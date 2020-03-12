Phụ nữ đừng vội lấy chồng nếu chưa làm được 5 điều này!

Cuộc sống hôn nhân sẽ có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, những khác biệt trong lối sống, cách hành xử sẽ khiến cả hai xảy ra những mâu thuẫn nhất định. Thay vì chấp nhặt và ghim trong lòng những điều nhỏ nhặt ấy, bạn cần học cách bỏ qua.

Dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn, bạn cũng đừng vội lấy chồng khi chưa sẵn sàng bước chân vào hôn nhân, khi chưa làm được những điều dưới đây.

Phụ nữ một khi đã yêu sẽ có tính sở hữu rất cao. Họ xem người yêu là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, bắt anh ấy phải phục tùng mọi yêu sách, đòi hỏi mà không được ý kiến nửa lời.

Bao dung với những lỗi lầm của đối phương chính là cách giúp chàng tự hoàn thiện chính mình. Nếu cứ mang chuyện cũ ra đay nghiến, cứ nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ thì tốt nhất bạn khoan hẵng vội kết hôn.

Thậm chí, nhiều phụ nữ cuồng ghen đến mức chỉ cần người yêu tương tác trên mạng xã hội với người khác giới thì họ đã lồng lộn lên. Họ tự suy diễn rằng cả hai có tình ý với nhau, đang "đong đưa" sau lưng mình.

Càng đa đoan, suy diễn thì phụ nữ nông cạn càng đánh mất lòng tin yêu, khiến đối phương tổn thương dẫn đến rạn nứt tình cảm.

Ngay chính bản thân phụ nữ cũng chẳng hề hoàn hảo thì hỏi sao họ có thể đòi hỏi đối phương điều ấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Học cách chấp nhận những khiếm khuyết của nhau

Thay vì ra sức thay đổi đối phương, bắt anh ấy phải trở thành phiên bản mà mình muốn, phụ nữ khôn ngoan sẽ học cách chấp nhận. Họ đồng ý chung sống hòa bình với những điều chưa hoàn hảo nơi người đàn ông mình yêu.

Bởi lẽ, ngay chính bản thân phụ nữ cũng chẳng hề hoàn hảo thì hỏi sao họ có thể đòi hỏi đối phương điều ấy.

4. Biết cách kiềm chế cảm xúc

Ông bà ta có câu “Chồng nóng vợ phải bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê”. Khi đối phương đang nóng giận, thay vì đổ thêm dầu vào lửa bằng những câu nói thách thức, chửi bới bạn cần học cách giữ bình tĩnh.

Chỉ cần nhẫn nhịn, chờ đến khi anh ấy nguôi ngoai, khi cả hai đều đã bình tâm thì phân tích phải trái, đúng sai vẫn chưa muộn.

Hãy cứ yêu thương, kính trọng và đối xử với nhau tử tế như ngày đầu hò hẹn - Ảnh minh họa: Internet

5. Biết tôn trọng đối phương và chính mình

Phụ nữ muốn được trân trọng, yêu thương nhất định phải biết yêu thương, trân trọng chính mình. Bởi lẽ, một khi biết bảo vệ mình trước cuộc đời thì sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương bạn.

Cũng vậy, muốn chuyện tình cảm luôn tốt đẹp, muốn là người phụ nữ hạnh phúc bạn đừng quên câu “tương kính như tân”. Hãy cứ yêu thương, kính trọng và đối xử với nhau tử tế như ngày đầu hò hẹn. Có như thế thì dù yêu nhau 10 năm hay sống với nhau cả đời thì hai bạn vẫn quấn nhau như sam.