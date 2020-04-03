Dưới đây là những biểu hiện của phụ nữ khổ tâm , nếu thấy có mình trong đấy chị em hãy thay đổi trước khi quá muộn.

Phụ nữ đừng bao giờ vin vào câu sướng khổ có số để làm lý do cho những khổ cực, đớn đau và tổn thương mình đã nếm trải. Bởi lẽ, bạn hoàn toàn có thể lấy đức thắng đố, lấy cách hành xử khôn ngoan, tinh tế để giúp bản thân hạnh phúc một đời, không phải chịu khổ vì đàn ông.

Chị em quên mất rằng, phụ nữ hạnh phúc nhất là khi biết cách “giả ngu” trước người đàn ông mình yêu. Hãy nhờ cậy sự giúp đỡ của chàng, để anh ấy thấy rằng mình có thể bảo bọc, chở che cho bạn, rằng sự hiện diện của anh ấy trong đời bạn thực sự hữu ích.

Rất nhiều phụ nữ tự tin rằng mình có thể tự làm tất cả mọi việc mà chẳng cần đàn ông giúp sức. Họ kiếm tiền giỏi, tự sửa được bóng đèn, điện nước trong nhà và chẳng muốn nhờ vả đối phương vì sự phiền phức và không đúng ý mình.

Thay vì gồng mình để chứng minh rằng tôi đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua tất cả thì bạn hãy thả lỏng - Ảnh minh họa: Internet

2. Gồng mình tỏ ra mạnh mẽ

Cuộc sống có lắm thăng trầm, cả những thất bại, khó khăn khiến phụ nữ thông minh, cá tính đến mấy cũng mệt mỏi đến cùng cực. Những lúc như thế, thay vì gồng mình để chứng minh rằng tôi đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua tất cả thì bạn hãy thả lỏng cơ thể, hãy để đầu óc được nghỉ ngơi.

Đừng ngần ngại chia sẻ với người đàn ông của mình những khúc mắc bạn đang gặp phải. Những lời khuyên, hay đơn giản chỉ là việc ngồi yên lắng nghe bạn trút bầu tâm sự đã giúp bạn phấn chấn tinh thần, thông thoáng đầu óc để bắt tay vào giải quyết công việc.

Bạn đừng quá tham công tiếc việc đến mức dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp mà quên việc vun vén cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ quá tham công tiếc việc

Nếu thời xưa phụ nữ thường ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái để chồng ra ngoài kiếm tiền thì ngày nay không như thế. Nam nữ bình quyền giúp phụ nữ có nhiều cơ hội trong công việc, có sự nghiệp riêng, tự kiếm ra tiền mà không phải phụ thuộc kinh tế vào chồng.

Phụ nữ thành công chốn công sở là điều rất đáng để tự hào. Tuy nhiên, bạn đừng quá tham công tiếc việc đến mức dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp mà quên việc vun vén cho gia đình, chăm lo cho chồng con kẻo hôn nhân dù ấm êm đến mấy cũng dễ dàng rạn nứt.

Họ cứ lầm lũi hy sinh, cứ chấp nhận thua thiệt mà quên mất rằng bản thân họ cũng xứng đáng được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ hy sinh vô điều kiện vì chồng con

Chính vì yêu chồng thương con, muốn chồng con được hưởng những gì tốt đẹp, tuyệt vời nhất nên rất nhiều người vợ, người mẹ chấp nhận ôm hết thua thiệt vào người. Họ thắt lưng buộc bụng, dè xẻn từng đồng với bản thân nhưng lại rất hào phóng với những khoản chi cho các thành viên trong gia đình.

Họ cứ lầm lũi hy sinh, cứ chấp nhận thua thiệt mà quên mất rằng bản thân họ cũng xứng đáng được yêu thương, trân trọng như thế.

Nếu cứ tự tước mất quyền được hạnh phúc, vui vẻ và xinh đẹp của mình thì chị em sẽ còn khốn đốn cả đời. Bạn càng xuống sắc, không biết chăm sóc mình thì chồng càng nhanh chán vợ, ra ngoài tòm tem.