3 thứ đàn bà càng CỐ GIỮ sẽ càng KHỔ TÂM, hãy buông bỏ ngay!

Đàn bà lấy chồng, ai cũng mong có được người đàn ông thương vợ thật lòng, sắt son chung thủy. Đấy là người đàn ông có thể là điểm tựa vững chắc để mình tựa nương, là người cho mình niềm tin tuyệt đối, chẳng bao giờ phải ngờ vực, ghen tuông với người đàn bà khác.

Thay vì cố giữ khư khư 3 thứ này, đàn bà dại hãy nỗ lực kiếm tiền, chăm sóc bản thân và mưu cầu một cuộc đời hạnh phúc. Có như thế thì càng về hậu vận bạn mới càng an yên, thanh thản, chẳng phải khổ vì bất cứ ai, kể cả chồng con.

Hãy nhớ, nếu chồng bạn chung thủy thì kẻ thứ ba dù muốn cũng đừng mơ chen chân. Chính vì anh ấy cho phép, chính vì anh ấy lăng nhăng nên gia đình mới nát tan. Bạn sẽ chẳng thể giữ chân đàn ông nếu anh ta đã muốn rời đi, càng ra sức níu kéo bạn sẽ càng nhận lấy sự xem thường của đối phương.

Vậy nhưng, một khi đã phát hiện chồng ngoại tình, nhận ra chân tướng của gã đàn ông phản bội thì chị em đừng cố gắng tìm mọi cách giữ chồng.

Họ muốn giữ lại một gia đình đã đổ vỡ vì muốn con có đủ cha mẹ, không mặc cảm với bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

2. Giữ cha cho con

Rất nhiều chị em khi biết chồng thay lòng đã không thể chấp nhận thứ tha cho anh ấy. Vậy nhưng, thay vì dứt khoát ly hôn, giải thoát cho mình cũng như tự cho bản thân cơ hội được sống hạnh phúc, thảnh thơi thì đàn bà khờ dại lại dùng trăm phương nghìn kế để giữ lại cuộc hôn nhân rạn nứt.

Họ muốn giữ lại một gia đình đã đổ vỡ, một cuộc hôn nhân không thể hàn gắn chỉ vì muốn con có đủ cha mẹ, không mặc cảm với bạn bè. Người đàn bà dại dột ấy đâu hiểu rằng, con cái có thừa nhạy cảm để biết cha mẹ chúng đang có vấn đề.

Những ngột ngạt, căng thẳng và rạn vỡ trong gia đình sẽ khiến trẻ thêm mệt mỏi, chán chường. Thế nên, cách tốt nhất để sửa sai cho cuộc hôn nhân thất bại chính là đặt dấu chấm hết cho nó.

Muốn sống hạnh phúc, được người đời nể trọng, đàn ông trân trọng phụ nữ nhất định đừng quên sống với ước mơ của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Giữ công việc mà mình không thích

Thay vì kiếm tiền để thực hiện đam mê bạn hãy dùng đam mê để kiếm tiền. Làm công việc mình thích sẽ giúp bạn luôn hăng say miệt mài mà không biết mệt mỏi, tràn đầy năng lượng và óc sáng tạo. Đây cũng là chìa khóa giúp bạn từng bước chạm tay vào những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp của mình.

Ngược lại, nếu cứ cố giữ lấy công việc mình không hào hứng chỉ bởi nó ổn định, vì bạn đã làm quá lâu, có quá nhiều kinh nghiệm thì dám chắc, dù có gắn bó thêm 10 năm thì bạn cũng chẳng có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Muốn sống hạnh phúc, được người đời nể trọng, đàn ông trân trọng phụ nữ nhất định đừng quên sống với ước mơ của mình. Bạn càng thành công, càng kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống ắt an yên, viên mãn gấp bội.