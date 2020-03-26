Cứ tưởng là những điều nhỏ nhặt nhưng đây lại là "liều thuốc độc" giết chết tình yêu, khiến hôn nhân tan vỡ, dù muốn cũng chẳng thể hàn gắn.

Nếu phạm phải những sai lầm đáng trách này, bạn đừng ngạc nhiên vì sao hôn nhân tan vỡ, dẫu yêu nhau đến mấy cũng đường ai nấy đi, trở mặt thành thù. Nếu cứ giữ im lặng mỗi khi hiểu lầm thì những mâu thuẫn sẽ không bao giờ được hóa giải - Ảnh minh họa: Internet Luôn giữ im lặng khi hiểu lầm Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến mấy cũng sẽ có những tranh cãi, giận hờn và khác biệt trong lối sống, tính cách. Cãi nhau chính là lúc hai bạn cần rạch ròi nhất để có thể thẳng thắn nhìn vào sai lầm của bản thân, biết được mình sai ở đâu để điều chỉnh.

Nếu cứ lấy lý do “dĩ hòa vi quý” mà giữ im lặng mỗi khi hiểu lầm thì những mâu thuẫn chất chứa lâu ngày, những xung đột đáng tiếc sẽ không bao giờ được hóa giải. Càng để lâu thì cả hai vợ chồng sẽ càng không muốn giao tiếp, tạo nên một nút thắt vô hình khiến hai bạn xa cách như người dưng nước lã. Nếu cứ nghĩ 'lấy nhau rồi, bày vẽ làm gì' thì việc bạn đời tủi thân, hờn trách, vợ chồng lạnh nhạt mà dẫn đến ly hôn là điều khó tránh - Ảnh minh họa: Internet Bỏ qua những hành động thể hiện tình yêu Cả phụ nữ lẫn đàn ông đều muốn được một nửa của mình thể hiện tình yêu qua những hành động cụ thể, thiết thực. Chẳng cần quà cáp đắt tiền, cũng không cần những chuyến du lịch đắt đỏ. Thứ họ cần là một cái ôm thật chặt, một nụ hôn ngọt ngào khi thức giấc hay đơn giản chỉ là câu nói “em yêu anh/ anh yêu em”.

Càng tinh tế, để tâm đến những tiểu tiết trong chăm sóc, yêu thương nhau thì cuộc hôn nhân càng hạnh phúc ấm êm. Ngược lại, nếu cứ nghĩ “lấy nhau rồi, bày vẽ làm gì” thì việc bạn đời tủi thân, hờn trách, vợ chồng lạnh nhạt mà dẫn đến ly hôn là điều khó tránh. Nếu không thể làm được điều mình đã nói ra thì lời xin lỗi của bạn là vô giá trị - Ảnh minh họa: Internet Chỉ xin lỗi nhưng không thay đổi Khi đã nhận ra mình sai, khi biết mình đã vô tình làm đối phương buồn vì sự nông nổi của mình thì ngoài lời xin lỗi, bạn cần chứng minh sự hối lỗi bằng hành động. Hãy thể hiện sự thay đổi, tiến bộ của mình. Đừng chỉ nói “anh sẽ không như vậy nữa” mà hãy để đối phương nhìn thấy sự cố gắng của bạn. Nếu không thể làm được điều mình đã nói ra thì lời xin lỗi của bạn là vô giá trị, không đáng để bạn đời tin tưởng, cậy nhờ. Việc tự quyết, không tôn trọng ý kiến của đối phương sẽ khiến bạn đời cảm thấy mình bị qua mặt - Ảnh minh họa: Internet Không có chính kiến Chính vì đã kết hôn, đã là vợ chồng nên trước những chuyện quan trọng cả hai cần ngồi lại bàn bạc với nhau trước khi đưa ra quyết định. Việc tự quyết, không tôn trọng ý kiến của đối phương sẽ khiến bạn đời cảm thấy mình không được trân trọng, đã bị qua mặt. Cũng thế, nếu cả hai đã cùng quyết định điều gì đấy bạn đừng tùy ý thay đổi mà không có sự bàn bạc. Nếu không, dần dần bạn đời sẽ chán nản, chẳng muốn bàn bạc với bạn bất cứ điều gì nữa.

3 thứ đàn bà càng CỐ GIỮ sẽ càng KHỔ TÂM, hãy buông bỏ ngay! Chính vì cứ ôm khư khư 3 thứ nào vào người nên đàn bà dại chẳng có lấy một ngày yên ổn, càng về hậu vận càng khổ tâm gấp bội.

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