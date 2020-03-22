Sau khi tắt đèn, chỉ người đàn ông yêu chân thành mới làm 3 điều này cho bạn, đàn ông lăng nhăng đừng mơ làm được.

Chẳng cần phải rình rập theo dõi, muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không chỉ cần tắt đèn là có ngay đáp án, chính xác đến bất ngờ.

Thế nhưng, nếu tôn trọng người phụ nữ của mình, họ sẽ chẳng bao giờ bắt ép đối phương làm điều nàng không muốn. Họ hiểu rằng, sự hòa hợp trong đời sống gối chăn còn quan trọng hơn cả kỹ năng rất nhiều.

Đừng nghĩ rằng “tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh”, bởi sau khi tắt đèn cũng là lúc đàn ông thể hiện cảm xúc chân thật nhất dành cho người phụ nữ của mình. Tất nhiên, khi ái ân đàn ông luôn muốn được thử những điều mới mẻ, muốn có nhiều trải nghiệm lạ lẫm. Đấy chính là yếu tố giúp họ dễ dàng có được sự phấn khích, cuồng nhiệt khi lâm trận.

Đặc biệt, trong chuyện ái ân chàng càng cẩn trọng và hết lòng chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Xem cảm xúc của bạn là ưu tiên số 1

Chính vì yêu thật lòng nên đàn ông rất quan tâm đến cảm xúc của một nửa khi gần gũi. Từng hành động, cử chỉ hay lời nói của anh ấy đều thận trọng từng chút một để bạn luôn hạnh phúc thật nhiều khi yêu hay lấy họ làm chồng.

Đặc biệt, trong chuyện ái ân chàng càng cẩn trọng và hết lòng chiều chuộng. Họ luôn muốn biết bạn muốn gì, cần gì, làm thế nào để có thể khiến người phụ nữ mình yêu đạt được cực khoái khi lên giường.

Nhờ thế, cả hai càng gắn bó càng hòa hợp, bên nhau càng lâu càng quyến luyến không rời, mặn nồng như thuở ban đầu.

Chàng yêu vợ, yêu cả những vết rạn chằng chịt và cả thân hình không hoàn hảo kia - Ảnh minh họa: Internet

Không chê bai cơ thể của bạn

Phụ nữ luôn xem trọng ngoại hình, luôn sợ những nhược điểm trên cơ thể sẽ bị “phơi bày” trước người đàn ông của mình. Thế nên, nhiều chị em mang tâm lý tự ti, mặc cảm về vòng hai ngấn mỡ, khuôn ngực xập xệ sau sinh hay ba vòng không cuốn hút như người khác.

Đàn ông yêu thật lòng thừa hiểu tâm lý ấy của chị em, họ càng hiểu hơn về những hy sinh, thiệt thòi mà bạn đã phải chấp nhận để cùng anh ấy gầy dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Chàng yêu vợ, yêu cả những vết rạn chằng chịt và cả thân hình không hoàn hảo kia.

Bởi lẽ, đúng như câu nói “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi”, chỉ cần là người mình yêu thì đàn ông chung tình sẽ thấy cô ấy xinh đẹp.