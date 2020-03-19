Nhờ yêu như thế này nên phụ nữ khôn ngoan chưa bao giờ bị CẮM SỪNG!

1. Phụ nữ thông minh hay nông cạn cũng đừng bao giờ vì lời ngon tiếng ngọt mà nghĩ rằng mình là duy nhất với đối phương. Anh ấy có thể nói “anh yêu em” với bạn nhưng vẫn có thể thề thốt “anh chỉ có mỗi em” với phụ nữ khác. Thay vì tin vào lời nói, hãy nhìn vào cách anh ấy đối đãi với bạn để kiểm chứng.

Phụ nữ khôn ngoan khi yêu vẫn hết mình và nhiệt thành như bao phụ nữ khác. Thế nhưng, thay vì mù quáng vì yêu họ luôn nhắc nhớ bản thân phải dùng lý trí để khắc cốt ghi tâm những điều này.

3. Bắt đầu hay kết thúc một mối quan hệ thuộc quyền quyết định của cả hai. Chẳng ai có thể bắt ép bạn phải ở lại bên người đàn ông ham chơi, vô tâm và vũ phu cả. Nếu đã chấp nhận, nếu đã hạ mình nhận lấy những thua thiệt ấy thì đừng than vãn kẻo càng bị khinh thường.

2. Phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông lịch lãm, giàu có và sẵn sàng chi tiền vì mình. Phụ nữ khôn ngoan cũng không ngoại lệ. Vậy nhưng, để giữ chân nàng thì cảm giác bình yên, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

Đừng ghen với quá khứ, đừng mang bản thân ra so sánh với đối phương - Ảnh minh họa: Internet

4. Một khi phát hiện đàn ông ngoại tình, thay vì tra hỏi “sao anh lại phản bội em”, “anh và cô ta đã qua lại bao lâu rồi”… phụ nữ có khí chất chỉ nhẹ nhàng buông câu “anh không còn xứng đáng có được tôi nữa”.

5. Sau một tình yêu đổ vỡ, dù mạnh mẽ ngoan cường đến mấy thì phụ nữ vẫn cứ tổn thương, vẫn mệt mỏi ê chề. Vậy nhưng, sau khi đã đớn đau đủ thì bạn hãy lạc quan mà sống, mà yêu. Đừng mất niềm tin vào tình yêu chỉ vì đã từng trao chân tình nhầm gã đàn ông tệ bạc.

6. Trước người yêu cũ của chàng, bạn càng vui vẻ, thân thiện bao nhiêu sẽ càng nâng cao giá trị của bản thân bấy nhiêu. Đừng ghen với quá khứ, đừng mang bản thân ra so sánh với người cũ.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đáng tin hơn những lời biện minh của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

7. Nhan sắc có thể khiến đàn ông si mê nhất thời nhưng sự tinh tế, khôn ngoan và tâm lý mới là chìa khóa khiến chàng mê mệt cả đời.

8. Nếu đối phương đã nói lời chia tay phụ nữ bản lĩnh sẽ không bao giờ dùng nước mắt để níu kéo. Hãy sống thật hạnh phúc, an yên sau đấy để kẻ thay lòng kia phải ngượng ngùng khi gặp lại bạn.

9. Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đáng tin hơn những lời biện minh của đàn ông. Khi đàn ông một mực phủ định “anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường” thì đích thực giữa họ đang tồn tại mối quan hệ bất thường.

10. Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ thay đồ trước người đàn ông của mình, họ càng không hành xử thô lỗ vì mối quan hệ đã quá thân thiết. “Tương kính như tân” chính là cách để nàng luôn hấp dẫn, tươi mới và cuốn hút như thuở đầu.