Đàn ông thế này là người chồng tồi, chị em chớ dại dây dưa kẻo con cái cũng bị vạ lây

Phụ nữ yêu 17/03/2020 18:36

Nếu trót lấy phải người đàn ông tệ bạc thế này, thay vì nín nhịn cam chịu phụ nữ hãy sớm chấm dứt để giải thoát cho bản thân, cũng như cho chính con cái của mình.

Người đàn ông tệ bạc thế này sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của đời mình, càng không thể cho con cái một mái ấm đúng nghĩa.

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Đàn ông vô tâm chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chẳng hề đoái hoài đến cảm xúc của người thân - Ảnh minh họa: Internet

Ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất là lấy phải người chồng vô tâm. Dù đã có gia đình nhưng những người đàn ông này không hề biết yêu thương, chăm lo cho vợ con. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chăm chút cho chính mình mà chẳng hề đoái hoài đến cảm xúc của người thân.

Người chồng như thế chắc chắn sẽ không thể làm vợ con hạnh phúc, bởi quá yêu bản thân khiến họ xem nhẹ người khác. Càng chung sống, càng cố nhẫn nhịn phụ nữ sẽ càng bị tổn thương, mỗi ngày trôi qua đều ngập trong dằn vặt, mỏi mệt đến tận cùng.

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Việc phải chịu đựng cơn cuồng ghen, nhận lấy những lời tra hỏi là điều phụ nữ không đáng phải chịu - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô cớ

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả lòng tin. Chỉ có 2 lý do khiến đàn ông suốt ngày ghen tuông vô cớ, một là do họ không tự tin vào chính mình, hai là do không tin tưởng vợ. Dù là lý do nào đi chăng nữa thì việc phải chịu đựng cơn cuồng ghen, nhận lấy những lời tra hỏi là điều phụ nữ không đáng phải chịu.

Nếu luôn nghi ngờ lòng chung thủy của vợ, vì ghen mà cấm đoán vợ không được có bạn khác giới, không được ra ngoài một mình thì cuộc sống như thế có khác gì ngục tù.

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Người cha vô tâm đến mức chưa bao giờ thay bỉm cho con thì chứng tỏ, trong lòng họ vợ con không hề quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phó mặc việc chăm sóc, nuôi dạy con cái cho vợ

Đàn ông có thể viện đủ lý do để lười làm việc nhà, nhưng nhất định phải cùng vợ chung tay chăm sóc, nuôi dạy con cái. Một đứa trẻ phải nhận được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ thì mới có một tuổi thơ hạnh phúc, đáng nhớ.

Một khi lấy phải người chồng lười nhác, người cha vô tâm đến mức chưa bao giờ thay bỉm cho con thì chứng tỏ, trong lòng họ vợ con không hề là điều quan trọng nhất đời mình.

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Một khi chồng ngoại tình, phụ nữ hãy bỏ ngay đừng tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Không chung thủy

Đàn ông lăng nhăng là kiểu chồng dù có “đánh chết” phụ nữ cũng đừng níu kéo. Bởi lẽ, một khi đã đang tâm cởi đồi ăn nằm với đàn bà khác, đạp đổ tình yêu bấy lâu vun đắp thì dù có dùng cả đời này để giữ chân thì anh ấy cũng chứng nào tật nấy.

Thế nên, một khi chồng ngoại tình, phụ nữ hãy bỏ ngay đừng tiếc. Càng dây dưa, càng níu kéo thì bạn càng khổ đau.

Nếu lỡ lấy phải người đàn ông thế này, phụ nữ phải lấy chồng lần nữa mới mong an ổn!

Nếu lỡ lấy phải người đàn ông thế này, phụ nữ phải lấy chồng lần nữa mới mong an ổn!

Dưới đây chính là chân dung những người đàn ông khiến phụ nữ lấy nhầm chồng, nếu không sớm ly hôn thì cả đời này chị em đừng mơ có được một ngày yên ổn.

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