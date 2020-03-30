5 mẫu đàn ông không đáng tin cậy, phụ nữ đừng chọn làm chồng kẻo hối không kịp

Phụ nữ yêu 30/03/2020 17:32

Phụ nữ có thể yêu vài lần trong đời nhưng chỉ kết hôn một lần duy nhất. Thế nên, bạn cần suy nghĩ thật cẩn trọng, đừng dại lấy kiểu đàn ông không đáng tin cậy này làm chồng.

Hãy nhớ, đàn ông không đáng tin cậy nhất là khi có một trong những đặc điểm dưới đây, chị em chớ nhìn lầm, cưới nhầm kẻo khổ cả đời.

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Lúc đang yêu anh ấy đã 'độc tài' như thế thì sau khi cưới, bạn đừng mơ thay đổi được nét tính cách xấu này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông gia trưởng

Muốn bảo vệ gia đình, chăm sóc vợ con đàn ông rất cần sự quyết đoán, bản lĩnh. Bởi lẽ, nếu không có được những phẩm chất ấy họ sẽ khó lòng gặt hái thành công chốn thương trường, càng không dễ sở hữu cuộc sống vật chất đủ đầy.

Tuy nhiên, nếu đàn ông gia trưởng, độc đoán đến mức luôn tự đưa ra quyết định trong mọi việc mà chẳng hề hỏi ý kiến hay bàn bạc với người phụ nữ của mình thì khác. Lúc đang yêu anh ấy đã như thế thì sau khi cưới, bạn đừng mơ thay đổi được nét tính cách xấu này.

Lươn lẹo, hai mặt

Là phụ nữ, dù yêu hay cưới bạn cũng phải chọn người đàn ông đáng tin. Người dùng cả tấm chân tình để đối đãi với mình, sẵn lòng nhận sai và dùng hành động để chứng minh sự hối lỗi. Họ sẽ luôn đường đường chính chính yêu thương, che chở và một lòng một dạ bên bạn.

Nếu nhận thấy chàng thường hay nói xấu sau lưng người khác, vì muốn có được thứ mình cần mà dùng đủ mưu hèn kế bẩn để đạt được thì bạn nên tránh xa. Bởi lẽ, một người đàn ông hai mặt, không biết hàm ơn sẽ chẳng bao giờ trân trọng những hy sinh bạn chịu vì họ.

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Một người con bất hiếu, đối xử tệ bạc với chính cha mẹ ruột của mình chẳng thể là người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đối xử tệ với mẹ cha

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng, dù yêu vợ thương con đến mấy thì họ cũng không bao giờ vì vợ con mà để cha mẹ phải chịu thua thiệt. Công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ con cái dù có dùng cả đời để báo đáp cũng không thể bù đắp được những cực nhọc, lo toan mà cha mẹ đã dành cho mình.

Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải lấy người đàn ông hiếu thuận với mẹ cha. Chỉ khi thương yêu cha mẹ mình anh ấy mới có thể yêu thương, hiếu nghĩa với cha mẹ vợ.

Hãy nhớ, một người con bất hiếu, đối xử tệ bạc với chính cha mẹ ruột của mình chẳng thể là người đàn ông tử tế, càng không thể là người chồng tốt để bạn tựa nương.

Quá an phận, không cầu tiến

Hôn nhân ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm, còn bao lo toan đang chờ đợi các cặp đôi phía trước. Áp lực cơm áo gạo tiền, cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái sẽ luôn đè nặng trên vai hai bạn. Thế nên, vợ chồng lúc nào cũng phải đồng lòng, kề vai sát cánh và nỗ lực miệt mài để vươn lên từng ngày.

Là đàn ông, nếu dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có, lười nhác và không có chí cầu tiến, sợ thất bại thì chàng chẳng thể nào làm được việc lớn. Dám chắc, anh ấy sẽ là người chồng vô tâm, bao nhiêu mệt nhọc, trách nhiệm sẽ mặc vợ oằn mình chống đỡ.

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Ngay từ khi yêu nhau đã 'cắm sừng' bạn thì sau khi cưới đàn ông ngoại tình sẽ càng 'lộng hành' hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trăng hoa

Đàn ông trăng hoa càng tự hào về sự hấp dẫn của mình bao nhiêu thì người phụ nữ của họ càng ái ngại bấy nhiêu. Dù đã có người yêu nhưng vẫn không hề từ chối sự tán tỉnh của phụ nữ khác, dù đang hạnh phúc trong tình yêu hiện tại nhưng vẫn không ngừng nhòm ngó những “mối” khác thì anh ấy sẽ chẳng thể chung thủy trong hôn nhân.

Ngay từ khi yêu nhau đã “cắm sừng” bạn thì sau khi cưới đàn ông ngoại tình sẽ càng “lộng hành” hơn. Nếu chấp nhận bước chân vào lễ đường với đàn ông lăng nhăng thì chị em hãy xác định nửa đời còn lại chìm trong nước mắt.

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