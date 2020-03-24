3 sai lầm khiến phụ nữ trở nên ‘rẻ tiền’ trong mắt đàn ông!

Phụ nữ yêu 24/03/2020 16:17

Là phụ nữ, hãy cố gắng để luôn duyên dáng, khí chất, đừng bao giờ phạm phải những sai lầm này kẻo tự biến mình thành người phụ nữ kém duyên.

 

Người phụ nữ kém duyên nhất là khi cô ấy phạm phải những sai lầm tai hại dưới đây, chị em hãy tự nhắc nhở bản thân.

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Một người phụ nữ có khí chất sẽ không để người khác hiểu sai về mình qua bộ quần áo - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc không phù hợp hoàn cảnh

Mỗi người phụ nữ đều có gu ăn mặc khác nhau, có người thích phong cách nữ tính dịu dàng, có người thích gợi cảm quyến rũ hay cũng có những cô nàng thích sự giản dị, an toàn. Việc bạn mặc gì không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là những bộ trang phục ấy giúp bạn xinh đẹp, quyến rũ hơn là được.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong ăn mặc để quyết định bạn là người phụ nữ quyến rũ hay người phụ nữ “rẻ tiền” chính là việc quần áo có hợp hoàn cảnh hay không.

Khi tham dự những buổi tiệc riêng tư, bên bạn bè thân thiết bạn hoàn toàn có quyền mặc quần áo gợi cảm, đầm ngắn hay khoét ngực sâu. Vậy nhưng, nếu đến công sở mà diện một bộ quần áo quá nổi bật, hở hang thì rất phản cảm.

Hãy nhớ, một người phụ nữ có khí chất sẽ không để người khác hiểu sai về mình qua bộ quần áo. Cũng vậy, phụ nữ nông cạn đừng để bản thân trở nên kém duyên vì lựa chọn trang phục không phù hợp.

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Phụ nữ khôn ngoan chẳng dại bôi nhọ, chê bai người khác bởi đấy là hành động của kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu sau lưng người khác

Một người phụ nữ tử tế sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Nếu không hài lòng điều gì, nếu có hiểu lầm hay muốn góp ý với đối phương họ sẽ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Người phụ nữ khôn ngoan chẳng dại bôi nhọ, chê bai người khác bởi đấy là hành động của kẻ tiểu nhân. Cùng là phụ nữ với nhau, thay vì ganh ghét đố kỵ hay cố dìm người khác xuống để nâng mình lên thì phụ nữ thông minh sẽ khéo léo giúp những cô gái khác trở nên cuốn hút, hoàn thiện hơn từng ngày.

Nếu cứ đi nói xấu, chê bai người khác thì bạn cũng sẽ trở nên xấu xí, đáng bị đề phòng trong mắt người đối diện mà thôi. Ai cũng sợ những kẻ hai mặt cả.

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Bạn nên biết cách kiểm soát cảm xúc, làm chủ lời nói của mình để không phải hối tiếc về những gì mình đã thốt ra - Ảnh minh họa: Internet

Nói lời tục tĩu

Ngay từ khi còn rất nhỏ chúng ta đã được học câu thơ “cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi”. Lời nói của một người phụ nữ chính là phương tiện để thể hiện nội tâm, cốt cách của họ. Nếu bạn chỉ nói lời hay ý đẹp, ăn nói nho nhã, nhẹ nhàng và lịch sự thì người đối diện chắc chắn sẽ dùng chính sự tử tế ấy để đáp lại.

Nếu bạn mặc sức mạt sát, dùng những lời tục tĩu để chửi bới, quát tháo người khác khi giận dữ, cáu gắt thì chính bạn đang khiến bản thân trở nên kém cỏi, nông cạn trong mắt người đời.

Dù là phụ nữ thông minh hay khờ dại, bạn nên biết cách kiểm soát cảm xúc, làm chủ lời nói của mình để không phải hối tiếc về những gì mình đã thốt ra.

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