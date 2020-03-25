Vợ làm 4 việc này mỗi tối, chồng ắt tự nguyện thủy chung, tiểu tam đừng mơ phá hoại

Làm điều này mỗi tối chính là cách giữ chồng của phụ nữ thông minh, chị em hãy học theo ngay để chồng dính vợ như sam, cho tiền cũng không dám tòm tem bên ngoài.

Nhờ có cách giữ chồng cao tay này nên phụ nữ thông minh được chồng nuông chiều như bà hoàng, nguyện yêu thương, chung thủy với vợ cả đời. Muốn chồng yêu vợ cả đời, quyến luyến không rời, mỗi tối trước khi đi ngủ phụ nữ đừng quên đặt lên môi bạn đời một nụ hôn - Ảnh minh họa: Internet Hôn chồng trước khi đi ngủ Thay vì trách móc chồng sau khi kết hôn không còn lãng mạn như thuở đang yêu, phụ nữ hãy tự chất vấn bản thân trước. Đã bao lâu bạn không dành cho chồng những hành động lãng mạn, bao lâu rồi bạn không chủ động hôn người đàn ông của đời mình.

Thế nên, muốn chồng yêu vợ cả đời, quyến luyến không rời, mỗi tối trước khi đi ngủ phụ nữ đừng quên đặt lên môi bạn đời một nụ hôn. Nó có thể là nụ hôn sâu nồng nàn, mãnh liệt, cũng có thể chỉ là một cái chạm môi nhưng dư sức nhắc nhở chồng về mái ấm cả hai đang vun đắp từng ngày. Được nghe vợ nói những lời âu yếm chàng sẽ hạnh phúc vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Nói “em yêu anh” Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đàn ông dù khô khan, cứng rắn đến mấy cũng thích được “rót mật vào tai”, thích được nghe những lời yêu thương, ngọt ngào.

Là vợ, phụ nữ đừng bao giờ ngừng nói “em yêu anh” với chồng, cũng đừng ngần ngại cho anh ấy biết “em nhớ anh”. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, trở về nhà được nghe vợ nói những lời âu yếm ấy chàng sẽ hạnh phúc vô cùng. Hãy khoác lên mình chiếc đầm lụa êm mềm, bộ đồ lót gợi cảm và điểm vài nốt hương lên cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Mặc đồ ngủ thật đẹp Đồ ngủ thường là những bộ quần áo thoải mái, mang lại sự dễ chịu để ta có thể ngủ sâu và ngon giấc hơn. Thế nhưng, phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ thoải mái khác với xuề xòa. Chị em đừng bao giờ mặc những bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, cũng đừng mặc quần áo của chồng khi đi ngủ. Hãy khoác lên mình chiếc đầm lụa êm mềm, bộ đồ lót gợi cảm và điểm vài nốt hương lên cơ thể. Dám chắc, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến chàng muốn ôm lấy vợ không rời. Massage cho chồng, nắm lấy tay anh ấy hay những chiếc ôm dịu dàng đã dư sức khiến vợ chồng gắn kết keo sơn - Ảnh minh họa: Internet Massage cho chồng Có rất nhiều cách để vợ thể hiện sự quan tâm của mình dành cho chồng. Ví như, bạn có thể hỏi han anh ấy “hôm nay của anh thế nào”, “anh đi làm có mệt không”. Thế nhưng, ngoài lời nói bạn cần phải có hành động để chứng minh tình cảm. Massage cho chồng, nắm lấy tay anh ấy hay những chiếc ôm dịu dàng đã dư sức khiến vợ chồng gắn kết keo sơn, bao nhiêu căng thẳng, áp lực đều tan biến.

Không phải bùa yêu, đây mới là kế sách khiến chồng tự nguyện thủy chung, cả đời không thèm của lạ Nhờ áp dụng bí quyết giữ chồng này nên phụ nữ thông minh cả đời chẳng cần phải đi đánh ghen, khiến chồng ngày càng say mê vợ như điếu đổ.

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