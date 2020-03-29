Dưới đây chính là những mẫu phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông, bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phụ nữ khờ dại dùng thân hình nóng bỏng, gương mặt trang điểm cẩn thận để hấp dẫn đàn ông thì người phụ nữ quyến rũ từ trong cốt cách chỉ cần làm thế này.

Vậy nhưng, đàn ông chỉ nhìn những cô nàng khoe thân trong vài giây đã chán. Chỉ khi phụ nữ biết cách ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh mình xuất hiện, biết đâu là thế mạnh, đâu là nhược điểm trên cơ thế mình để chọn trang phục phù hợp thì khi ấy, bạn chỉ cần tô chút son đã nổi bần bật giữa đám đông, đã khiến đàn ông say đứ đừ sự thanh lịch ấy.

Rất nhiều phụ nữ ngờ nghệch nghĩ rằng, thân xác, vẻ ngoài chính là vũ khí lợi hại nhất để thu hút sự chú ý của người khác phái. Họ không ngần ngại dành cả tiếng đồng hồ ngồi trước gương để trang điểm thật cẩn thận, chăm chút cho mình chiếc đầm ôm sát cơ thể, khoét sâu trước ngực và kiêu hãnh trên đôi giày cao gót để quyến rũ đối phương.

Với đàn ông, điều gì càng bí hiểm họ càng khát khao khám phá - Ảnh minh họa: Internet

2. Cư xử khéo léo, dịu dàng

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ dễ dàng bị hấp dẫn bởi người phụ nữ khí chất thanh tao, nụ cười tươi sáng và cách trò chuyện cuốn hút. Thế nên, trong lần gặp gỡ đầu tiên phụ nữ đừng bao giờ nói quá nhiều về mình.

Hãy khiến đối phương tò mò, muốn tìm hiểu thêm về bạn. Bởi lẽ, với đàn ông, điều gì càng bí hiểm họ càng khát khao khám phá.

Đặc biệt, những mẩu chuyện hài hước, sự dịu dàng và tinh tế trong từng lời ăn tiếng nói sẽ khiến bạn trở thành người phụ nữ cuốn hút khó cưỡng trong mắt phái mạnh.

Được trò chuyện, làm bạn, yêu và sống với người phụ nữ có hiểu biết rộng sẽ khiến đàn ông thích thú vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ có hiểu biết

Đừng chỉ gói gọn kiến thức của mình trong ngành nghề mà bạn đang theo đuổi, cũng đừng chỉ tập trung tìm hiểu về mỹ phẩm dưỡng da hay các thương hiệu thời trang. Thay vào đấy, bạn hãy hoàn thiện bản thân, mở rộng hiểu biết bằng cách tìm hiểu về mọi thứ quanh mình.

Cái gì không biết bạn hoàn toàn có thể học hỏi từ sách báo, nếu thích vẽ tranh hãy đăng ký một khóa học cơ bản, nếu muốn may vá đừng ngại ngần thử sức. Lúc đọc báo, thay vì chỉ xem những thông tin về các ngôi sao, hãy lướt sang các tin tức về đời sống, xã hội. Đấy chính là cách để bạn thu nạp kiến thức, làm phong phú vốn sống của mình.

Tất nhiên, được trò chuyện, làm bạn, yêu và sống với người phụ nữ có hiểu biết rộng sẽ khiến đàn ông thích thú vô cùng. Bởi lẽ, bạn hoàn toàn có thừa khả năng bàn luận với anh ấy về những gì chàng quan tâm.