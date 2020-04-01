Phụ nữ NÓI NHIỀU là người vợ tốt nhất, đàn ông hãy trân trọng, yêu thương cô ấy thật nhiều

Phụ nữ yêu 01/04/2020 17:22

Phụ nữ nói nhiều vừa lương thiện lại yêu chồng thương con, thay vì khó chịu đàn ông hãy ăn mừng vì đã lấy được cô ấy về làm vợ.

Đàn ông thường khó chịu khi vợ cứ căn dặn, khuyên can và càm ràm bên tai mình mà quên mất rằng phụ nữ còn nói là còn thương, còn quan tâm và muốn vun vén cho hạnh phúc của cả hai.

Thế nên, nếu lấy được người phụ nữ nói nhiều, đàn ông hãy mừng thầm bởi cô ấy chính là thần may mắn của gia đình bạn. Sẽ chẳng ai có được những phẩm chất tốt đẹp như cô ấy.

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Chính vì muốn đối phương có được nhiều thành công hơn trong cuộc sống nên người vợ yêu chồng sẵn lòng đóng vai phản diện - Ảnh minh họa: Internet

Sống trách nhiệm

Tất nhiên, đàn ông nào cũng muốn lấy được người vợ dịu dàng ôn nhu và biết thông cảm cho chồng. Thế nhưng, nếu thấy chồng làm sai mà không góp ý, phạm lỗi mà không chỉnh đốn thì đấy là sự đồng lõa, là sai lầm khiến chồng chẳng thể hoàn thiện bản thân.

Chính vì muốn đối phương có được nhiều thành công hơn trong cuộc sống, sự nghiệp nên người phụ nữ yêu chồng sẵn lòng đóng vai phản diện. Cô ấy biết đàn ông nào cũng muốn được khen ngợi, nhưng bên cạnh đó đàn ông cũng cần học cách chấp nhận sự thật, nhìn nhận lỗi lầm để có thể cùng vun đắp.

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Phụ nữ còn nói, còn chia sẻ là vì còn muốn cả hai cùng lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ nhau trong cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách lắng nghe, chia sẻ

Là phụ nữ, ai cũng muốn được chồng nuông chiều thương yêu, chẳng ai muốn khiến bản thân trở nên đáng ghét trong mắt bạn đời. Tuy nhiên, nếu áp lực công việc đè nặng lên vai, nếu việc nhà quá tải mà không được chồng hỗ trợ đương nhiên phụ nữ sẽ cau có, khó chịu và giải tỏa bằng việc bày tỏ nỗi lòng qua lời nói.

Lúc này, thay vì thấy vợ phiền phức, đàn ông hãy kịp tỉnh táo để nhận ra mình đã là người chồng vô tâm, người cha vô trách nhiệm như thế nào khi đùn đẩy mọi lo toan cho vợ gánh vác một mình.

Cô ấy còn nói, còn chia sẻ là vì còn muốn cả hai cùng lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ nhau trong cuộc sống hôn nhân.

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Nàng lắm lời, càm ràm nhưng thực chất chỉ vì muốn tốt cho bạn mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Vì bạn quan trọng với cô ấy

Với người dưng nước lã, phụ nữ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của họ, càng không tùy ý đưa ra những lời khuyên can, nhận xét. Thế nhưng, với người đàn ông mình yêu thì chị em lại chăm chút từng việc nhỏ nhất.

Nhắc nhở bạn không được uống quá chén, ngủ sớm hơn, không được quên ăn sáng… là cách để phụ nữ yêu thật lòng thể hiện sự quan tâm, ân cần mình dành cho đối phương. Nàng lắm lời, càm ràm nhưng thực chất chỉ vì muốn tốt cho bạn mà thôi.

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