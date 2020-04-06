5 chữ KHÔNG giúp bạn trở thành người phụ nữ KHÍ CHẤT, ai gặp cũng yêu

Phụ nữ yêu 06/04/2020 16:54

Chính nhờ khắc cốt ghi tâm 5 chữ KHÔNG này nên phụ nữ khí chất ngời ngời, ai gặp cũng yêu thương, đem lòng quý mến.

Đây chính là bí quyết để trở thành người phụ nữ khí chất, chị em chỉ cần thuộc lòng ắt sẽ khiến đàn ông  gặp một lần nhớ cả đời, muốn cũng không quên được.

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Một người phụ nữ khí chất sẽ không bao giờ mặc váy quá ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Không mặc váy quá ngắn

Rất nhiều chị em nghĩ rằng phụ nữ quyến rũ nhất là khi mặc chiếc váy thật ngắn để khoe triệt để đôi chân thon dài của mình. Họ cố gắng phô phang da thịt để đàn ông nào cũng phải dán mắt vào mà quên rằng việc khoe thân sẽ khiến bạn trở nên “rẻ tiền” trong mắt người đối diện.

Một người phụ nữ có khí chất sẽ không bao giờ mặc váy quá ngắn. Những chiếc váy cao trên gối 10cm chính là giới hạn của sự thanh lịch.

Không bắt chéo chân khi ngồi

Khi ngồi vì sợ lộ nội y nên nhiều chị em đã cố gắng bắt chéo chân để che chắn cho mình. Tuy nhiên, khi bắt chéo chân thì phần bắp chân của bạn sẽ lộ rõ ra, nó cũng vô tình khiến đùi của bạn trông to hơn.

Thay vì ngồi như thế, người phụ nữ thanh lịch sẽ khép hai chân lại và nghiêng sang một bên. Nếu để ý bạn sẽ thấy, đây chính là tư thế ngồi vô cùng quen thuộc của công nương Kate Middleton.

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Khi uống nước, bạn đừng bao giờ phát ra âm thanh, cũng đừng ngậm quá nhiều nước trong miệng - Ảnh minh họa: Internet

Không phát ra âm thanh khi ăn uống

Không chỉ chăm chút về quần áo, sắc vóc phụ nữ cũng đừng quên trau dồi những kỹ năng sống, các phép tắc khi ăn uống để luôn duyên dáng, đáng yêu. Khi uống nước hay dùng bữa, bạn đừng bao giờ phát ra âm thanh, cũng đừng ngậm quá nhiều nước hay thức ăn trong miệng.

Nhấp từng ngụm nhỏ, nuốt nhẹ nhàng và không khiến má mình bị phồng ra chính là cách một người phụ nữ thanh lịch vẫn làm.

Không gù lưng

Nếu cứ gù lưng khi đứng, ngồi bạn sẽ tự khiến mình trở nên kém sang với chiếc lưng cong, chiếc cổ bị rụt và trông thấp hơn so với chiều cao thực tế của mình.

Thế nên, việc giữ thẳng lưng cả khi ngồi lẫn khi đứng hàng ngày chính là cách duy nhất để bạn không phạm phải điều cấm kỵ này.

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Việc cố bôi trét quá nhiều phấn son lên mặt chẳng thể giúp bạn đẹp hơn mà còn khiến bạn trông buồn cười - Ảnh minh họa: Internet

Không trang điểm quá đậm

Có rất nhiều phong cách trang điểm để bạn có thể áp dụng, từ đáng yêu tinh nghịch, gợi cảm, khỏe khoắn... Bạn hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn phong cách phù hợp với hoàn cảnh mình tiếp xúc, với nơi mình đến sao cho không bị lố.

Hãy nhớ, phụ nữ thông minh thường trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng để người đối diện luôn có thiện cảm với họ. Việc cố bôi trét quá nhiều phấn son lên mặt chẳng thể giúp bạn đẹp hơn mà còn khiến bạn trông buồn cười.

Chỉ cần thuộc lòng 5 chữ không trên, dám chắc, bạn sẽ trở thành người phụ nữ cuốn hút, thanh lịch và khí chất ngời ngời.

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