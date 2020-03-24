Không phải bùa yêu, đây mới là kế sách khiến chồng tự nguyện thủy chung, cả đời không thèm của lạ

Phụ nữ yêu 24/03/2020 17:36

Nhờ áp dụng bí quyết giữ chồng này nên phụ nữ thông minh cả đời chẳng cần phải đi đánh ghen, khiến chồng ngày càng say mê vợ như điếu đổ.

Chẳng cần bí quyết giữ chồng cao siêu, chỉ cần thuộc lòng những chiêu độc dưới đây chị em sẽ hạnh phúc, an yên cả đời.

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Phụ nữ càng tài năng chồng càng nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Biết kiếm tiền

Là phụ nữ, bạn nhất định phải kiếm ra tiền, có càng nhiều tiền càng tốt. Bởi lẽ, bạn càng có sự nghiệp thành công, gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ chốn thương trường thì khi về nhà bạn càng có tiếng nói, được chồng xem trọng.

Nếu chấp nhận sống bám vào tiền chồng phát cho hằng ngày, thì dẫu có xinh đẹp như hoa hậu thì chồng chán vợ, ra ngoài cặp kè với kẻ thứ ba là điều hiển nhiên.

Khi ra đường gặp quá nhiều phụ nữ năng động, giỏi giang tất nhiên đàn ông dù yêu vợ đến mấy cũng sẽ ngầm so sánh. Vợ càng thua kém phụ nữ khác, càng vô dụng đàn ông càng dễ dàng ngã vào vòng tay đàn bà khác.

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Dù đã lấy chồng, sinh con phụ nữ cũng đừng quên làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Luôn đẹp và thơm

Phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, bạn còn cần phải luôn thơm tho, sạch sẽ. Nếu đã tốn tiền triệu để dưỡng da, mua mỹ phẩm trang điểm thì phụ nữ khôn ngoan cũng đừng quên sắm cho mình lọ nước hoa thanh mát. Mùi hương đặc trưng của vợ chính là thứ đàn ông mong được hít hà mỗi khi về nhà.

Cảm giác được ôm lấy người phụ nữ mình yêu vào lòng, được hôn lên mái tóc thơm bồng bềnh, choàng tay nâng niu âu yếm sẽ giúp đàn ông hạnh phúc rợn ngợp.

Thế nên, dù đã lấy chồng, sinh con phụ nữ cũng đừng quên làm đẹp để giữ mãi thanh xuân. Đây cũng là cách giữ chồng nhàn hạ, hiệu quả đến khó tin.

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Sự đảm đang, khéo léo là chất men say khiến chồng say vợ đứ đừ mà chẳng cần bất cứ bùa mê thuốc lú nào - Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dạy con cái chu toàn

Phụ nữ có thể không giỏi nấu ăn, không phải là một người vợ hoàn hảo nhưng hãy cố gắng để trở thành một người mẹ tốt. Bạn càng nuôi dạy con tử tế, càng biết cách giáo dục, chăm sóc và giúp con phát triển toàn diện thì chồng càng tự hào về người bạn đời của mình.

Một người đàn ông chung thủy sẽ không bao giờ làm ngơ trước những cực nhọc, mệt mỏi mà vợ phải chấp nhận để lấy chồng, sinh con. Vậy nên, sự đảm đang, khéo léo ấy chính là chất men say khiến chồng say vợ đứ đừ mà chẳng cần bất cứ bùa mê thuốc lú nào.

Vợ làm được 3 điều này, chồng nguyện thủy chung suốt kiếp

Vợ làm được 3 điều này, chồng nguyện thủy chung suốt kiếp

Không ngờ, trong suy nghĩ của đàn ông phụ nữ thế này chính là người vợ hoàn hảo nhất, chị em đừng bỏ sót từ nào để chồng mê mệt cả đời.

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