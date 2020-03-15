3 vũ khí tối thượng của đàn bà khôn, khiến chồng si mê cả đời, quấn vợ như sam

Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cần nhất chính là sự thấu hiểu, sẻ chia. Bởi lẽ, những lúc mệt mỏi chán chường, những khi chông chênh chao đảo thì đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần có vợ kề bên. Chỉ với một câu hỏi han, sự quan tâm chân thành thì bạn sẽ giúp anh ấy vực lại tinh thần.

Không phải bùa mê thuộc lú, đây chính là bí quyết giữ chồng cao tay nhất, đàn bà khôn ngoan nhất định phải thuộc lòng để hôn nhân hạnh phúc.

Thế nên, đàn bà thông minh hãy luôn bên cạnh động viên, an ủi chồng mỗi khi anh ấy có tâm sự. Càng thấu hiểu, chia sẻ với nhau nhiều điều thì hôn nhân hạnh phúc, gắn kết bền chặt là điều bạn hoàn toàn có thể nắm chắc trong tay.

Đừng dại nghĩ rằng đàn ông có thừa bản lĩnh để tự vượt qua mọi khốn khó trong đời. Khi đã gắng gượng quá sức, nếm trải những vùi dập của cuộc đời thì vợ chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất.

Ngay cả khi đi chợ, ở nhà hay đi vứt rác bạn cũng phải đảm bảo rằng mình vẫn chỉn chu, thơm tho - Ảnh minh họa: Internet

Không tiếc tiền cho chính mình

Đàn bà thuở độc thân chăm sóc, làm đẹp chăm chỉ bao nhiêu thì sau khi kết hôn càng nên trau chuốt vẻ ngoài bấy nhiêu. Khi biết thương yêu bản thân, dám vứt bỏ những bộ đồ lót nhàu nhĩ, mạnh dạn ướm lên người những bộ đồ ngủ quyến rũ, gợi cảm thì dù cưới nhau 10 năm chồng cũng mê mệt như tuần trăng mật.

Hơn cả, đàn bà đừng chỉ làm đẹp khi ra đường, đi làm. Ngay cả khi đi chợ, ở nhà hay đi vứt rác bạn cũng phải đảm bảo rằng mình vẫn chỉn chu, thơm tho.

Nếu cứ để đầu bù tóc rối, quần áo ám mùi dầu mỡ và mặc những bộ đồ xấu xí thì chồng dù thương vợ đến mấy ắt cũng có ngày chán ngán, chẳng muốn động đến.

Đừng ngại thay đổi, cũng đừng quá thụ động kẻo vợ quá nhạt nhẽo chồng sẽ càng dễ bị người thứ ba rù quến - Ảnh minh họa: Internet

Làm mới chuyện phòng the

Người xưa có câu “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, càng hòa hợp chuyện gối chăn vợ chồng càng yêu thương bền chặt, gắn bó dài lâu. Muốn hôn nhân mặn nồng, chồng quấn vợ như sam chị em đừng ngần ngại nói lên những suy nghĩ, mong muốn của mình trong chuyện gối chăn để giúp chồng biết bạn muốn gì, cần gì.

Cũng vậy, vợ đừng chờ chồng chủ động chuyện giường chiếu. Hãy thử dẫn dắt anh ấy nhập cuộc, sáng tạo và dám thử những điều mới mẻ để mỗi lần gần gũi vợ anh ấy đều được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đừng ngại thay đổi, cũng đừng quá thụ động kẻo vợ quá nhạt nhẽo chồng sẽ càng dễ bị người thứ ba rù quến khiến nhà tan cửa nát.