Đàn ông thế này là người chồng tồi, chị em chớ dại dây dưa kẻo con cái cũng bị vạ lây

Người chồng như thế chắc chắn sẽ không thể làm vợ con hạnh phúc, bởi quá yêu bản thân khiến họ xem nhẹ người khác. Càng chung sống, càng cố nhẫn nhịn phụ nữ sẽ càng bị tổn thương, mỗi ngày trôi qua đều ngập trong dằn vặt, mỏi mệt đến tận cùng.

Việc phải chịu đựng cơn cuồng ghen, nhận lấy những lời tra hỏi là điều phụ nữ không đáng phải chịu - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô cớ

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả lòng tin. Chỉ có 2 lý do khiến đàn ông suốt ngày ghen tuông vô cớ, một là do họ không tự tin vào chính mình, hai là do không tin tưởng vợ. Dù là lý do nào đi chăng nữa thì việc phải chịu đựng cơn cuồng ghen, nhận lấy những lời tra hỏi là điều phụ nữ không đáng phải chịu.