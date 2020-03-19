3 tội lỗi còn đáng sợ hơn cả ngoại tình, đàn ông phạm phải đừng mơ được vợ tha thứ!

Phụ nữ yêu 19/03/2020 17:48

Nếu phạm phải những tội lỗi này, đàn ông có gia đình đừng mơ nhận được sự bao dung của bạn đời, cũng đừng mong sẽ tìm thấy hạnh phúc mới.

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất là lấy phải người chồng như thế này. Đàn ông ngoại tình tệ một thì đàn ông phạm phải những tội lỗi này còn tệ gấp mười, không bao giờ xứng đáng nhận được sự thứ tha của bạn đời. 

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Một khi đàn ông có gia đình không ý thức được hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến vợ con như thế nào thì người chịu khổ chỉ có mỗi phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Kể xấu vợ với người yêu cũ

Phụ nữ dù bao dung đến mấy cũng không thấy thoải mái khi biết chồng vẫn liên hệ với người yêu cũ. Bởi lẽ, ông bà ta vẫn nói “tình cũ không rủ cũng đến”, người yêu cũ dù là một phần quá khứ không thể chối bỏ trong cuộc đời đàn ông nhưng nó lại là nỗi lo luôn canh cánh trong lòng người vợ. Nỗi lo chồng léng phéng với tình xưa, vụng trộm với người cũ là hoàn toàn chính đáng.

Vậy nên, phụ nữ lấy chồng không thể chấp nhận được việc bạn đời đi kể xấu mình với người phụ nữ trong quá khứ kia. Việc làm ấy chẳng những khiến họ cảm thấy tổn thương, xấu hổ và mất mặt trước người đàn bà kia, mà còn làm cho lòng tin yêu họ dành cho chồng hoàn toàn sụp đổ.

Thay vì góp ý với vợ về những thiếu sót của cô ấy, thay vì vun vén, bao dung với vợ đàn ông tệ bạc lại đi kể xấu vợ bên ngoài. Dù có yêu thương chồng đến mấy thì phụ nữ cũng chẳng thể tha thứ cho tội lỗi này của đàn ông.

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Một khi đàn ông đã vung tay đánh vợ, hãy chuẩn bị tinh thần để ký đơn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Vũ phu

Phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, đàn ông đến bên đời họ là để yêu thương, chăm sóc và chở che cho một nửa của mình. Nếu không còn yêu, không còn thương đàn ông có thể chủ động rời khỏi cuộc sống của cô ấy.

Việc dùng nắm đấm để thể hiện quyền uy, đánh vợ chỉ vì không hài lòng điều gì đấy là việc không thể chấp nhận được. Xuất hiện bạo lực gia đình đồng nghĩa với việc người đàn ông không còn trân trọng người phụ nữ bên mình nữa.

Chẳng những gây nên những nỗi đau da thịt, đàn ông vũ phu còn khiến tâm hồn người phụ nữ đớn đau ê chề. Một khi đàn ông đã vung tay đánh vợ, hãy chuẩn bị tinh thần để ký đơn ly hôn.

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Đàn ông nào có suy nghĩ phụ nữ lấy chồng là phải toàn tâm toàn ý lo cho gia đình chồng, không được mang tiền của mình để tiêu cho cha mẹ ruột thì tốt nhất không nên lấy vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cấm vợ báo hiếu mẹ cha

Ai cũng có cội nguồn, cũng có gia đình của mình. Nếu đàn ông sau khi kết hôn vẫn sống cùng cha mẹ, vẫn có “đồng minh” bên cạnh thì phụ nữ nào được như thế. Lấy chồng, làm vợ, làm mẹ, làm dâu buộc người phụ nữ phải hy sinh quá nhiều, thua thiệt quá nhiều.

Ấy vậy mà, đến cả việc báo hiếu mẹ cha, muốn gửi bố mẹ một chút tiền mừng thọ, mua một món quà nhỏ nhân ngày sinh nhật hay về chăm sóc khi người thân ốm đau cũng bị chồng cấm đoán thì quá chua chát.

Đàn ông nào có suy nghĩ phụ nữ lấy chồng là phải toàn tâm toàn ý lo cho gia đình chồng, không được mang tiền của mình để tiêu cho cha mẹ ruột thì tốt nhất không nên lấy vợ. Bởi lẽ, dù có lấy được vợ thì kiểu đàn ông gia trưởng này cũng bị vợ bỏ. 

Đàn ông nào cũng thích được ngắm người phụ nữ mình yêu trong 4 khoảnh khắc này

Đàn ông nào cũng thích được ngắm người phụ nữ mình yêu trong 4 khoảnh khắc này

Dưới đây chính là những điều đàn ông thích nhất ở người phụ nữ mình yêu, chỉ cần thấy bạn trong khoảnh khắc này chàng sẽ say đứ đừ cả đời.

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