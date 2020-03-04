Chỉ đàn bà dại mới mở miệng nói ra 3 câu ĐỘC HẠI này với chồng

Phụ nữ yêu 04/03/2020 16:49

Nếu không muốn hôn nhân tan vỡ, chồng chán vợ mà cặp kè với gái lạ bên ngoài thì đàn bà dại đừng thốt ra những lời khó nghe dưới đây.

Dù là đàn bà dại hay đàn bà khôn thì dù có đánh chết bạn cũng đừng mở miệng nói ra 3 câu nói cực độc này, nếu không hôn nhân ắt đi vào ngõ cụt.

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Nếu cứ vùi dập, cáu gắt và xem thường chồng thì đàn bà nông cạn đừng trách vì sao hôn nhân rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

“Anh là đồ bất tài”

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng muốn nhận được sự ghi nhận, khen ngợi ở người phụ nữ mình yêu. Thế nên, nếu bạn cứ bất mãn với chồng, ra sức chì chiết, lăng mạ và xem thường anh ấy thì lâu dần chàng sẽ nản chí mà chẳng thèm phấn đấu.

Thế nên, muốn chồng ngày càng hoàn thiện bản thân, nỗ lực vươn lên đàn bà khôn ngoan sẽ luôn bên cạnh động viên, an ủi và làm điểm tựa tinh thần cho đối phương. Họ hiểu rằng “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, chỉ cần vững tin vào nhau thì mọi điều sẽ dần tốt đẹp.

Nếu không sớm bỏ thái độ vùi dập, cáu gắt và xem thường chồng thì đàn bà nông cạn đừng trách vì sao hôn nhân rạn nứt, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi.

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Nếu chồng không làm bạn thỏa mãn thì hãy thẳng thắn trao đổi với chồng - Ảnh minh họa: Internet

“Anh chẳng làm em thỏa mãn gì cả”

Chuyện gối chăn là điều rất tế nhị, riêng tư và nhạy cảm của các cặp vợ chồng. Hòa hợp đời sống ái ân sẽ giúp các cặp đôi thêm gắn kết bền chặt, yêu thương và quyến luyến nhiều hơn theo năm tháng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”.

Nếu chồng không làm bạn thỏa mãn, hoặc cả hai gặp phải những khúc mắc, rào cản trong chuyện ấy thì bạn hãy thẳng thắn trao đổi với chồng. Đây chính là cách để cả hai hiểu rõ về nhu cầu, cảm xúc của nhau. Từ đấy, bạn sẽ đạt được chất lượng cuộc yêu cao nhất.

Việc chê bai, giận hờn vì chồng không đáp ứng được nhu cầu ái ân của mình chẳng khác nào giọt nước tràn ly, khiến chồng càng mặc cảm, tự ti và chẳng muốn gần gũi vợ nữa.

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Đàn bà lấy chồng, sợ nhất là lấy phải đàn ông bất hiếu - Ảnh minh họa: Internet

“Anh là loại đàn ông bám váy mẹ”

Dù có trưởng thành đến mấy thì trong mắt những người mẹ con cái vẫn là những đứa trẻ. Đàn ông có gia đình khi ở bên vợ con có thể là cây cao bóng cả để mẹ con bạn tựa nương. Vậy nhưng, khi về bên mẹ anh ấy vẫn nũng nịu, mè nheo và được trở lại thời thơ trẻ, được mẹ nuông chiều.

Cũng vậy, ngoài trách nhiệm với gia đình đàn ông còn có nghĩa vụ báo hiếu mẹ cha. Sẽ có những lúc chàng ưu tiên cha mẹ nhiều hơn.

Thay vì cáu gắt, so bì rằng anh ấy xem trọng cha mẹ hơn mình thì đàn bà khôn ngoan sẽ đủ tinh tế để hiểu rằng đấy là việc nên làm. Bởi lẽ, đàn bà lấy chồng, sợ nhất là lấy phải đàn ông bất hiếu. Nếu anh ấy là người con hiếu thuận, biết thương yêu, kính trọng đấng sinh thành thì đấy là điều đáng tự hào. 

4 đại kỵ đàn bà thông minh không bao giờ làm, đàn bà dại cứ phạm phải nên bị đàn ông chán ghét

4 đại kỵ đàn bà thông minh không bao giờ làm, đàn bà dại cứ phạm phải nên bị đàn ông chán ghét

Muốn đàn ông say mê một đời, đàn bà thông minh chẳng phải áp dụng bí quyết giữ chân chồng, chỉ cần không phạm phải những sai lầm tai hại này là đủ.

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