao giờ này anh mới về nhà? Anh đang ngoại tình đúng không? Dù mình chẳng làm điều gì sai trái bên ngoài.

Nếu cảm thấy không được tin tưởng, luôn bị ngờ hoặc, đề phòng đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng cảm thấy bị tổn thương. Ngược lại, khi nhận được sự tin tưởng, trân trọng từ một nửa thì đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Họ sẽ dùng tình yêu nồng nàn, sự yêu chiều để đáp lại tấm chân tình ấy.

mau phu nu dan ong muon lay lam vo 4
Đàn ông quan niệm vợ chính là người cùng mình chung sống cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Biết đối nhân xử thế

Trong mắt đàn ông, phụ nữ cuốn hút nhất là khi cô ấy biết cách hành xử, giao tế với những người xung quanh. Chỉ cần biết kính trên nhường dưới, khéo léo trong ứng xử thì nàng đã chiếm được cảm tình cực lớn trong mắt phái mạnh.

Bởi lẽ, đàn ông quan niệm vợ chính là người cùng mình chung sống cả đời. Nếu cô ấy không thể hòa hợp với những mối quan hệ quanh chồng thì sẽ khó lòng bên nhau lâu dài.

Đàn ông có 4 biểu hiện này chuyên làm khổ vợ con, chị em hãy tránh xa kẻo khổ cả đời

Đàn ông có 4 biểu hiện này chuyên làm khổ vợ con, chị em hãy tránh xa kẻo khổ cả đời

Đây chính là biểu hiện đàn ông tệ bạc, phụ nữ nếu trót lấy phải hãy chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, bởi chắc chắn anh ấy sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ cuốn hút phụ nữ thông minh phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này