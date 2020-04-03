Những bí mật chưa bao giờ được tiết lộ của đàn ông ngoại tình

Phụ nữ yêu 03/04/2020 17:06

Dù đã quay về bên gia đình, đã nhận được sự thứ tha của vợ nhưng đàn ông ngoại tình vẫn sẽ giữ kín như bưng những bí mật động trời này.

Đàn ông ngoại tình dám phản bội vợ con, dám cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác nhưng lại không bao giờ dám tiết lộ những bí mật thầm kín này.

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Lý do đàn ông ngoại tình thực chất là bởi họ bị thu hút bởi cảm giác vụng trộm, lén lút - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng thích cảm giác vụng trộm, lén lút

Nếu nghĩ rằng mọi cuộc hôn nhân rạn nứt đều do người vợ không đủ tốt, tình yêu cả hai dành cho nhau chưa đủ lớn thì bạn đã nhầm. Bởi thực tế, có rất nhiều cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc, gia đình ấm êm, con cái ngoan ngoãn nhưng đàn ông vẫn đi ngoại tình, vẫn biến mình thành người chồng tệ bạc.

Dù đổ lỗi do bị kẻ thứ ba dụ dỗ, nhưng lý do đàn ông ngoại tình thực chất là bởi họ bị thu hút bởi cảm giác vụng trộm, lén lút qua lại với đàn bà khác sau lưng vợ.

Càng nói dối vợ, càng che giấu được hành vi sai trái của mình họ càng phấn khích, càng muốn dấn thân vào mối quan hệ ngoài luồng. Đây chính là lý do vì sao dù kẻ thứ ba không xinh đẹp, hấp dẫn bằng vợ nhưng đàn ông có gia đình vẫn mê mệt.

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Khi vợ cư xử không khéo léo thì chồng chán vợ, ra ngoài tìm đến người phụ nữ ôn nhu, hiểu chuyện là điều khó tránh khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Vợ vô tâm khiến đàn ông cô đơn trong hôn nhân

Phụ nữ thường trách chồng vô tâm, khó chịu khi chồng quên kỷ niệm ngày cưới, không giúp mình việc nhà hay anh ấy trở nên khô khan, lạnh nhạt không lãng mạn như thuở mới yêu. Tất nhiên, nếu chồng không chia sẻ với vợ trách nhiệm chăm sóc gia đình thì hiển nhiên anh ấy là người sai.

Thay vì cau có khó chịu hay quát tháo chồng, phụ nữ thông minh cần nhỏ nhẹ nhắc nhở, thủ thỉ khuyên nhủ để anh ấy vui vẻ chia sẻ với bạn mọi việc. Đàn ông vốn hảo ngọt, thích được khen ngợi. Khi vợ cư xử không khéo léo thì chồng chán vợ, ra ngoài tìm đến người phụ nữ ôn nhu, hiểu chuyện là điều khó tránh khỏi.

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Chính vì sự yếu mềm của vợ, chính vì dễ dàng được bỏ qua nên đàn ông trăng hoa vẫn chẳng biết sợ là gì - Ảnh minh họa: Internet

Ỷ lại vào lòng bao dung của vợ

Khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ nào cũng đau đớn dằn vặt, tổn thương cùng cực. Họ sốc khi biết chuyện người đàn ông chung chăn chung gối đi chung chạ với tiểu tam, đạp đổ lòng tin yêu bấy lâu nay gầy dựng.

Vậy nhưng, chính vì còn yêu, còn muốn hàn gắn nên sau khi chồng ngoại tình nhận sai và hối lỗi thì phụ nữ chấp nhận bỏ qua. Nghe lời khẳng định chắc nịch “anh đã cắt đứt hoàn toàn với cô ta”, lời hứa “anh thề, sẽ không bao giờ có lần thứ hai” bảo sao phụ nữ không mềm lòng.

Thế nhưng, chính vì sự yếu mềm của vợ, chính vì dễ dàng được bỏ qua nên đàn ông trăng hoa vẫn chẳng sợ hãi. Họ vẫn lén lút qua lại với bồ nhí, vẫn tìm kiếm những “con mồi” khác và ra sức che đậy việc đã thay lòng đổi dạ sau lưng vợ.

Việc thứ tha hay kết thúc với chồng ngoại tình là một quyết định rất khó với những người vợ. Bởi không chỉ nặng nghĩa nặng tình, hôn nhân còn liên quan đến gia đình hai bên, con cái, tài sản. Nếu chồng đáng tin để có thể bao dung bạn hoàn toàn có thể cho anh ấy một cơ hội, nếu anh ấy chứng nào tật nấy thì bạn hãy bỏ ngay đừng tiếc.

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Phụ nữ lấy chồng, nếu trót lấy phải người đàn ông gia trưởng thì đừng vội tuyệt vọng bởi bạn hoàn toàn có thể khiến anh ấy thay đổi với 4 tuyệt chiêu này.

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