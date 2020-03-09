Khi lấy chồng, phụ nữ có thể không hề hay biết chồng mình là người đàn ông trăng hoa. Thế nhưng, nếu đã phát hiện việc mình bị cắm sừng, phát hiện chồng lang chạ với đàn bà khác nghĩa là bạn đã lấy nhầm chồng, yêu nhầm người.

Một khi đàn ông ngoại tình , cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác thì vợ chớ dại thứ tha. Cho anh ấy cơ hội quay đầu đồng nghĩa với việc trao cho họ quyền được làm tổn thương mình thêm lần nữa.

Hãy nhớ, nếu đàng hoàng tử tế đàn ông đã không ăn vụng sau lưng vợ, đã không dẫm đạp lên lòng tự trọng của mình để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên.

Lúc này, thay vì cố đấm ăn xôi, tin tưởng rằng chồng sẽ quay đầu, sẽ ăn năn hối lỗi và sẽ không bao giờ dám tái phạm thì bạn hãy thẳng thắn thừa nhận rằng đấy là điều không thể.

Dù nằm bên chồng, dù chồng có thề sẽ không bao giờ tái phạm thì người phụ nữ vẫn mãi bất an, dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

2. Dù có thứ tha thì nỗi đau vẫn còn đấy

Phụ nữ có thể vin vào rất nhiều lý do để có thể cho người chồng bội bạc một cơ hội để lấy công chuộc tội. Họ muốn giữ cho con một gia đình trọn vẹn, giữ cho mình một mái ấm thuận hòa nên sẵn sàng thứ tha cho tất thảy lỗi lầm trong quá khứ.

Thế nhưng, dù miệng nói bỏ qua, ra sức hàn gắn nhưng sâu thẳm trong trái tim người vợ bị phản bội vết thương lòng vẫn không thôi rướm máu. Dù nằm bên chồng, dù chồng có thề sẽ không bao giờ tái phạm thì người phụ nữ vẫn mãi bất an, dằn vặt trong suốt nửa đời còn lại.

Nếu yêu vợ đủ nhiều, nếu xem bạn đời là gia đình của mình thì anh ấy đã không san sẻ tình yêu cho người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Không còn tin tưởng chồng như trước

Tất nhiên, phụ nữ có chồng ngoại tình sẽ như chim sợ cành cong, chẳng bao giờ dám đặt toàn bộ niềm tin nơi bạn đời. Chính vì năm xưa quá tin tưởng chồng, không ngờ vực, hoài nghi nên họ mới bị chồng cắm sừng mà không hề hay biết.

Giờ đây, dù chồng đã hối lỗi, đã chấm dứt với kẻ thứ ba kia nhưng tình yêu anh ấy dành cho vợ sẽ không còn như trước.

Bởi lẽ, nếu yêu vợ đủ nhiều, nếu xem bạn đời là gia đình của mình thì anh ấy đã không san sẻ tình yêu cho người phụ nữ khác.

Trên đây là những lý do phụ nữ khôn ngoan không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình, phụ nữ khờ dại chớ bỏ qua kẻo thiệt thân.