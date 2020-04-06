5 dấu hiệu chỉ có ở người đàn ông đang yêu nghiêm túc, chị em hãy tự kiểm chứng

Phụ nữ yêu 06/04/2020 17:21

Dưới đây là những dấu hiệu chứng tỏ đàn ông yêu thật lòng, nếu chàng có đủ bạn hãy mừng thầm bởi anh ấy chính là chân ái của đời bạn.

 

Chỉ đàn ông yêu thật lòng, nghiêm túc với mối quan hệ mới có những đặc điểm này, chị em hãy kiểm tra xem người mình yêu có được mấy điều.

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Khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ luôn ở bên khi bạn cần - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn quan tâm đến cuộc sống của bạn

“Hôm nay của em thế nào” chính là câu nói mà đàn ông yêu chân thành hỏi người phụ nữ mình yêu nhiều nhất. Dù bận rộn với công việc, mệt mỏi với áp lực chốn công sở những chàng không bao giờ quên hỏi han, quan tâm đến bạn.

Khi bạn buồn anh ấy sẽ an ủi động viên, khi bạn cần những lời khuyên chàng cũng không ngần ngại làm “quân sư”. Đây chính là dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng cực chính xác.

2. Gọi lại ngay cho bạn khi thấy cuộc gọi nhỡ

Đàn ông có thể làm ngơ với cuộc gọi nhỡ của bất cứ ai, riêng cuộc gọi nhỡ của người con gái mình yêu và người thân họ sẽ rất để tâm. Chàng gọi lại ngay khi thấy cuộc gọi nhỡ vì sợ làm bạn lo lắng, sợ bạn đang có điều gì không ổn cần anh ấy giúp đỡ.

Đặc biệt, đây cũng chính là dấu hiệu chứng tỏ chàng là người đàn ông chung thủy. Anh ấy bận không nghe điện thoại chứ không phải đang ở bên cạnh người phụ nữ nên không dám bắt máy.

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Khi nghiêm túc trong mối quan hệ, anh ấy sẽ dự tính cả kế hoạch cưới bạn, cả việc sau này cả hai sẽ sinh bao nhiêu con - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn có sự xuất hiện của bạn trong những kế hoạch tương lai

Nếu chỉ “yêu cho vui” đàn ông sẽ chẳng bao giờ tính chuyện lâu dài, càng không lên kế hoạch cụ thể cho tương lai của cả hai. Khi nghiêm túc trong mối quan hệ, anh ấy sẽ dự tính cả kế hoạch cưới bạn, cả việc sau này cả hai sẽ sinh bao nhiêu con, nuôi dạy con như thế nào.

Ngay cả việc sắp xếp một cuộc hẹn hò, ngày kỷ niệm sao cho đáng nhớ, lãng mạn anh ấy cũng rất quan tâm.

4. Giới thiệu bạn với bạn bè, gia đình

Khi chỉ yêu bạn để lấp khoảng trống trong trái tim, chỉ để có người yêu cho bằng bạn bằng bè đàn ông sẽ không bao giờ đưa bạn đi giới thiệu với bạn bè, người thân của mình. Họ giấu nhẹm việc đang hẹn hò để sau này, khi đường ai ấy đi sẽ dễ dàng tìm kiếm người phụ nữ khác.

Thế nên, nếu anh ấy tự hào giới thiệu với bạn bè “đây là bạn gái tôi”, đưa bạn về nhà ra mắt thì đấy là lúc chàng vô cùng nghiêm túc, hết lòng trong mối tình này.

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Cũng chính vì yêu nên chàng càng không ngần ngại ôm hay hôn bạn chốn đông người - Ảnh minh họa: Internet

5. Luôn nắm tay bạn thật chặt, dù là chốn đông người

Chính vì yêu chân thành, sợ đàn ông khác nhòm ngó người phụ nữ của mình nên chàng luôn “thể hiện chủ quyền” bằng việc nắm lấy tay bạn thật chặt mỗi khi kề bên.

Tất nhiên, cũng chính vì yêu nên chàng càng không ngần ngại ôm hay hôn bạn chốn đông người. Chàng tự hào về người phụ nữ mình yêu đến mức muốn ai cũng biết bạn chính là một nửa của anh ấy.

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