Nếu là phụ nữ thông minh, bạn hãy nhét vào đầu những lời sau, đừng bỏ sót từ nào!

Phụ nữ yêu 15/03/2020 05:30

Một người phụ nữ thông minh luôn khắc cốt ghi tâm những điều này, nhờ thế họ có cuộc đời huy hoàng, càng về hậu vận càng hạnh phúc an yên.

Chỉ cần nhét vào đầu những câu chữ dưới đây, dù có nông cạn đến đâu bạn cũng trở nên sâu sắc, dù có ngờ nghệch đến mấy bạn cũng trở thành người phụ nữ thông minh hơn người.

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Là phụ nữ, bạn có thể xếp hàng để mua hàng giảm giá nhưng đừng chờ đợi kẻ thay lòng quay về bên mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Là phụ nữ, ai cũng muốn được chở che, bảo vệ. Thế nhưng, trong một số trường hợp bạn rất nên dùng sự mạnh mẽ, bản lĩnh của bản thân để đáp trả những người muốn ức hiếp mình.

2. Là phụ nữ, nếu những gì Google có thể cho mình câu trả lời bạn đừng đi hỏi người khác. Tự tìm hiểu không chỉ khiến mình nhớ lâu, mà còn là cách thu nạp thêm kiến thức hiệu quả, đơn giản nhất.

3. Là phụ nữ, dù là phụ nữ khôn ngoan hay nông cạn cũng đừng bao giờ cho phép mình si tình kẻ tệ bạc. Nếu anh ấy đã tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình thì bạn còn tiếc làm gì kẻ không ra gì ấy.

4. Là phụ nữ, bạn có thể xếp hàng để mua hàng giảm giá nhưng đừng chờ đợi kẻ thay lòng quay về bên mình. Như thế không chỉ hạ thấp bản thân mà còn tự chôn vùi hạnh phúc đời mình.

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Đừng cố tỏ ra ngây thơ, bởi người phụ nữ từng trải có sức hấp dẫn đến chết người trong mắt mọi đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

5. Là phụ nữ, bạn có thể làm bạn với người đã từng phản bội mình nhưng đừng bao giờ cho họ cơ hội có được mình thêm lần nữa. Như thế chẳng khác nào việc bạn tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lại bộ quần áo bẩn lên người.

6. Là phụ nữ, bạn hãy trung thực thừa nhận rằng ai cũng tự hào, hãnh diện khi lấy được người chồng giàu có, yêu chiều mình. Vậy nhưng, điều khiến bạn càng mãn nguyện hơn nữa là khi nhìn vào bảng lương với nhiều con số 0 của chính mình.

7. Là phụ nữ, đừng chỉ đòi hỏi đàn ông phải yêu thương săn sóc mình. Cái gì cũng phải có qua có lại, bạn càng trân trọng mối quan hệ hiện tại chàng sẽ càng thấy bạn thật quý giá.

8. Là phụ nữ, bạn hãy nhớ rằng không phải đàn ông nào cũng thích những người phụ nữ yếu mềm, mong manh. Đừng cố tỏ ra ngây thơ, bởi người phụ nữ từng trải có sức hấp dẫn đến chết người trong mắt mọi đàn ông.

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Là phụ nữ, đừng vì đối phương là bố của con mình mà cố buộc đời mình vào đời họ - Ảnh minh họa: Internet

9. Là phụ nữ, thay vì se sua đố kỵ với những người phụ nữ bản lĩnh, tài năng hơn mình bạn hãy không ngừng nỗ lực vươn lên. Thay vì chạy theo người khác hãy để đối phương nhìn bạn bằng ánh mắt kiêng nể.

10. Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ quên làm đẹp cho vẻ ngoài và tâm hồn của mình. Mua cho bản thân thỏi son, lọ nước hoa, đôi giày mới hay tự thưởng cho mình một buổi chăm sóc da là cách để bạn yêu chiều chính mình.

11. Là phụ nữ, nhất định phải có cho mình một người bạn tri kỷ, một người mà bạn có thể dốc cạn lòng mình, thoải mái khóc lóc, đau khổ và xấu xí trước mặt họ mà chẳng sợ bị đánh giá, cũng không sợ bị thọc mạch chuyện riêng tư.

12. Là phụ nữ, đừng vì đối phương là bố của con mình mà cố buộc đời mình vào đời họ. Nếu hôn nhân thất bại, nếu thứ bạn nhận lại chỉ là khổ đau và nước mắt thì níu kéo làm gì. Giải thoát cho bản thân sớm ngày nào bạn càng nhanh có được sự bình yên, thanh thản ngày nấy.

Chẳng cần bí quyết cao siêu, chỉ cần khắc cốt ghi tâm những lời xương máu trên thì bạn đã dư sức trở nên bản lĩnh, ngoan cường và trở thành người phụ nữ có khí chất ngút trời, an yên một đời.

Đàn ông nào cũng muốn lấy được người phụ nữ thế này làm vợ!

Đàn ông nào cũng muốn lấy được người phụ nữ thế này làm vợ!

Đây chính là mẫu phụ nữ đàn ông muốn lấy làm vợ nhất, một khi cưới được họ sẽ cưng yêu, chiều chuộng, cả đời không thèm ngoại tình.

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